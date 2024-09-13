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6 شباب في النواب.. كيف يؤثرون على أداء المجلس؟

9/13/2024 3:10:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان – في الوقت الذي كشفت فيه النتائج الأولية التي صادق عليها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أول من أمس الأربعاء، عن فوز 6 شباب دون سن الـ35 عاما في الانتخابات البرلمانية، يبقى السؤال المطروح الآن، ما التغيرات الجديدة التي ستضيفها مشاركة الشباب في مجلس النواب؟ وما التغيرات التي ستطرأ على صعيد قضايا الشباب؟
وفيما اعتبر أكاديميون أن وصول الشباب إلى قبة البرلمان سيشكل نقلة نوعية، حيث ستقع عليهم مسؤولية كبيرة في إيصال قضايا الشباب وعلى رأسها البطالة والفقر، ورأى آخرون أن تأثير الشباب وعكس قضاياهم في البرلمان سيكون محدودا كون النظام الديمقراطي يحكمه الأغلبية، كما السواد الأعظم من الدول، لافتين إلى أن قدرة الشباب على التأثير وارتباطهم بائتلافات يؤثران في عملية التشريع والرقابة.
وكان رئيس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، قال خلال مؤتمر صحفي لاعتماد النتائج الانتخابات الذي عقد أول أمس أن نسبة المقترعين من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما بلغت 43.5 % من إجمالي عدد المقترعين، معتبرا أنه "عدد ونسبة كبيران".
وأضاف المعايطة، إن عدد الفائزين في الانتخابات ممّن تقل أعمارهم عن 35 عاما، 6 بينهم 3 في القائمة العامة وعدد مماثل في القائمة المحلية.
وكان عدد الناخبين ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما، بلغ ما نسبته 45.4 % من إجمالي عدد الناخبين، بحسب بيانات "مستقلة الانتخاب".
إلى ذلك، رأى أستاذ علوم السياسية في جامعة البلقاء التطبيقية د. خالد شنيكات أن فوز 6 شباب بمقاعد البرلمان من أصل 138 مقعدا لن يكون له ثأثير كبير كون عدد الفائزين ليس كبيرا.
وقال الشنيكات لـ"الغد" إن تأثير الشباب وعكس قضاياهم في البرلمان سيكون محدودا كون نظام الديمقراطي يحكمه الأغلبية كما السواد الأعظم من الدول ،لافتا إلى أن قدرة الشباب على التأثير وارتباطهم بائتلافات تؤثران في عملية التشريع والرقابة.
بدوره، قال أستاذ علوم السياسية في جامعة اليرموك محمد خير جروان، إن القوائم العامة والمحلية عكست تمثيلا واسعا للمترشحين الشباب في إطار رؤية التحديث السياسي وتمكينهم من ممارسة ولعب أدوارهم وتمثيل مصالحهم وقضاياهم الوطنية، كونهم الفئة الأكبر في المجتمع الأردني واحد أعمدة التنمية الرئيسية التي أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني ومختلف المؤسسات السياسية.
وأضاف أن النتائج جاءت على عكس التوقعات حيث وصل إلى القبة 6 نواب شباب تحت سن الـ35، إذ نجح ثلاثة على القوائم الحزبية، وثلاثة نواب على القوائم المحلية، ومع ذلك يشكل وصول الشباب إلى قبة البرلمان نقلة نوعية ومفارقة عن البرلمانات السابقة.
وأكد أن وصولهم سينعكس بالتأكيد على أداء المجلس وتمثيله للقضايا التي تعنى بالشباب بخاصة قضية البطالة التي تستحوذ على حيز كبير من هموم الشباب والشارع الأردني،لافتا إلى أنه يمكن أن يكون للشباب ووجهات نظرهم، دورا في صياغة حلول من شأنها توفير فرص عمل وخفض نسبة البطالة وتحسين واقعهم المعيشي إضافة إلى الاتجاهات الإيجابية التي يخلقها وجود مثل هؤلاء النواب الشباب داخل المجتمع وبين الشباب الأردني، وهو ما سيعمل على تعزيز مشاركة الشباب وتحفيزهم كونهم أصبحوا جزءا من عملية صنع القرارات التي تتعلق بشؤونهم.
وشاركهم الرأي، أستاذ علم الاجتماع د.حسين الخزاعي الذي قال إن الشباب الستة الذين فازوا بمقاعد البرلمانية سيكونون قدوة وقصص نجاح للكثرين من مختلف المجالات، كونهم تمكنوا من النجاح بالانتخابات وهذا الأمر سيعطي حافزا للشباب للمشاركة في فعاليات ومبادرات.
وبين الخزاعي أن فوز الشباب بـ6 مقاعد سيضعهم تحت المجهر من فئة الشباب، فعليهم أن يكونوا على قدر عال من المسؤولية، وأن يتبنوا قضايا الشباب كونهم يدركونها.
وأضاف: إن فئة الشباب هي الأكثر تحركا، وسعيا نحو التغيير الإيجابي، وسيكون لها دور محوري ومؤثر وأكثر فاعلية وتناسبا مع معطيات المرحلة وأولوياتها.
وأشار الخزاعي إلى أن مجلس النواب المقبل أمام تحديات كبيرة وأوليات وطنية ما يتطلب برامج فعلية تحقق النمو الاقتصادي ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة بشكل عملي وعلمي مؤكدا أن العنصر الشبابي سيلعب دورا كبيرا على اعتباره الأكثر اشتباكا مع مثل هذه القضايا.
وأشار الخزاعي لأهمية قيام هؤلاء النواب الشباب بفتح مضافات لاستقبال الشباب ومناقشة قضاياهم.

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