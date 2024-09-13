سترة جلدية تكتسح الأسواق.. ما السبب؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - تُعتبر السترات الجلدية من قطع الأزياء التي تتميز بتنوعها الكبير لتناسب مختلف الأذواق، وتعكس في كثير من الأحيان شخصية مرتديها، وفقاً لمصممي الأزياء، لكن مؤخراً، حاز تصميم جديد على إعجاب واسع، حيث أصبحت هذه السترة الجلدية تكتسب شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويرتديها عدد من أشهر المؤثرين.

وحصدت السترة إعجاباً كبيراً وأصبحت من بين الأكثر مبيعاً مؤخراً، رغم إطلاقها منذ عام، إذ قدمت شركة "Whistles"، التي أسستها لوسيل لوين في لندن عام 1978، سترتها الجلدية "Bonded Leather Jacket" في أواخر عام 2023.

ومنذ ذلك الحين، شوهدت على العديد من المشاهير، وتصدرت قوائم المبيعات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وفق ما ذكرت صحيفة

"دايلي ميل".

والجاكيت الكبير الحجم، الذي يبلغ سعره 449 جنيهاً إسترلينياً، والذي وصفه موقع "Who What Wear" بأنه "أيقوني في دوائر الموضة"، مصنوع من جلد الأغنام ويتوفر بألوان الأسود، البني، والكاكي.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم تصوير الممثلة الإنجليزية التي تحولت إلى نجمة يوتيوب، تانيا بور، وهي ترتدي النسخة السوداء من السترة في ساحة دوق يورك بشارع كينجز.

وأثار المنشور تفاعلًا كبيراً بين معجبي نجمة وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل العديد منهم عن مصدر السترة.

وصفت هانا تومسون، مؤسسة علامة "Rune Studios: للملابس ذات المقاسات الكبيرة، هذه السترة الجلدية بأنها "مثالية"، وأشادت بتصميمها الذي يناسب جميع الأحجام، مما يعزز شعبيتها كقطعة شاملة تلبي احتياجات مختلف الأذواق والمقاسات.

كما ارتدت كريسي تيرنر، مديرة الأزياء والجمال في "إليزا كريسي تيرنر"، النسخة البنية من السترة لحضور أسبوع الموضة في لندن في وقت سابق من هذا العام.

وقد جذبت هذه السترة اهتماماً واسعاً، حيث تابعها أكثر من 434,000 شخص على بعض المنصات.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته السترة، طرحت العلامة التجارية الآن إصداراً جديداً من سترة جلدية طويلة الأكمام تحمل اسم "Gemma".