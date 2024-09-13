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مستويات مميزة في تصفية منتخب اللياقة البدنية.. واختبار ثان لـالأجسام

9/13/2024 3:11:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - حفلت تصفية اختيار عناصر المنتخب الوطني للياقة البدنية، بمستويات لافتة وخامات مميزة، تسابقت للوصول إلى صفوف المنتخب المشارك في عدد من الاستحقاقات المهمة خلال الفترة المقبلة.
وأقيمت التصفية في نادي 962، وسط مشاركة مميزة من الذكور والإناث في تحديات اللياقة البدنية التي غلفتها القوة والندية التنافسية.
وقال رئيس الاتحاد مأمون كلمات في تصريحات لـ”الغد”:“الاتحاد يحرص على إقامة الاختبارات أو المشاهدات، لاختيار عناصر منتخبي اللياقة البدنية والأجسام، ويعلن عنها قبل فترة مناسبة عبر قنوات تواصله الاجتماعي الرسمية، بهدف منح اللاعبين واللاعبات فرصة التجهيز والاستعداد بمستوى الحدث، مع التأكيد على الموضوعية والشفافية في اختيار أفضل العناصر، القادرة على إثراء مسيرة الإنجاز للرياضة البدنية والجسمانية والأردنية في المشاركات الخارجية”.
وأضاف:“مع كل اختبار أو بطولة رسمية لتحدي اللياقة البدنية، نلحظ اتساع رقعة عشاق تحديات اللياقة البدنية من الجنسين، ولمختلف الفئات العمرية، والمشاركات العائلية للاعبين واللاعبات، وتذهلنا المستويات وجاهزيتها وقدرتها على المنافسة في أكبر البطولات العربية والقارية والعالمية، ما يجعلنا أمام رصيد وافر من الخامات، لكن تبقى النتائج هي الفيصل في تسمية عناصر المنتخب الوطني من الذكور والإناث للمشاركات المقبلة”.
من جانبه، أكد المدرب واللاعب علي الحموي، أن التصفية فرصة لاكتشاف المزيد من الخامات المميزة، والوقوف على جاهزية ونتائج أفضل العناصر من الجنسين، مشيرا إلى أن تحديات اللياقة البدنية تتفوق مقارنة بمدة اندراجها تحت قبة الاتحاد والمشاركات الرسمية، وسجلت حضورا قويا وإنجازات نوعية في المشاركات الخارجية.
وبين الحموي أن هذه التصفية قدمت وجوها وخامات لافتة ستكون تحت عدسة الرصد والفني، إلى جانب الوقوف على أفضل النتائج عند الاختيار النهائي لصفوف المنتخب الوطني.
على صعيد متصل، بين مدرب منتخب الأجسام وعضو اللجنة الفنية وليد زهد، أن اللجنة ستقيم اختبارا ثانيا لاختيار عناصر المنتخب الوطني المشارك في بطولة الفجيرة التي تسمى لوقتها“أولمبيا العرب”، شارحا :“شهدت التصفية الأولى حضورا مميزا للعديد من الأبطال، وبروز الشباب والمواهب الصاعدة التي تعتبر مكسبا مهما للاتحاد خلال السنوات المقبلة”.
وتابع:“أعطينا توجيهاتنا في اللجنة الفنية برئاسة د. عاصم القطاونة لجميع المشاركين، من حيث الجاهزية ونقاط القوة والضعف، وحددنا اختبارا ثانيا بعد أسبوعين من موعد الاختبار الأول، لفتح المجال أمام من لم تسمح له ظروفه من المشاركة في التصفية الأولى، للوقوف بشكل دقيق وموضوعي على أفضل العناصر، والتي ستمثل منتخب بناء الأجسام في البطولات المهمة خلال الفترة الماضية”.
وعن مشاركة منتخب بناء الأجسام في بطولة غرب آسيا التي أقيمت مؤخرا في سلطنة عمان، أجاب زهد:“البطولة حفلت بمستويات عربية مميزة، وكان التنافس على أشده للوصول إلى المراكز الأولى، ووفقنا بالعودة بـ4 ميداليات من خلال حمزة الأغبر الذي توج بالفضة والبرونز بالفيزيك، ومحمد البدوي الذي توج أيضا بالفضة والبرونز في منافسات البدي بلدنج”.
واستطرد:“لم يحالف يقية اللاعبين الحظ بالتتويج بالميداليات الملونة، لكنهم لفتوا الانتباه بإمكاناتهم الجسمانية، وقارعوا بقوة نظرائهم الأبطال العرب، وتواجدوا ضمن أفضل 6 لاعبين في مختلف الفئات والأوزان، والأهم أن جميع لاعبينا شاركوا بأجسام طبيعية نظيفة من المنشطات، وهي الميزة التي تغلف مشاركاتنا ضمن نهجنا في اتحاد بناء الأجسام بمحاربة هذه الآفة التي تهدد صحة الشباب والمجتمع المحلي، ولدينا تفاؤل كبير في الاستحقاقات المقبلة بوقوف ابطال المنتخب الوطني على منصات التتويج الدولية والعالمية”.

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