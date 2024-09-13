الكراتيه يفتح باب الترشح لرابطتي المراكز واللاعبين المعتزلين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - أعلن اتحاد الكراتيه عن فتح باب الترشيح لرابطتي المراكز واللاعبين المعتزلين، لملء الشواغر في الهيئة العامة.
وسيعقد اجتماعا خاصة للهيئة العامة للمراكز واللاعبين المعتزلين، وسيغلق باب الترشيح مساء يوم الثلاثاء المقبل.
وحدد اتحاد اللعبة الساعة الخامسة مساء يوم الخميس المقبل موعدا للاجتماع الانتخابي لاعضاء الهيئة العامة لرابطة المراكز واللاعبين المعتزلين في مقر الاتحاد بصالة الأمير راشد بمدينة الحسين للشباب.
ويتضمن الاجتماع الانتخابي، تفقد النصاب القانوني وتشكيل لجنة المنتخبات ومن ثم اجراء الانتخابات العامة للمراكز واللاعبين المعتزلين.
وكانت اللجنة الاولمبية بداية العام قررت تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكراتيه برئاسة منار شعث وتضم اللجنة في عضويتها كلا من د. إياد الملاح والعقيد د. يوسف خير، ورائد رشيد، وفراس حسونة.
وتقدم رئيس اتحاد الكراتيه السابق مازن قطب باستقالته من منصبه العام الماضي، إلى اللجنة الأولمبية، ثم استقال 5 من أعضاء مجلس الإدارة وهم رغد الفاعوري ومنار شعث وزيد الزيتاوي وفاتن عواد وخالد يوسف.
ووفق التعليمات فإن استقالة الرئيس و5 من أعضاء الإدارة من أصل 9، يفرض على اللجنة الأولمبية، إعلان حل مجلس الاتحاد، تمهيدا لتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد، لحين إجراء انتخابات جديدة بعد الانتهاء من أولمبياد باريس 2024.
وحسب تعليمات انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكراتيه، تجرى انتخابات مجلس الإدارة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 أشهر من انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، ما لم يقرر مجلس ادارة اللجنة الأولمبية غير ذلك.
ووفق ما علمته“الغد” تم تأجيل إجراء انتخابات اتحاد الكراتيه، لتقام في شهر تشرين الثاني (نوفمير) المقبل، حيث سيتم انتخاب 5 مقاعد من قبل الأعضاء العاملين في الهيئة العامة، و4 مقاعد يتم تعيين أصحابها من اللجنة الاولمبية.
وستقوم اللجنة المؤقتة لاتحاد الكراتيه، بإدارة شؤون الاتحاد إلى أن يتم الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الإدارة الجديد.
وتنتظر اللجنة المؤقتة لحين ذلك الموعد، اتخاذ قرارات عديدة، من أهمها المشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين وتحت 21 عاما، والتي ستقام في ايطاليا الشهر المقبل، ووفقا لموقع الاتحاد الدولي سجل للمشاركة في البطولة 14 لاعبا في مختلف الفئات وسيتم تحديد المشاركين وفقا لما يراه اتحاد الكراتيه مناسبا.
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