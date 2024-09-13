جوارديولا يفتح الباب أمام غياب هالاند.. والأنظار تتجه غدا إلى ديربي شمال لندن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - أوضح مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، بأن الامر متروك لمهاجمه إيرلينج هالاند، بشأن مشاركته في مباراة
الفريق المقبلة مساء اليوم أمام برينتفورد.
وأخبر جوارديولا هالاند، أنه سيُسمح له بإجازة إنسانية بعد وفاة صديق العائلة إيفار إيجا.
ويواجه سيتي منافسه برينتفورد في مباراة الدوري
الإنجليزي الممتاز اليوم، حيث يسعى هالاند إلى تسجيل ثلاثية للمباراة الثالثة على التوالي بعد تسجيله ستة أهداف في مباراتين ضد إيبسويتش ووست هام. ومع ذلك، قد يغيب عن المباراة، والتي ستكون الرابعة للبطل المدافع عن لقبه هذا الموسم، مع تصدر سيتي لجدول الدوري مرة أخرى.
وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: "إنه وقت عصيب بالنسبة له ولأسرته، أفكارنا معه ومع عائلته وسنرى غدًا ما إذا كان قادرًا جسديًا وعقليًا على اللعب".
وتدرب هالاند مع زملائه في فريق مانشستر سيتي يوم الخميس، لكن جوارديولا أوضح أن الأسرة تأتي قبل كرة القدم، وبالتالي سيسمح لمهاجمه النجم بالتغيب عن مباراة يوم السبت على أرضه إذا رغب في التواجد في مكان آخر.
من ناحية ثانية، أكد جوارديولا أن الجميع "بريء حتى تثبت إدانته"، لكنه ألمح كذلك إلى معرفته بـ"ما ينتظره الناس" بشأن العقوبات على 115 تهمة يوجهها البريميرليج إلى ناديه.
وتبدأ بعد غد الاثنين القضية التي يتهم فيها سيتي بارتكاب 115 انتهاكا للوائح "اللعب المالي النظيف" خلال الفترة بين 2009 و2018. وقد تستغرق القضية نحو 10 أسابيع ويصدر فيها حكما بحلول النصف الأول من 2025.
وقال المدرب الإسباني "تبدأ القضية قريبا وأتمنى أن تنتهي سريعا. ستصدر محكمة مستقلة قرارا وانتظر معرفته".
وتابع "سنتقبل الحكم. أعلم أنه ستدور الكثير من الشائعات خصوصا حول العقوبة، لكن سنرى ما سوف يحدث. أدرك أن الناس تنتظر بسبب ما تقرأه منذ أعوام، إلا أن الجميع بريء حتى تثبت إدانته".
وعما إذا كان اللاعبون يتحدثون عن القضية، أجاب بيب "لست محاميا، إرلينج ليس محاميا، لا. هناك الكثير من المحامين في هذه البلاد وفي إسبانيا، سننتظر ونرى".
وينفي "السيتيزنز" جميع الاتهامات الموجهة له والتي تتمثل في عدم الكشف عن بيانات مالية دقيقة، وإخفاء التفاصيل الخاصة بعقود اللاعبين والمدربين، وخرق قواعد اللعب المالي النظيف المنصوص عليها من قبل الاتحادين الأوروبي والإنجليزي لكرة القدم، والامتناع عن التعاون مع البريميرليج في التحقيقات حول هذه المخالفات.
وفي حال إدانته، قد تتراوح عقوبة سيتي بين الغرامة المالية وصولا إلى خصم النقاط والهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.
من ناحية ثانية، سيكون على المدرب الإسباني ميكل أرتيتا التعامل مع الغيابات في صفوف فريقه آرسنال حين يخوض "المدفعجية" اختبارا صعبا غدا الأحد على أرض الجار اللدود توتنهام في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
وبعدما خسر معركة اللقب في المتر الأخير لصالح مانشستر سيتي، أراد آرسنال أن يظهر منذ بداية الموسم الجديد جديته في المنافسة على لقبه الأول منذ 2004، لكنه تلعثم منذ المرحلة الثالثة التي سبقت نافذة المباريات الدولية، بتعادله على أرضه أمام برايتون 1-1 في لقاء أكمله بعشرة لاعبين بعد طرد ديكلان رايس.
ويدخل آرسنال المرحلة الرابعة وهو متخلف بفارق نقطتين عن كل من سيتي وليفربول اللذين حققا العلامة الكاملة في المراحل الثلاث الأولى.
ويخوض فريق أرتيتا مواجهة الديربي على أرض توتنهام من دون رايس نتيجة الإيقاف، ونجمه النرويجي مارتن أوديجارد بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها مع منتخب بلاده وستبعده عن الملاعب لثلاثة أسابيع.
كما يغيب الوافد الجديد الإسباني ميكل ميرينو عن خط وسط "المدفعجية" بسبب إصابة في الكتف.
لكن هناك أخبارا جيدة بالنسبة لآرسنال الذي تلقى دفعة معنوية كبيرة أول من أمس، بعد قرار أرتيتا تمديد عقده لأجل طويل.
