طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق الجمعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يبقى الطقس الجمعة، معتدلا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق السبت، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتندفع نحو الأردن كتلة هوائية لطيفة ورطبة قادمة من البحر الأبيض المتوسط الأحد؛ مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة.
يطرأ إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة الاثنين، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، مع بقاء الطقس غائما جزئيا في الشمال والوسط، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من الشمال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
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