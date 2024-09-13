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هل أسهمت برامج ترفيهية وعاطفية بتشويه المفهوم الحقيقي للحب؟

9/13/2024 3:11:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية عمان - كثيرة هي المغالطات التي تطرح عبر برامج وأعمال درامية، حيث أسهمت في تشويه معنى الحب وقيمته الحقيقية. ففي عصر السرعة والتقنية وسهولة الوصول لأكبر عدد من المتابعين، تعرضت العلاقات لتشوهات عديدة معاكسة لما اعتدناه.
نشهد اليوم تضليلا في برامج الواقع التي تتحدث عن التعارف وإيجاد الحب الحقيقي بينما الحقيقة أن هدفها ربحي بحت، إذ استغلت مسمى "الحب" لتحصد مشاهدات مرتفعة بتصرفات ومغازلات تنافي مجتمعاتنا.
تسارع دقات القلب، ولهفة تملأ العيون، وأحلام عديدة تراود المخيلة، وأفكار ترسم مستقبلا مشرقا؛ كانت جميعها علامات تصف مشاعر الحب الحقيقي، كما قيل لنا وكما سمعناه في قصص الحب التاريخية التي تحدثت عن العاشقين، مثل قيس وليلى، وعنترة وعبلة، وغيرها من القصص التي نشأنا على سماعها.
لكن، جاءت بعض البرامج لتثير غضب الكثيرين من المشاهدين العرب، فبالرغم من اعتبارها برامج ترفيهية، إلا أنها تزرع في عقول متابعيها أفكارا وأنماطا تشوه مفهوم الحب. إلى جانب ذلك، تسهم الأعمال الدرامية العاطفية في تجميل قصص الحب بشكل مبالغ فيه، حيث تصنع أحلاما وردية تتناقض مع الواقع الذي نعيشه اليوم.
ومن جهة أخرى، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي استعراضات لعلاقات الحب وقصص الغرام، مليئة بتزييف المشاعر والأحاسيس، وغالبا ما تنتهي بعد أشهر، إن لم يكن أياما، بناء على اتفاقات مسبقة تهدف إلى حصد المشاهدات والشهرة. هذه القصص المحبوكة تحت مسمى "الحب" غزت منصات التواصل الاجتماعي، وأثرت بدورها على المتلقي العربي. كل ذلك أفقد الحب الحقيقي قيمته ومصداقيته، وجعلنا نتساءل: إلى أين نحن ذاهبون؟
الحب في زمن الاستهلاك والادعاء والاستغلال قد يكون الوصف الأدق لما نشهده اليوم من علاقات حب مزيفة، ومن خلال نظرة سريعة إلى اهتمامات الشباب والمراهقين، ندرك أن مفاهيم جديدة ومختلفة عن الحب قد تشكلت، وهي بعيدة تماما عن معناه الحقيقي. البعض استغل الحب كأداة لجمع المال، سواء من خلال برامج اجتماعية ترفيهية أو دراما عاطفية وادعاءات مزيفة. ويبقى السؤال: هل أفقدت مثل هذه البرامج والادعاءات الحب قيمته وعفويته وبساطته؟
أوضحت اختصاصية الإرشاد التربوي والنفسي والعلاقات الزوجية، الدكتورة سلمى البيروتي، أن هناك تأثيرات إيجابية وسلبية لبعض البرامج والأعمال الدرامية والعاطفية التي تعرض على التلفاز ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك على المستويات النفسية، الاجتماعية، والعلاقاتية للمشاهد أو المتلقي.
ووفق البيروتي، فإن بعض الأعمال تثير مشاعر الحب والرومانسية والتواصل العاطفي في قلوب المشاهدين، مما يلامس أحاسيسهم ويوقظ مشاعر الحنين، الدفء والمودة. وهذا ما نتوق إليه جميعا، إذ لدينا الحاجة للشعور بهذا النوع من التواصل العاطفي والروابط الروحية التي تمنح الوجود معنى آخر.
وأشارت البيروتي إلى أن مشاغل الحياة وتحدياتها المادية تدفع العديد من الأزواج بعيدا عن هذه الأجواء التي تضفي بريقا خاصا وجميلا على حياتهم. وبالتالي، فإن انعكاس هذا النوع من المشاعر في الأعمال الدرامية العاطفية قد يوقظ بذور الاشتياق العاطفي الدفين، ويمنح الفرد منظورا جميلا وأملا تجاه علاقات الحب والحياة.
