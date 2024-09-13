طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق الجمعة



وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق السبت، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتندفع نحو الأردن كتلة هوائية لطيفة ورطبة قادمة من البحر الأبيض المتوسط الأحد؛ مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة.



يطرأ إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة الاثنين، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، مع بقاء الطقس غائما جزئيا في الشمال والوسط، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من الشمال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.