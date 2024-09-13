انقاذ شخص تعرض للسقوط في محمية الموجب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك وبإسناد من فريق الإنقاذ الجبلي، استجابت اليوم لبلاغ ورد إلى غرفة العمليات والسيطرة يفيد بسقوط شخص داخل مجرى مياه في محمية الموجب.
وأضاف، أنه وعلى الفور تحركت الفرق الميدانية إلى الموقع سيراً على الأقدام وعند الوصول تبين بأنه شخص ثلاثيني تعرض للسقوط ويعاني من كسر في العمود الفقري، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع وتثبيته على نقالة، وحمله إلى سيارة الإسعاف، ومن ثم نقله إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي لاستكمال العلاج.
--(بترا)
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