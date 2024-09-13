الصحة العالمية تعلن عن أول لقاح معتمد ضد جدري القردة

الصحة العالمية تعلن عن أول لقاح معتمد ضد جدري القردة
التاريخ
9/13/2024 3:11:08 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن أول لقاح معتمد ضد جدري القردة.
وذكرت المنظمة في بيان عبر منصة "إكس" أنه يمكن إعطاء لقاح "MVA-BN" المخصص ضد جدري القردة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما، عن طريق حقنة من جرعتين بفاصل 4 أسابيع.
وأضافت، أن هذه خطوة مهمة في مكافحة المرض، سواء في سياق تفشي المرض حاليا في أفريقيا أو في المستقبل.
وأكدت الصحة العالمية، أنها بحاجة زيادة عاجلة في الإنتاج والمشتريات والتبرعات والتوزيع لضمان الوصول العادل إلى اللقاحات، حيث تشتد الحاجة إليها.--(بترا)
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