مستويات مميزة في تصفية منتخب اللياقة البدنية.. واختبار ثان لـالأجسام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - حفلت تصفية اختيار عناصر المنتخب الوطني للياقة البدنية، بمستويات لافتة وخامات مميزة، تسابقت للوصول إلى صفوف المنتخب المشارك في عدد من الاستحقاقات المهمة خلال الفترة المقبلة.
وأقيمت التصفية في نادي 962، وسط مشاركة مميزة من الذكور والإناث في تحديات اللياقة البدنية التي غلفتها القوة والندية التنافسية.
وقال رئيس الاتحاد مأمون كلمات في تصريحات لـ”الغد”:“الاتحاد يحرص على إقامة الاختبارات أو المشاهدات، لاختيار عناصر منتخبي اللياقة البدنية والأجسام، ويعلن عنها قبل فترة مناسبة عبر قنوات تواصله الاجتماعي الرسمية، بهدف منح اللاعبين واللاعبات فرصة التجهيز والاستعداد بمستوى الحدث، مع التأكيد على الموضوعية والشفافية في اختيار أفضل العناصر، القادرة على إثراء مسيرة الإنجاز للرياضة البدنية والجسمانية والأردنية في المشاركات الخارجية”.
وأضاف:“مع كل اختبار أو بطولة رسمية لتحدي اللياقة البدنية، نلحظ اتساع رقعة عشاق تحديات اللياقة البدنية من الجنسين، ولمختلف الفئات العمرية، والمشاركات العائلية للاعبين واللاعبات، وتذهلنا المستويات وجاهزيتها وقدرتها على المنافسة في أكبر البطولات العربية والقارية والعالمية، ما يجعلنا أمام رصيد وافر من الخامات، لكن تبقى النتائج هي الفيصل في تسمية عناصر المنتخب الوطني من الذكور والإناث للمشاركات المقبلة”.
من جانبه، أكد المدرب واللاعب علي الحموي، أن التصفية فرصة لاكتشاف المزيد من الخامات المميزة، والوقوف على جاهزية ونتائج أفضل العناصر من الجنسين، مشيرا إلى أن تحديات اللياقة البدنية تتفوق مقارنة بمدة اندراجها تحت قبة الاتحاد والمشاركات الرسمية، وسجلت حضورا قويا وإنجازات نوعية في المشاركات الخارجية.
وبين الحموي أن هذه التصفية قدمت وجوها وخامات لافتة ستكون تحت عدسة الرصد والفني، إلى جانب الوقوف على أفضل النتائج عند الاختيار النهائي لصفوف المنتخب الوطني.
على صعيد متصل، بين مدرب منتخب الأجسام وعضو اللجنة الفنية وليد زهد، أن اللجنة ستقيم اختبارا ثانيا لاختيار عناصر المنتخب الوطني المشارك في بطولة الفجيرة التي تسمى لوقتها“أولمبيا العرب”، شارحا :“شهدت التصفية الأولى حضورا مميزا للعديد من الأبطال، وبروز الشباب والمواهب الصاعدة التي تعتبر مكسبا مهما للاتحاد خلال السنوات المقبلة”.
وتابع:“أعطينا توجيهاتنا في اللجنة الفنية برئاسة د. عاصم القطاونة لجميع المشاركين، من حيث الجاهزية ونقاط القوة والضعف، وحددنا اختبارا ثانيا بعد أسبوعين من موعد الاختبار الأول، لفتح المجال أمام من لم تسمح له ظروفه من المشاركة في التصفية الأولى، للوقوف بشكل دقيق وموضوعي على أفضل العناصر، والتي ستمثل منتخب بناء الأجسام في البطولات المهمة خلال الفترة الماضية”.
وعن مشاركة منتخب بناء الأجسام في بطولة غرب آسيا التي أقيمت مؤخرا في سلطنة عمان، أجاب زهد:“البطولة حفلت بمستويات عربية مميزة، وكان التنافس على أشده للوصول إلى المراكز الأولى، ووفقنا بالعودة بـ4 ميداليات من خلال حمزة الأغبر الذي توج بالفضة والبرونز بالفيزيك، ومحمد البدوي الذي توج أيضا بالفضة والبرونز في منافسات البدي بلدنج”.
واستطرد:“لم يحالف يقية اللاعبين الحظ بالتتويج بالميداليات الملونة، لكنهم لفتوا الانتباه بإمكاناتهم الجسمانية، وقارعوا بقوة نظرائهم الأبطال العرب، وتواجدوا ضمن أفضل 6 لاعبين في مختلف الفئات والأوزان، والأهم أن جميع لاعبينا شاركوا بأجسام طبيعية نظيفة من المنشطات، وهي الميزة التي تغلف مشاركاتنا ضمن نهجنا في اتحاد بناء الأجسام بمحاربة هذه الآفة التي تهدد صحة الشباب والمجتمع المحلي، ولدينا تفاؤل كبير في الاستحقاقات المقبلة بوقوف ابطال المنتخب الوطني على منصات التتويج الدولية والعالمية”.
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