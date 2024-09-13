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منظمة الصحة العالمية تضيف لقاحا لجدري القردة إلى قائمة التأهيل المسبق

9/13/2024 3:11:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان، الجمعة، إضافة لقاح جدري القردة الذي تنتجه شركة بافاريان نورديك إلى قائمة التأهيل المسبق، ليكون أول لقاح من هذا النوع توافق عليه المنظمة لاحتواء انتشار المرض في الدول الإفريقية.
والتأهيل المسبق من قبل منظمة الصحة العالمية يعني أن الدواء آمن وفعال. ويساعد التأهيل المسبق الدول النامية، التي لا يملك الكثير منها التكنولوجيا والموارد اللازمة لإجراء فحوص على سلامة وفاعلية اللقاحات، في الحصول على اللقاح.

بدأ التفشي الحالي للمرض في أوائل عام 2023 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي شهدت معظم حالات الإصابة البالغة 37500 حتى 28 تموز/ يوليو. وانتشر المرض إلى 15 دولة إفريقية، وفقا للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، "التأهيل المسبق لأول لقاح لجدري القردة خطوة مهمة في مكافحتنا للمرض، سواء في إطار تفشيه في أفريقيا في الوقت الحالي، أو في المستقبل".

وأعلنت المنظمة الشهر الماضي، جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وجدري القردة هو عدوى فيروسية تنتشر عن طريق المخالطة المباشرة، وتسبب أعراضا خفيفة لدى معظم المصابين لكن يمكنها أن تؤدي للوفاة. رويترز


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