هل أسهمت برامج ترفيهية وعاطفية بتشويه المفهوم الحقيقي للحب؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية
عمان - كثيرة هي المغالطات التي تطرح عبر برامج وأعمال درامية، حيث أسهمت في تشويه معنى الحب وقيمته الحقيقية. ففي عصر السرعة والتقنية وسهولة الوصول لأكبر عدد من المتابعين، تعرضت العلاقات لتشوهات عديدة معاكسة لما اعتدناه.
نشهد اليوم تضليلا في برامج الواقع التي تتحدث عن التعارف وإيجاد الحب الحقيقي بينما الحقيقة أن هدفها ربحي بحت، إذ استغلت مسمى "الحب" لتحصد مشاهدات مرتفعة بتصرفات ومغازلات تنافي مجتمعاتنا.
تسارع دقات القلب، ولهفة تملأ العيون، وأحلام عديدة تراود المخيلة، وأفكار ترسم مستقبلا مشرقا؛ كانت جميعها علامات تصف مشاعر الحب الحقيقي، كما قيل لنا وكما سمعناه في قصص الحب التاريخية التي تحدثت عن العاشقين، مثل قيس وليلى، وعنترة وعبلة، وغيرها من القصص التي نشأنا على سماعها.
لكن، جاءت بعض البرامج لتثير غضب الكثيرين من المشاهدين العرب، فبالرغم من اعتبارها برامج ترفيهية، إلا أنها تزرع في عقول متابعيها أفكارا وأنماطا تشوه مفهوم الحب. إلى جانب ذلك، تسهم الأعمال الدرامية العاطفية في تجميل قصص الحب بشكل مبالغ فيه، حيث تصنع أحلاما وردية تتناقض مع الواقع الذي نعيشه اليوم.
ومن جهة أخرى، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي استعراضات لعلاقات الحب وقصص الغرام، مليئة بتزييف المشاعر والأحاسيس، وغالبا ما تنتهي بعد أشهر، إن لم يكن أياما، بناء على اتفاقات مسبقة تهدف إلى حصد المشاهدات والشهرة. هذه القصص المحبوكة تحت مسمى "الحب" غزت منصات التواصل الاجتماعي، وأثرت بدورها على المتلقي العربي. كل ذلك أفقد الحب الحقيقي قيمته ومصداقيته، وجعلنا نتساءل: إلى أين نحن ذاهبون؟
الحب في زمن الاستهلاك والادعاء والاستغلال قد يكون الوصف الأدق لما نشهده اليوم من علاقات حب مزيفة، ومن خلال نظرة سريعة إلى اهتمامات الشباب والمراهقين، ندرك أن مفاهيم جديدة ومختلفة عن الحب قد تشكلت، وهي بعيدة تماما عن معناه الحقيقي. البعض استغل الحب كأداة لجمع المال، سواء من خلال برامج اجتماعية ترفيهية أو دراما عاطفية وادعاءات مزيفة. ويبقى السؤال: هل أفقدت مثل هذه البرامج والادعاءات الحب قيمته وعفويته وبساطته؟
أوضحت اختصاصية الإرشاد التربوي والنفسي والعلاقات الزوجية، الدكتورة سلمى البيروتي، أن هناك تأثيرات إيجابية وسلبية لبعض البرامج والأعمال الدرامية والعاطفية التي تعرض على التلفاز ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك على المستويات النفسية، الاجتماعية، والعلاقاتية للمشاهد أو المتلقي.
ووفق البيروتي، فإن بعض الأعمال تثير مشاعر الحب والرومانسية والتواصل العاطفي في قلوب المشاهدين، مما يلامس أحاسيسهم ويوقظ مشاعر الحنين، الدفء والمودة. وهذا ما نتوق إليه جميعا، إذ لدينا الحاجة للشعور بهذا النوع من التواصل العاطفي والروابط الروحية التي تمنح الوجود معنى آخر.
وأشارت البيروتي إلى أن مشاغل الحياة وتحدياتها المادية تدفع العديد من الأزواج بعيدا عن هذه الأجواء التي تضفي بريقا خاصا وجميلا على حياتهم. وبالتالي، فإن انعكاس هذا النوع من المشاعر في الأعمال الدرامية العاطفية قد يوقظ بذور الاشتياق العاطفي الدفين، ويمنح الفرد منظورا جميلا وأملا تجاه علاقات الحب والحياة.
