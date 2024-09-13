Saturday, 14 September 2024 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نقص الحديد في الجسم.. أعراضه وتأثيراته النفسية

9/13/2024 3:11:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو حالة طبية منتشرة بشكل كبير بين النساء والأطفال. ومن أعراض نقص الحديد في الجسم: التعب، تأثر الحالة المزاجية، القلق، الأرق، خفقان القلب والصداع.
يمكن أن يرتبط سوء التغذية بنقص الحديد، وفقاً لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أميركا، كما يمكن أن يؤدي إلى أعراض سلوكية قد تظهر على شكل أمراض نفسية مزمنة، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان.عربية".
وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن نقص الحديد الناجم عن نقص التغذية يعد من الحالات الأكثر انتشاراً في العالم، وقد لوحظ انتشار فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بنسبة 30 % على الأقل بين الأطفال، والمراهقين، والنساء في الدول غير النامية، كما أن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو أيضا من أكثر حالات نقص التغذية شوعاً في الدول النامية.
يعد الحديد مكونا أساسيا للهيموجلوبين والميوجلوبين والعديد من الإنزيمات التي تلعب دوراً في عملية التمثيل الغذائي، وإعادة تكرار الحمض النووي وإصلاحه. كما أنه يلعب دورا حاسما في تطوير الجهاز العصبي المركزي، ونظام المناعة الذاتية، وجهاز الغدد الصماء، ونظام القلب والأوعية الدموية.
وقد أظهر عدد كبير من الأدلة، بحسب ما أوضحت مكتبة الطب الوطنية، أن الحديد عنصر مهم في التطور، والأداء المعرفي، والحسي، والعاطفي، والاجتماعي، لأن تطور عمليات الجهاز العصبي المركزي يعتمد بشكل كبير على الإنزيمات والبروتينات التي تحتوي على الحديد. وقد تزيد الإصابة بنقص الحديد في عمر صغير من خطر الإصابة بالأمراض النفسية.
كيفية علاج نقص الحديد
يعتمد العلاج المناسب لنقص الحديد على السبب الكامن وراء ذلك، بحسب ما ذكره موقع "Healthdirect" الأسترالي، وغالبا ما يكون من خلال اتباع نظام غذائي صحي أو تناول المكملات الغذائية.
الحصول على الحديد من الطعام
يتمثل الهدف من العلاج بإعادة مستويات الحديد إلى وضعها الطبيعي من خلال:
* تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد.
* تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C لتساعد الجسم على امتصاص الحديد بشكل أفضل
مكملات الحديد
قد يرى الطبيب المختص أن الجسم بحاجة إلى الحصول على كمية الحديد من المكملات الغذائية، وغالباً ما يمتد العلاج لأشهر عدة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المكملات قد تسبب الإمساك أو قد تجعل البراز داكن اللون.

MENAFN13092024000072011014ID1108671904

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث