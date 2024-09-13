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الكراتيه يفتح باب الترشح لرابطتي المراكز واللاعبين المعتزلين

9/13/2024 3:11:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - أعلن اتحاد الكراتيه عن فتح باب الترشيح لرابطتي المراكز واللاعبين المعتزلين، لملء الشواغر في الهيئة العامة.
وسيعقد اجتماعا خاصة للهيئة العامة للمراكز واللاعبين المعتزلين، وسيغلق باب الترشيح مساء يوم الثلاثاء المقبل.
وحدد اتحاد اللعبة الساعة الخامسة مساء يوم الخميس المقبل موعدا للاجتماع الانتخابي لاعضاء الهيئة العامة لرابطة المراكز واللاعبين المعتزلين في مقر الاتحاد بصالة الأمير راشد بمدينة الحسين للشباب.
ويتضمن الاجتماع الانتخابي، تفقد النصاب القانوني وتشكيل لجنة المنتخبات ومن ثم اجراء الانتخابات العامة للمراكز واللاعبين المعتزلين.
وكانت اللجنة الاولمبية بداية العام قررت تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكراتيه برئاسة منار شعث وتضم اللجنة في عضويتها كلا من د. إياد الملاح والعقيد د. يوسف خير، ورائد رشيد، وفراس حسونة.
وتقدم رئيس اتحاد الكراتيه السابق مازن قطب باستقالته من منصبه العام الماضي، إلى اللجنة الأولمبية، ثم استقال 5 من أعضاء مجلس الإدارة وهم رغد الفاعوري ومنار شعث وزيد الزيتاوي وفاتن عواد وخالد يوسف.
ووفق التعليمات فإن استقالة الرئيس و5 من أعضاء الإدارة من أصل 9، يفرض على اللجنة الأولمبية، إعلان حل مجلس الاتحاد، تمهيدا لتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد، لحين إجراء انتخابات جديدة بعد الانتهاء من أولمبياد باريس 2024.
وحسب تعليمات انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكراتيه، تجرى انتخابات مجلس الإدارة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 أشهر من انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، ما لم يقرر مجلس ادارة اللجنة الأولمبية غير ذلك.
ووفق ما علمته“الغد” تم تأجيل إجراء انتخابات اتحاد الكراتيه، لتقام في شهر تشرين الثاني (نوفمير) المقبل، حيث سيتم انتخاب 5 مقاعد من قبل الأعضاء العاملين في الهيئة العامة، و4 مقاعد يتم تعيين أصحابها من اللجنة الاولمبية.
وستقوم اللجنة المؤقتة لاتحاد الكراتيه، بإدارة شؤون الاتحاد إلى أن يتم الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الإدارة الجديد.
وتنتظر اللجنة المؤقتة لحين ذلك الموعد، اتخاذ قرارات عديدة، من أهمها المشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين وتحت 21 عاما، والتي ستقام في ايطاليا الشهر المقبل، ووفقا لموقع الاتحاد الدولي سجل للمشاركة في البطولة 14 لاعبا في مختلف الفئات وسيتم تحديد المشاركين وفقا لما يراه اتحاد الكراتيه مناسبا.

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