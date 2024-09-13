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تحت رعاية موسم الرياض ولأول مرة في الولايات المتحدة.. ذا سفير لاس فيغاس يستضيف نزال Riyadh Season Noche UFC

9/13/2024 3:11:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لاس فيغاس – تحت رعاية "موسم الرياض" وللمرة الأولى في الولايات المتحدة، تستضيف لاس فيغاس الأميركية غداً (السبت) نزال "Riyadh Season Noche UFC" في المبنى الأيقوني "ذا سفير"، أكبر مبنى كروي الشكل في العالم.

وسيشهد هذا الحدث لأول مرة استضافة "ذا سفير" لبطولة رياضية ضمن فعاليات UFC، بعد النجاح الباهر الذي حققه "موسم الرياض" بتنظيم "Riyadh Season Card" في لوس أنجلوس، حيث يتميز هذا الحدث بمنح UFC لقب شريك العنوان المرموق لأول مرة لأحد الرعاة، من خلال إعادة تسمية UFC 306 إلى "Riyadh Season Noche UFC".

ويتضمن الحدث المرتقب مجموعة من النزالات المثيرة، حيث يتنافس على لقب وزن البنتام شون أومالي من الولايات المتحدة ضد ميراب دافاليشفيلي من جورجيا، كما سيشهد الأوكتاغون نزالاً على لقب وزن الذبابة للسيدات بين أليكسا جراسّو من المكسيك وفالنتينا شيفتشينكو من قيرغيزستان، إلى جانب ذلك، ستشهد الفعالية نزال وزن الريشة بين براين أورتيجا من الولايات المتحدة ودييغو لوبيز من البرازيل.

وفي نزال وزن البنتام، يلتقي راؤول روساس جونيور من المكسيك مع أورقي لونغ من الصين، كما ستتنافس إيرين ألداما من المكسيك مع نورما دومونت من البرازيل في نزال وزن البانتام للسيدات، وتستمر الإثارة مع نزال الوزن الخفيف بين مانويل توريس من المكسيك وإغناسيو باهاموند من تشيلي، كما سيواجه إدغار شايرز من المكسيك جوشا فان من الولايات المتحدة في نزال وزن الذبابة، إضافة إلى نزال وزن الذبابة بين رونالدو رودريغيز من المكسيك وأودي أوسبورن من جامايكا، وسيشهد الحدث نزال وزن القشة للسيدات بين يازمن خاوريغي من المكسيك وكيتلين سوزا من البرازيل، وينتهي بنزال الوزن الخفيف بين دانيال زيلهوبر من المكسيك وإستيبان ريبوفيكس من الأرجنتين.




وكان "موسم الرياض" قد استضاف نزال "UFC Fight Night" في 22 يونيو 2024 حين حطم الأسترالي روبرت ويتاكر منافسه الروسي إكرام أليسكروف في فئة الوزن المتوسط بضربة قاضية في النزال الرئيسي الذي أقيم في المملكة أرينا.

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