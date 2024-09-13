التعادل بدون أهداف يحسم مواجهة شباب الأردن والرمثا

التعادل بدون أهداف يحسم مواجهة شباب الأردن والرمثا
التاريخ
9/13/2024 3:11:31 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- خيم التعادل السلبي على مواجهة الرمثا وشباب الأردن، في المباراة التي جرت أمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتعادل كل فريق للمرة الأولى بدوري
المحترفين هذا الموسم، ليصل الرمثا للنقطة السابعة وفي المركز الرابع، فيما حصد شباب الأردن نقطته الرابعة صاعدا للمركز السابع.
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