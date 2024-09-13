Saturday, 14 September 2024 12:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأردن والنرويج يؤكدان ضرورة إتمام صفقة تبادل ووقف النار في غزة

9/13/2024 3:10:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، نظيره وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيده في مدريد اليوم على هامش الاجتماع الذي تستضيفه إسبانيا حول "تنفيذ حل الدولتين" والذي يشارك فيه الصفدي وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين.


وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل تكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.


وأكد الصفدي وإيده ضرورة إتمام صفقة تبادل، تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.
وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطويرها في مختلف المجالات.

MENAFN13092024000072011014ID1108671900

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث