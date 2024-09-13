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إعلان قائمة المنتخب الوطني تحت 20 سنة للتصفيات الآسيوية

9/13/2024 3:11:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 20 سنة، بقيادة المدرب بيتر ماينديرسما، قائمة ضمت 23 لاعبا، تأهبا للمشاركة بالتصفيات الآسيوية التي تنطلق 23 الشهر الحالي في قطر.
وضمت القائمة كلا من سلامة سلمان، عبدالله الشقران، محمد الطرايرة، نور الدين ياسين، أيهم السمامرة، محمد أبو السكر، عودة الفاخوري، عمر مرار، أنس الخب، صلاح الدين الفراش، محمد أحمد، عبد الله المنايصة، مؤمن الساكت، عمر خضر، عبد الرحمن الخضور، محمود ذيب، ينال المحمود، صالح فريج، عدنان نوفل، أمين ابو خليفة، يوسف المقابلة، عز الدين أبو السعود، إلى جانب ابراهيم صبرة، الذي يلتحق بالمنتخب عقب مشاركة فريقه الوحدات بالمباراة المقبلة بدوري أبطال آسيا.
ويغادر وفد المنتخب الوطني عصر اليوم السبت إلى دبي، لإقامة معسكر تدريبي حتى 21 من الشهر الحالي، تتخلله مباريات ودية مع أندية محلية هناك، تأهبا للتصفيات الآسيوية.
واختتم المنتخب تدريباته في عمان صباح أمس، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
يذكر أن المنتخب الوطني يشارك بالتصفيات الآسيوية لحساب المجموعة العاشرة، والتي تضم إلى جانب المستضيف، سنغافورة وهونج كونج.

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