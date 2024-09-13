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شباب الأردن والرمثا يتعادلان للمرة الأولى في دوري المحترفين

9/13/2024 3:11:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - خيم التعادل السلبي على مواجهة الرمثا وشباب الأردن، في المباراة التي أقيمت أمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتعادل كل فريق للمرة الأولى بدوري المحترفين هذا الموسم، ليصل الرمثا للنقطة السابعة وفي المركز الرابع، فيما حصد شباب الأردن نقطته الرابعة صاعدا للمركز السابع مؤقتا.
وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الثانية لحساب الجولة ذاتها، والتي جمعت معان وشباب العقبة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
ودفع المدير الفني لفريق شباب الأردن رائد عساف بتشكيلة مكونة رشيد رفيد، محمد طه، رواد أبو خيزران، أحمد أيمن، ورد البري، ثائر الديرباني، أحمد طنوس، حمزة النعيم، عمر سريوة، خالد عصام وزيد الأصفر.
وأشرك المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور، بصفة أساسية كلا من مالك شلبية، أحمد المغربي، عبد الرحمن الدرايسة، يوسف محمد، هايل الذيابات، عامر أبو هضيب، عبد الرحمن أبو الكاس، علي العزايزة، بشار الذيابات، خالد الدردور وحمزة الدردور.
وغابت الفرص الخطيرة من كلا الفريقين خلال أحداث الشوط الأول، ليبحث المدربان عن الأوراق البديلة أملا بزيارة الشباك، دون أن ينجح أي فريق بتسجيل هدف، لتنتهي الموقعة على إثر التعادل السلبي.
وشهدت المباراة اعتراضات بالجملة من قبل الجهاز الفني للفريقين على الطاقم التحكيمي للمباراة، وتحديدا من مدرب الرمثا وسيم البزور الذي اعترض بقوة بعد نهاية المباراة على الوقت المحتسب بدل من الضائع الذي وضعه حكم المباراة بالشوط الثاني وقدره حكم الساحة قيس غوانمة 3 دقائق فقط.
إلى ذلك، تستكمل اليوم منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم، إذ يواجه الصريح نظيره الجزيرة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة الخامسة والنصف مساء، فيما يلتقي الأهلي مع الفيصلي على ستاد عمان الدولي عند الساعة الثامنة مساء.
ويتطلع الصريح لمواصلة حضوره الجيد في بطولة الدوري هذا الموسم، بعد جمعه 4 نقاط في المباراتين الماضيتين ومنها نقطة أمام حامل لقب النسخة الماضية الحسين إربد.
ويعول المدير الفني لفريق الصريح ماهر العجلوني في قائمته على عدد من النجوم أبرزهم هداف الدوري محمد العكش وبرصيده 4 أهداف، إلى جانب يوسف الرواشدة وطارق تيم وهاشم الخالدي.
ويأمل الجزيرة تجنب الخسارة الرابعة على التوالي في بطولة الدوري، وتسجيل أول فوز له في المسابقة، تحت قيادة المدرب عثمان الحسنات.
ويبرز في قائمة الجزيرة كل من المهاجم الكولومبي دييجو كالديرون، محمد صندوقة، أحمد أبو شعيرة وحمزة الصيفي.
وفي المباراة الثانية، يسعى فريق الأهلي للبقاء في صدارة الترتيب بعد جمعه العلامة الكاملة بالجولات الثلاث الماضية (9 نقاط)، رغم صعوبة المهمة أمام الفيصلي الباحث عن العودة للمسار الصحيح في دوري المحترفين بقيادته الفنية الجديدة.
ويعتمد مدرب الأهلي بيبرت كغدو على عدد من نجوم الفريق أبرزهم المهاجم البرازيلي ويلدسون دي ميلو، أحمد سريوة، أحمد أبو كبير وأنس أبو طعيمة.
وعلى الطرف المقابل، يأمل مدرب الفيصلي، السوري رأفت محمد، تسجيل انطلاقة قوية له مع الفريق ببطولة الدوري، بعدما جمع الأزرق 5 نقاط خلال الجولات الماضية لم تلب طموح جماهيره.
ويبرز مع الفيصلي حارس المرمى نور الدين بني عطية، إلى جانب كل من خالد زكريا، سيمون ديديو، أحمد العرسان وعمر هاني.

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