ومن جهة أخرى، لا بد من الإشارة إلى التأثيرات السلبية العديدة لمثل هذه البرامج والأعمال الدرامية على نفسية المشاهد. لذلك، عند الحديث عن مدى تأثير هذا المحتوى على الأزواج، ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار عمر المشاهد، ومستوى نضجه، وثقافته، حيث تلعب هذه العوامل دورا مهما في تقييم وفهم المراحل المختلفة التي تمر بها العلاقات الزوجية. تبدأ هذه المراحل من الوجد والشغف، مرورا بالمصاعب وتمايز الذات، وصولا إلى مرحلة الحب العقلاني والناضج.
ويبدو أن جيل الشباب والأجيال الصاعدة قد يكونون من أكثر المتأثرين بهذه البرامج، وفقا للبيروتي. فقد تزرع هذه الأعمال في أذهان البعض توقعات وتصورات مثالية عن العلاقات ومفاهيم غير واقعية عن الحب والزواج، مما يؤدي إلى صدام حتمي مع واقع الحياة بعد الزواج. وهذا قد يسبب العديد من خيبات الأمل والإحباط للكثير من الأزواج، حيث تنشأ فجوة بين ما توقعوه والواقع الذي يعيشونه.
بعض البرامج والأعمال الدرامية تضفي على الحب تصورا خاطئا، إذ تظهره بمظهر السيطرة والخنوع وإلغاء شخصية الشريك. كما تبرر أحيانا سلوكيات مثل الغيرة والتملك والسيطرة والخيانة والتلاعب بالمشاعر والأحاسيس، وتعتبرها تعبيرات عن الحب، بينما هي عكس ذلك تماما. هذه التصورات المزيفة تزرع معتقدات غير صحيحة حول ما يجب أن تكون عليه العلاقات الصحية، وهذا ما يجب الحذر والحرص منه.
كما أن بعض هذه الأعمال والبرامج تتناول مواضيع حساسة ومؤلمة، مثل الاكتشاف المفاجئ وغير المتوقع للخيانة، قد تؤثر سلبا على بعض العلاقات. فهي قد تثير الشكوك وسلوكيات التحري والتتبع واليقظة المفرطة تجاه تحركات الشريك اليومية، مما يؤثر سلبا على نوعية العلاقة.
وبذلك، قد تهتز أسس بناء العلاقة، وتدخل في مسار التشكيك والنزاعات، بحسب البيروتي. وغالبا ما تفتقر هذه البرامج والأعمال والمسلسلات إلى تناول العوامل الأساسية أو الأسباب المؤدية إلى هذه المشكلات، بالإضافة إلى كيفية معالجتها بحكمة وفاعلية.
تشير البيروتي إلى أن البرامج والأعمال الدرامية البناءة هي التي تعرض على المشاهد نماذج فعالة للتعامل مع المشكلات، وتوضح أهمية الحفاظ على الثقة والأمان وتلبية الحاجات النفسية والعلاقاتية لكلا الشريكين، لتنمية الانسجام والتوافق في العلاقات بشكل عام، والعلاقة الزوجية بشكل خاص. تحقيق ذلك يتطلب العمل المستمر على تنمية الوعي بالذات، والتواضع، والشفافية في التواصل، لتعزيز أسس العلاقة المتمثلة بالثقة والأمان.
تختم البيروتي حديثها بالتأكيد أن الرسالة التي نأمل أن تصل إلى المشاهد من خلال هذه البرامج والأعمال الدرامية هي أن وعي الفرد بنفسه، حاجاته، مبادئه، وقيمه، وأهمية حبه لذاته وللآخرين، هو الأساس في التفكير بالارتباط.
وتضيف أن التمتع بالصحة النفسية قبل دخول أي علاقة يعد أمرا أساسيا وبغاية الأهمية، حيث يوفر للفرد فرصة إيجاد المساحة الآمنة للتواصل والتعبير عن الذات، مما يسهم في الوصول إلى تفاهم مشترك بشأن الحلول المناسبة للطرفين. وبالتالي، فإن التركيز على بناء هذه المساحة والتخلص مما يعيقها هو الأمل لتحقيق علاقات زوجية متوافقة وناجحة في المستقبل.

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