ومن جهة أخرى، لا بد من الإشارة إلى التأثيرات السلبية العديدة لمثل هذه البرامج والأعمال الدرامية على نفسية المشاهد. لذلك، عند الحديث عن مدى تأثير هذا المحتوى على الأزواج، ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار عمر المشاهد، ومستوى نضجه، وثقافته، حيث تلعب هذه العوامل دورا مهما في تقييم وفهم المراحل المختلفة التي تمر بها العلاقات الزوجية. تبدأ هذه المراحل من الوجد والشغف، مرورا بالمصاعب وتمايز الذات، وصولا إلى مرحلة الحب العقلاني والناضج.
ويبدو أن جيل الشباب والأجيال الصاعدة قد يكونون من أكثر المتأثرين بهذه البرامج، وفقا للبيروتي. فقد تزرع هذه الأعمال في أذهان البعض توقعات وتصورات مثالية عن العلاقات ومفاهيم غير واقعية عن الحب والزواج، مما يؤدي إلى صدام حتمي مع واقع الحياة بعد الزواج. وهذا قد يسبب العديد من خيبات الأمل والإحباط للكثير من الأزواج، حيث تنشأ فجوة بين ما توقعوه والواقع الذي يعيشونه.
بعض البرامج والأعمال الدرامية تضفي على الحب تصورا خاطئا، إذ تظهره بمظهر السيطرة والخنوع وإلغاء شخصية الشريك. كما تبرر أحيانا سلوكيات مثل الغيرة والتملك والسيطرة والخيانة والتلاعب بالمشاعر والأحاسيس، وتعتبرها تعبيرات عن الحب، بينما هي عكس ذلك تماما. هذه التصورات المزيفة تزرع معتقدات غير صحيحة حول ما يجب أن تكون عليه العلاقات الصحية، وهذا ما يجب الحذر والحرص منه.
كما أن بعض هذه الأعمال والبرامج تتناول مواضيع حساسة ومؤلمة، مثل الاكتشاف المفاجئ وغير المتوقع للخيانة، قد تؤثر سلبا على بعض العلاقات. فهي قد تثير الشكوك وسلوكيات التحري والتتبع واليقظة المفرطة تجاه تحركات الشريك اليومية، مما يؤثر سلبا على نوعية العلاقة.
وبذلك، قد تهتز أسس بناء العلاقة، وتدخل في مسار التشكيك والنزاعات، بحسب البيروتي. وغالبا ما تفتقر هذه البرامج والأعمال والمسلسلات إلى تناول العوامل الأساسية أو الأسباب المؤدية إلى هذه المشكلات، بالإضافة إلى كيفية معالجتها بحكمة وفاعلية.
تشير البيروتي إلى أن البرامج والأعمال الدرامية البناءة هي التي تعرض على المشاهد نماذج فعالة للتعامل مع المشكلات، وتوضح أهمية الحفاظ على الثقة والأمان وتلبية الحاجات النفسية والعلاقاتية لكلا الشريكين، لتنمية الانسجام والتوافق في العلاقات بشكل عام، والعلاقة الزوجية بشكل خاص. تحقيق ذلك يتطلب العمل المستمر على تنمية الوعي بالذات، والتواضع، والشفافية في التواصل، لتعزيز أسس العلاقة المتمثلة بالثقة والأمان.
تختم البيروتي حديثها بالتأكيد أن الرسالة التي نأمل أن تصل إلى المشاهد من خلال هذه البرامج والأعمال الدرامية هي أن وعي الفرد بنفسه، حاجاته، مبادئه، وقيمه، وأهمية حبه لذاته وللآخرين، هو الأساس في التفكير بالارتباط.
وتضيف أن التمتع بالصحة النفسية قبل دخول أي علاقة يعد أمرا أساسيا وبغاية الأهمية، حيث يوفر للفرد فرصة إيجاد المساحة الآمنة للتواصل والتعبير عن الذات، مما يسهم في الوصول إلى تفاهم مشترك بشأن الحلول المناسبة للطرفين. وبالتالي، فإن التركيز على بناء هذه المساحة والتخلص مما يعيقها هو الأمل لتحقيق علاقات زوجية متوافقة وناجحة في المستقبل.
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