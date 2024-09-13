Saturday, 14 September 2024 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيف يمكن لظلك أن يخبرك عن صحتك؟

9/13/2024 3:11:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يقترب فصل الصيف من نهايته، ما يجعل ساعات النهار تتناقص، وبذلك يصبح ضمان الحصول على قدر كاف من فيتامين (د) أمرا صعبا بشكل متزايد.
ويعد فيتامين (د) ضروريا للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، ويلعب دورا في تثبيط نمو الخلايا السرطانية، وتعزيز الجهاز المناعي، وتقليل الالتهابات.
وفي حين توفر بعض الأطعمة، مثل الأسماك الدهنية أو الحبوب المدعمة فيتامين (د) للجسم، يظل التعرض لأشعة الشمس أمرا أساسيا لتلبية المتطلبات اليومية.
وتؤكد الدكتورة ناتاشا فرناندو، المديرة الطبية في Medichecks، أن "فيتامين (د) ضروري للصحة العامة. من دعم جهاز المناعة إلى تعزيز صحة العظام، من الضروري أن نحافظ على مستويات كافية".
ومع ذلك، مع اقتراب الأشهر الأكثر قتامة وبرودة، من المهم تقييم ما إذا كنت تتلقى ما يكفي من فيتامين (د). ولحسن الحظ، تقدم خبيرة الصحة خدعة بسيطة، يمكنها تقييم مستويات الفيتامين.
وتنصح الدكتورة فرناندو: "قم بقياس ظلك. حتى في الأيام الملبدة بالغيوم، يمكن لجسمك تجميع الأشعة من الشمس وتحويلها إلى فيتامين (د)، ولكن من المرجح أن تكون هذه الأشعة قوية بما يكفي فقط إذا كان ظلك أقصر منك". وتابعت: "إذا كان ظلك أطول -أو إذا لم يكن لديك ظل على الإطلاق- فربما لا تحصل على ما يكفي".
وأضافت: "10 دقائق فقط في الشمس كل يوم كافية عادة، ولكن احرص على عدم التعرض للحروق. إذا بقيت في الخارج لأكثر من 10 دقائق، فاستخدم دائما واقيا من الشمس. وإذا كنت قلقا بشأن عدم حصولك على ما يكفي من فيتامين (د) من أشعة الشمس، فحاول إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين (د) إلى نظامك الغذائي، مثل الأسماك الدهنية، أو الفطر، أو المنتجات المدعمة مثل الحبوب والعصائر".
وفي حين أن نقص فيتامين (د) قد يمر من دون أن يلاحظ، لا ينبغي الاستهانة بتأثيره، لأنه قد يسهم في حالات صحية خطيرة، مثل ضعف العظام والتعب المزمن.

MENAFN13092024000072011014ID1108671909

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث