Saturday, 14 September 2024 12:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جوارديولا يفتح الباب أمام غياب هالاند.. والأنظار تتجه غدا إلى ديربي شمال لندن

9/13/2024 3:11:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أوضح مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، بأن الامر متروك لمهاجمه إيرلينج هالاند، بشأن مشاركته في مباراة الفريق المقبلة مساء اليوم أمام برينتفورد.
وأخبر جوارديولا هالاند، أنه سيُسمح له بإجازة إنسانية بعد وفاة صديق العائلة إيفار إيجا.
ويواجه سيتي منافسه برينتفورد في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، حيث يسعى هالاند إلى تسجيل ثلاثية للمباراة الثالثة على التوالي بعد تسجيله ستة أهداف في مباراتين ضد إيبسويتش ووست هام. ومع ذلك، قد يغيب عن المباراة، والتي ستكون الرابعة للبطل المدافع عن لقبه هذا الموسم، مع تصدر سيتي لجدول الدوري مرة أخرى.
وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: "إنه وقت عصيب بالنسبة له ولأسرته، أفكارنا معه ومع عائلته وسنرى غدًا ما إذا كان قادرًا جسديًا وعقليًا على اللعب".
وتدرب هالاند مع زملائه في فريق مانشستر سيتي يوم الخميس، لكن جوارديولا أوضح أن الأسرة تأتي قبل كرة القدم، وبالتالي سيسمح لمهاجمه النجم بالتغيب عن مباراة يوم السبت على أرضه إذا رغب في التواجد في مكان آخر.
من ناحية ثانية، أكد جوارديولا أن الجميع "بريء حتى تثبت إدانته"، لكنه ألمح كذلك إلى معرفته بـ"ما ينتظره الناس" بشأن العقوبات على 115 تهمة يوجهها البريميرليج إلى ناديه.
وتبدأ بعد غد الاثنين القضية التي يتهم فيها سيتي بارتكاب 115 انتهاكا للوائح "اللعب المالي النظيف" خلال الفترة بين 2009 و2018. وقد تستغرق القضية نحو 10 أسابيع ويصدر فيها حكما بحلول النصف الأول من 2025.
وقال المدرب الإسباني "تبدأ القضية قريبا وأتمنى أن تنتهي سريعا. ستصدر محكمة مستقلة قرارا وانتظر معرفته".
وتابع "سنتقبل الحكم. أعلم أنه ستدور الكثير من الشائعات خصوصا حول العقوبة، لكن سنرى ما سوف يحدث. أدرك أن الناس تنتظر بسبب ما تقرأه منذ أعوام، إلا أن الجميع بريء حتى تثبت إدانته".
وعما إذا كان اللاعبون يتحدثون عن القضية، أجاب بيب "لست محاميا، إرلينج ليس محاميا، لا. هناك الكثير من المحامين في هذه البلاد وفي إسبانيا، سننتظر ونرى".
وينفي "السيتيزنز" جميع الاتهامات الموجهة له والتي تتمثل في عدم الكشف عن بيانات مالية دقيقة، وإخفاء التفاصيل الخاصة بعقود اللاعبين والمدربين، وخرق قواعد اللعب المالي النظيف المنصوص عليها من قبل الاتحادين الأوروبي والإنجليزي لكرة القدم، والامتناع عن التعاون مع البريميرليج في التحقيقات حول هذه المخالفات.
وفي حال إدانته، قد تتراوح عقوبة سيتي بين الغرامة المالية وصولا إلى خصم النقاط والهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.
من ناحية ثانية، سيكون على المدرب الإسباني ميكل أرتيتا التعامل مع الغيابات في صفوف فريقه آرسنال حين يخوض "المدفعجية" اختبارا صعبا غدا الأحد على أرض الجار اللدود توتنهام في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
وبعدما خسر معركة اللقب في المتر الأخير لصالح مانشستر سيتي، أراد آرسنال أن يظهر منذ بداية الموسم الجديد جديته في المنافسة على لقبه الأول منذ 2004، لكنه تلعثم منذ المرحلة الثالثة التي سبقت نافذة المباريات الدولية، بتعادله على أرضه أمام برايتون 1-1 في لقاء أكمله بعشرة لاعبين بعد طرد ديكلان رايس.
ويدخل آرسنال المرحلة الرابعة وهو متخلف بفارق نقطتين عن كل من سيتي وليفربول اللذين حققا العلامة الكاملة في المراحل الثلاث الأولى.
ويخوض فريق أرتيتا مواجهة الديربي على أرض توتنهام من دون رايس نتيجة الإيقاف، ونجمه النرويجي مارتن أوديجارد بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها مع منتخب بلاده وستبعده عن الملاعب لثلاثة أسابيع.
كما يغيب الوافد الجديد الإسباني ميكل ميرينو عن خط وسط "المدفعجية" بسبب إصابة في الكتف.
