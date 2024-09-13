تعرفوا على الأكل الممنوع لمرضى السكر

MENAFN - Alghad Newspaper) الأكل الممنوع لمرضى السكر تعرفوا عليه، فهناك أكلات ممنوعة عليهم لمنع زيادة الوزن والحفاظ على نسبة السكر في الدم.



نعرّفكم في هذا المقال على أكلات ممنوعة لمرضى السكري يجب عليهم الإبتعاد عنها كلياً لأنها تؤدي إلى ارتفاع في معدل السكر في الدم.

الأكل الممنوع لمرضى السكر

إنَّ النظام الغذائي لمرضى السكري لا يجب أن يشمل الأطعمة، إليكم أبرز الأكلات الممنوعة لمرضى السكري:

الكربوهيدرات

تعد الكربوهيدرات مصدرًا مهمًا للطاقة، لكن يجب على مرضى السكري الحذر عند اختيار الكربوهيدرات التي يجب تناولها على مدار اليوم والتأكد من تناول النوع الصحيح.

من الكربوهيدرات التي يجب تجنّبها المصنّعة التي تحتوي القليل من العناصر الغذائية، مثل:

المخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض.

الحلويات المضاف إليها السكر.

الحبوب البيضاء، مثل: الأرز الأبيض.



البروتين

يساعد البروتين الجسم على بناء الأنسجة والحفاظ عليها، لكن قد يقوم الجسم بتكسير البروتين إلى سكر، حيث أنها تؤدي هذه الأطعمة البروتينية غير الصحية إلى زيادة الوزن، وارتفاع مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية في الجسم، وعدم التحكّم في مستويات السكر في الدم.

من الأكلات الممنوعة لمرضى السكري و الأطعمة البروتينية التي يجب تجنّبها:

اللحوم التي تحتوي نسبة دهون عالية، مثل: لحم البقر، والضأن.

طريقة السمك المقلي.

الدجاج بالجلد.



الألبان

تحتوي منتجات الألبان الكالسيوم، والبروتين، والفيتامينات، لكن بعض الألبان تحتوي دهوناً مشبعة وتكون كاملة الدسم، ممّا قد يرفع مستويات الكولسترول و يزيد من مقاومة الأنسولين.

تشمل منتجات الألبان التي يجب تجنّبها:

الحليب الصافي.

زبادي كامل الدسم كم سعره حرارية والمحلى.

المنتجات التي تحتوي الحليب مع السكر المضاف.



الدهون والزيوت

تقوم الدهون بتوفير الأحماض الدهنية الأساسية، مثل أوميغا3، حيث أنها جزء مهم من النظام الغذائي الصحي والمتوازن، لكن تعد الدهون المشبعة والزيوت المهدرجة جزئيًا والأطعمة المقلية من الأكلات الممنوعة لمرضى السكري، حيث أنها تزيد من نسبة السكر في الدم، لأنها تستغرق وقتًا أطول للهضم وبالتالي تحافظ على ارتفاع نسبة السكر في الدم على فترة طويلة، وتؤدي للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تشمل الدهون التي يجب تجنّبها، ما يأتي: الزبدة، وزيوت معينة، مثل زيت النخيل، والبطاطس المقلية، والأطعمة السريعة والوجبات الجاهزة.

السكر

تعد الأطعمة السكرية من الأكلات الممنوعة لمرضى السكري، حيث أنها تحتوي كربوهيدرات منخفضة والقليل من القيم الغذائية ممّا يُسبب ارتفاعًا حادًا في نسبة الغلوكوز في الدمّ، وهذا يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.

تشمل الأطعمة التي غالبًا ما تحتوي نسبة عالية من السكر ما يأتي:

الكعك.

المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

عصير الفواكه.

الفواكه المجففة.

المحليات الصناعية التي تزيد من نسبة السكر في الدم.

العسل.-(وكالات)