الأردن والنرويج يؤكدان ضرورة إتمام صفقة تبادل ووقف النار في غزة



وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل تكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.



وأكد الصفدي وإيده ضرورة إتمام تبادل، تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.

وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطويرها في مختلف المجالات.