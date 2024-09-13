إعلان قائمة المنتخب الوطني تحت 20 سنة للتصفيات الآسيوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 20 سنة، بقيادة المدرب بيتر ماينديرسما، قائمة ضمت 23 لاعبا، تأهبا للمشاركة بالتصفيات الآسيوية التي تنطلق 23 الشهر الحالي في قطر.
وضمت القائمة كلا من سلامة سلمان، عبدالله الشقران، محمد الطرايرة، نور الدين ياسين، أيهم السمامرة، محمد أبو السكر، عودة الفاخوري، عمر مرار، أنس الخب، صلاح الدين الفراش، محمد أحمد، عبد الله المنايصة، مؤمن الساكت، عمر خضر، عبد الرحمن الخضور، محمود ذيب، ينال المحمود، صالح فريج، عدنان نوفل، أمين ابو خليفة، يوسف المقابلة، عز الدين أبو السعود، إلى جانب ابراهيم صبرة، الذي يلتحق بالمنتخب عقب مشاركة فريقه الوحدات بالمباراة المقبلة بدوري أبطال آسيا.
ويغادر وفد المنتخب الوطني عصر اليوم السبت إلى دبي، لإقامة معسكر تدريبي حتى 21 من الشهر الحالي، تتخلله مباريات ودية مع أندية محلية هناك، تأهبا للتصفيات الآسيوية.
واختتم المنتخب تدريباته في عمان صباح أمس، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
يذكر أن المنتخب الوطني يشارك بالتصفيات الآسيوية لحساب المجموعة العاشرة، والتي تضم إلى جانب المستضيف، سنغافورة وهونج كونج.
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