لكن هناك أخبارا جيدة بالنسبة لآرسنال الذي تلقى دفعة معنوية كبيرة أول من أمس، بعد قرار أرتيتا تمديد عقده لأجل طويل.
وقال آرسنال في بيان "نحن سعداء للإعلان بأن ميكل أرتيتا وقع عقدا طويل الأمد مع النادي. بدأ الموسم الماضي مع احراز أرتيتا لدرع المجتمع للمرة الثانية، كما حل الفريق في المرتبة الثانية في الدوري المحلي للمرة الثانية تواليا".
أما أرتيتا، فقال: "أشعر بفخر كبير، متشوق وأتطلع قدما لما ينتظرنا. أنا فخور أيضا بالعلاقة الطيبة التي تربطني بالجميع في هذا النادي"، مضيفا "أنا سعيد بالدعم الذي اتلقاه وأريد القيام بأكثر مما حققناه حتى الآن".
وتولى أرتيتا (41 عاما) الاشراف على "المدفعجية" العام 2019، وقاده إلى المركز الثاني مرتين في الدوري علما بأن عقده الأصلي كان ينتهي في حزيران (يونيو) المقبل.
ومن المؤكد أن أرتيتا لا يريد تعكير الأجواء الإيجابية بتعثر أمام توتنهام، لاسيما أن بانتظار فريقه مواجهة صعبة أخرى الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا بحلته الجديدة ضد أتالانتا الإيطالي بطل "يوروبا ليغ".
ولن يكون توتنهام الذي فاز بمباراة واحدة فقط من أصل ثلاث حتى الآن، وأتالانتا الاختبارين الشاقين الوحيدين لرجال أرتيتا في الأيام القليلة المقبلة، إذ عليه أن يحل ضيفا على مانشستر سيتي البطل في المرحلة الخامسة الأحد المقبل.
ومن جهته، يبدو سيتي مرشحا لفوز رابع تواليا حين يستضيف برينتفورد اليوم، قبل أن يستقبل إنتر بطل إيطاليا الأربعاء في دوري الأبطال ومن بعده آرسنال.
وتتجه الأنظار صوب هالاند الذي حقق بداية موسم رائعة بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في المرحلتين الماضيتين خلال فوز سيتي على إيبسويتش تاون (4-1) ووست هام (3-1)، إضافة إلى هدفه في المرحلة الافتتاحية ضد تشيلسي (2-0).
ورفع النرويجي رصيده إلى ثماني ثلاثيات في 69 مباراة خاضها في الدوري الممتاز وبات سادس لاعب فقط يسجل "هاتريك" لمباراتين تواليا.
وسيكون على موعد مع إنجاز غير مسبوق في حال كرر هذا الأمر اليوم، إذ سيصبح أول لاعب يسجل "هاتريك" لثلاث مباريات متتالية.
وصحيح أنه لم يسجل "هاتريك"، لكن النجم المصري محمد صلاح كان على موعد مع الشباك في المباريات الثلاث الأولى لفريقه ليفربول، ويمني النفس بأن يسجل مجددا حين يلعب "الحمر" بقيادة مدربهم الجديد الهولندي أرني سلوت ضد نوتنجهام السبت في "أنفيلد" قبل السفر إلى إيطاليا لمواجهة ميلان الثلاثاء في دوري الأبطال.
ومن المتوقع أن يحظى الوافد الجديد الإيطالي فيديريكو كييزا بفرصة الظهور بألوان ليفربول لأول مرة بعدما قرر عدم الانضمام إلى منتخب بلاده في النافذة الدولية من أجل استكمال تحضيراته لبدء مشواره مع "الحمر" القادمين من فوز ساحق على الغريم مانشستر يونايتد في معقله 3-0.
ورغم أن الموسم ما زال في بدايته ولم تمض سوى ثلاث مباريات، يجد المدرب الهولندي إريك تين هاج نفسه تحت ضغط هائل بعد تلقي يونايتد هزيمتين على التوالي ضد برايتون (1-2) وليفربول.
ولم يظهر يونايتد حتى الآن أنه حقق تقدما مقارنة بالموسم الماضي الذي أنهاه ثامنا قبل أن تنقذه مسابقة الكأس وتمنحه بطاقة المشاركة القارية في "يوروبا ليج" بعد فوزه على جاره سيتي في النهائي.
بالنسبة لتن هاج "الوقت ما زال مبكرا، سنرى أين سنكون في أيار (مايو). الأمر يتعلق بإحراز الكؤوس وتحقيق أعلى ترتيب ممكن في الدوري".
وتابع في مؤتمر صحافي أول من أمس مخصص لمباراة اليوم ضد ساوثمبتون "الضجة الحاصلة لا تؤثر علي. أعرف في هذه العملية أين نحن، ما يتعيّن علينا القيام به، إلى أين نتجه. قلت من قبل إننا ما زلنا في فترة انتقالية. علينا دمج الكثير من اللاعبين الشباب أيضا في الفريق. ما زلنا نتعامل مع الإصابات، علينا إعادة المصابين إلى الفريق".
وما يزال لوك شو والدنماركي راسموس هويلوند غائبين عن الملاعب، لكن الوافد الجديد الأوروغوياني مانويل أوجارتي قد يلعب لأول مرة بعد مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2026. -(وكالات)

MENAFN13092024000072011014ID1108671920

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث