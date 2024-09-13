منتخب الناشئين يحل سابعا في بطولة آسيا لكرة اليد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - جاء المنتخب الوطني للناشئين، بالمركز السابع في البطولة الآسيوية العاشرة لمنتخبات الناشئين بكرة اليد، والتي تختتم اليوم في العاصمة عمان، بمشاركة 13 منتخبا تنافست للظفر بالبطاقات الخمس المؤهلة إلى بطولة العالم، المقررة في مصر صيف العام المقبل.
ويوم أمس، حقق منتخب
الناشئين فوزا كبيرا على المنتخب القطري بنتيجة 32-20، في مباراة
تحديد المركزين السابع والثامن، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد أن حقق الفوز على المنتخب الهندي، وخسر أمام المنتخب الياباني، وفي الدور ربع النهائي خسر المنتخب الوطني أمام منتخبات كوريا الجنوبية والسعودية وإيران.
ويذكر أن قائمة المنتخب الوطني، الذي يقوده المدير الفني مهند المنسي، ومساعده صدام أبو رمان، ضمت كلا من اللاعبين: عبدالرحمن السكسك، يحيى قلب، ليث طريف، حسين الجبالي، محمد الظواهرة، تامر الظواهرة، أحمد الرماضنة، سادن العطابي، جاد الحق محمد، محمد الصبيحي، زيد عبيدات، زيد الشرفات، عبدالرحمن أبو بكر، أحمد سمير، أحمد رائد، صهيب عنانزة، أسامه محمد، فريد طبيله.
إلى ذلك، تختتم منافسات البطولة اليوم السبت من خلال المباراة النهائية التي تجمع بين منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية عند الساعة السادسة مساء، ويسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، والذي يجمع بين منتخبي السعودية والكويت، ويبدأ عند الساعة الرابعة مساء.
MENAFN13092024000072011014ID1108671917
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.