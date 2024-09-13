الصحة العالمية تعلن عن أول لقاح معتمد ضد جدري القردة



وذكرت المنظمة في بيان عبر منصة "إكس" أنه يمكن إعطاء لقاح "MVA-BN" المخصص ضد جدري القردة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما، عن طريق حقنة من جرعتين بفاصل 4 أسابيع.

وأضافت، أن هذه خطوة مهمة في مكافحة المرض، سواء في سياق تفشي المرض حاليا في أفريقيا أو في المستقبل.

وأكدت الصحة العالمية، أنها بحاجة زيادة عاجلة في الإنتاج والمشتريات والتبرعات والتوزيع لضمان الوصول العادل إلى اللقاحات، حيث تشتد الحاجة إليها.--(بترا)

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