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التعادل بدون أهداف يحسم مواجهة شباب الأردن والرمثا

9/13/2024 3:11:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- خيم التعادل السلبي على مواجهة الرمثا وشباب الأردن، في المباراة التي جرت أمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتعادل كل فريق للمرة الأولى بدوري المحترفين هذا الموسم، ليصل الرمثا للنقطة السابعة وفي المركز الرابع، فيما حصد شباب الأردن نقطته الرابعة صاعدا للمركز السابع.

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