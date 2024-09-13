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منتخب الناشئين يحل سابعا في بطولة آسيا لكرة اليد

9/13/2024 3:11:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - جاء المنتخب الوطني للناشئين، بالمركز السابع في البطولة الآسيوية العاشرة لمنتخبات الناشئين بكرة اليد، والتي تختتم اليوم في العاصمة عمان، بمشاركة 13 منتخبا تنافست للظفر بالبطاقات الخمس المؤهلة إلى بطولة العالم، المقررة في مصر صيف العام المقبل.
ويوم أمس، حقق منتخب الناشئين فوزا كبيرا على المنتخب القطري بنتيجة 32-20، في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد أن حقق الفوز على المنتخب الهندي، وخسر أمام المنتخب الياباني، وفي الدور ربع النهائي خسر المنتخب الوطني أمام منتخبات كوريا الجنوبية والسعودية وإيران.
ويذكر أن قائمة المنتخب الوطني، الذي يقوده المدير الفني مهند المنسي، ومساعده صدام أبو رمان، ضمت كلا من اللاعبين: عبدالرحمن السكسك، يحيى قلب، ليث طريف، حسين الجبالي، محمد الظواهرة، تامر الظواهرة، أحمد الرماضنة، سادن العطابي، جاد الحق محمد، محمد الصبيحي، زيد عبيدات، زيد الشرفات، عبدالرحمن أبو بكر، أحمد سمير، أحمد رائد، صهيب عنانزة، أسامه محمد، فريد طبيله.
إلى ذلك، تختتم منافسات البطولة اليوم السبت من خلال المباراة النهائية التي تجمع بين منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية عند الساعة السادسة مساء، ويسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، والذي يجمع بين منتخبي السعودية والكويت، ويبدأ عند الساعة الرابعة مساء.

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