وقال آرسنال في بيان "نحن سعداء للإعلان بأن ميكل أرتيتا وقع عقدا طويل الأمد مع النادي. بدأ الموسم الماضي مع احراز أرتيتا لدرع المجتمع للمرة الثانية، كما حل الفريق في المرتبة الثانية في الدوري المحلي للمرة الثانية تواليا".
أما أرتيتا، فقال: "أشعر بفخر كبير، متشوق وأتطلع قدما لما ينتظرنا. أنا فخور أيضا بالعلاقة الطيبة التي تربطني بالجميع في هذا النادي"، مضيفا "أنا سعيد بالدعم الذي اتلقاه وأريد القيام بأكثر مما حققناه حتى الآن".
وتولى أرتيتا (41 عاما) الاشراف على "المدفعجية" العام 2019، وقاده إلى المركز الثاني مرتين في الدوري علما بأن عقده الأصلي كان ينتهي في حزيران (يونيو) المقبل.
ومن المؤكد أن أرتيتا لا يريد تعكير الأجواء الإيجابية بتعثر أمام توتنهام، لاسيما أن بانتظار فريقه مواجهة صعبة أخرى الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا بحلته الجديدة ضد أتالانتا الإيطالي بطل "يوروبا ليغ".
ولن يكون توتنهام الذي فاز بمباراة واحدة فقط من أصل ثلاث حتى الآن، وأتالانتا الاختبارين الشاقين الوحيدين لرجال أرتيتا في الأيام القليلة المقبلة، إذ عليه أن يحل ضيفا على مانشستر سيتي البطل في المرحلة الخامسة الأحد المقبل.
ومن جهته، يبدو سيتي مرشحا لفوز رابع تواليا حين يستضيف برينتفورد اليوم، قبل أن يستقبل إنتر بطل إيطاليا الأربعاء في دوري الأبطال ومن بعده آرسنال.
وتتجه الأنظار صوب هالاند الذي حقق بداية موسم رائعة بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في المرحلتين الماضيتين خلال فوز سيتي على إيبسويتش تاون (4-1) ووست هام (3-1)، إضافة إلى هدفه في المرحلة الافتتاحية ضد تشيلسي (2-0).
ورفع النرويجي رصيده إلى ثماني ثلاثيات في 69 مباراة خاضها في الدوري الممتاز وبات سادس لاعب فقط يسجل "هاتريك" لمباراتين تواليا.
وسيكون على موعد مع إنجاز غير مسبوق في حال كرر هذا الأمر اليوم، إذ سيصبح أول لاعب يسجل "هاتريك" لثلاث مباريات متتالية.
وصحيح أنه لم يسجل "هاتريك"، لكن النجم المصري محمد صلاح كان على موعد مع الشباك في المباريات الثلاث الأولى لفريقه ليفربول، ويمني النفس بأن يسجل مجددا حين يلعب "الحمر" بقيادة مدربهم الجديد الهولندي أرني سلوت ضد نوتنجهام السبت في "أنفيلد" قبل السفر إلى إيطاليا لمواجهة ميلان الثلاثاء في دوري الأبطال.
ومن المتوقع أن يحظى الوافد الجديد الإيطالي فيديريكو كييزا بفرصة الظهور بألوان ليفربول لأول مرة بعدما قرر عدم الانضمام إلى منتخب بلاده في النافذة الدولية من أجل استكمال تحضيراته لبدء مشواره مع "الحمر" القادمين من فوز ساحق على الغريم مانشستر يونايتد في معقله 3-0.
ورغم أن الموسم ما زال في بدايته ولم تمض سوى ثلاث مباريات، يجد المدرب الهولندي إريك تين هاج نفسه تحت ضغط هائل بعد تلقي يونايتد هزيمتين على التوالي ضد برايتون (1-2) وليفربول.
ولم يظهر يونايتد حتى الآن أنه حقق تقدما مقارنة بالموسم الماضي الذي أنهاه ثامنا قبل أن تنقذه مسابقة الكأس وتمنحه بطاقة المشاركة القارية في "يوروبا ليج" بعد فوزه على جاره سيتي في النهائي.
بالنسبة لتن هاج "الوقت ما زال مبكرا، سنرى أين سنكون في أيار (مايو). الأمر يتعلق بإحراز الكؤوس وتحقيق أعلى ترتيب ممكن في الدوري".
وتابع في مؤتمر صحافي أول من أمس مخصص لمباراة اليوم ضد ساوثمبتون "الضجة الحاصلة لا تؤثر علي. أعرف في هذه العملية أين نحن، ما يتعيّن علينا القيام به، إلى أين نتجه. قلت من قبل إننا ما زلنا في فترة انتقالية. علينا دمج الكثير من اللاعبين الشباب أيضا في الفريق. ما زلنا نتعامل مع الإصابات، علينا إعادة المصابين إلى الفريق".
وما يزال لوك شو والدنماركي راسموس هويلوند غائبين عن الملاعب، لكن الوافد الجديد الأوروغوياني مانويل أوجارتي قد يلعب لأول مرة بعد مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2026. -(وكالات)
MENAFN13092024000072011014ID1108671920