شباب الأردن والرمثا يتعادلان للمرة الأولى في دوري المحترفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - خيم التعادل السلبي على مواجهة الرمثا وشباب الأردن، في المباراة التي أقيمت أمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتعادل كل فريق للمرة الأولى بدوري
المحترفين هذا الموسم، ليصل الرمثا للنقطة السابعة وفي المركز الرابع، فيما حصد شباب الأردن نقطته الرابعة صاعدا للمركز السابع مؤقتا.
وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الثانية لحساب الجولة ذاتها، والتي جمعت معان وشباب العقبة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
ودفع المدير الفني لفريق شباب الأردن رائد عساف بتشكيلة مكونة رشيد رفيد، محمد طه، رواد أبو خيزران، أحمد أيمن، ورد البري، ثائر الديرباني، أحمد طنوس، حمزة النعيم، عمر سريوة، خالد عصام وزيد الأصفر.
وأشرك المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور، بصفة أساسية كلا من مالك شلبية، أحمد المغربي، عبد الرحمن الدرايسة، يوسف محمد، هايل الذيابات، عامر أبو هضيب، عبد الرحمن أبو الكاس، علي العزايزة، بشار الذيابات، خالد الدردور وحمزة الدردور.
وغابت الفرص الخطيرة من كلا الفريقين خلال أحداث الشوط الأول، ليبحث المدربان عن الأوراق البديلة أملا بزيارة الشباك، دون أن ينجح أي فريق بتسجيل هدف، لتنتهي الموقعة على إثر التعادل السلبي.
وشهدت المباراة اعتراضات بالجملة من قبل الجهاز الفني للفريقين على الطاقم التحكيمي للمباراة، وتحديدا من مدرب الرمثا وسيم البزور الذي اعترض بقوة بعد نهاية المباراة على الوقت المحتسب بدل من الضائع الذي وضعه حكم المباراة بالشوط الثاني وقدره حكم الساحة قيس غوانمة 3 دقائق فقط.
إلى ذلك، تستكمل اليوم منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم، إذ يواجه الصريح نظيره الجزيرة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة الخامسة والنصف مساء، فيما يلتقي الأهلي مع الفيصلي على ستاد عمان الدولي عند الساعة الثامنة مساء.
ويتطلع الصريح لمواصلة حضوره الجيد في بطولة الدوري هذا الموسم، بعد جمعه 4 نقاط في المباراتين الماضيتين ومنها نقطة أمام حامل لقب النسخة الماضية الحسين إربد.
ويعول المدير الفني لفريق الصريح ماهر العجلوني في قائمته على عدد من النجوم أبرزهم هداف الدوري محمد العكش وبرصيده 4 أهداف، إلى جانب يوسف الرواشدة وطارق تيم وهاشم الخالدي.
ويأمل الجزيرة تجنب الخسارة الرابعة على التوالي في بطولة الدوري، وتسجيل أول فوز له في المسابقة، تحت قيادة المدرب عثمان الحسنات.
ويبرز في قائمة الجزيرة كل من المهاجم الكولومبي دييجو كالديرون، محمد صندوقة، أحمد أبو شعيرة وحمزة الصيفي.
وفي المباراة الثانية، يسعى فريق الأهلي للبقاء في صدارة الترتيب بعد جمعه العلامة الكاملة بالجولات الثلاث الماضية (9 نقاط)، رغم صعوبة المهمة أمام الفيصلي الباحث عن العودة للمسار الصحيح في دوري المحترفين بقيادته الفنية الجديدة.
ويعتمد مدرب الأهلي بيبرت كغدو على عدد من نجوم الفريق أبرزهم المهاجم البرازيلي ويلدسون دي ميلو، أحمد سريوة، أحمد أبو كبير وأنس أبو طعيمة.
وعلى الطرف المقابل، يأمل مدرب الفيصلي، السوري رأفت محمد، تسجيل انطلاقة قوية له مع الفريق ببطولة الدوري، بعدما جمع الأزرق 5 نقاط خلال الجولات الماضية لم تلب طموح جماهيره.
ويبرز مع الفيصلي حارس المرمى نور الدين بني عطية، إلى جانب كل من خالد زكريا، سيمون ديديو، أحمد العرسان وعمر هاني.
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