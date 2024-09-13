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انقاذ شخص تعرض للسقوط في محمية الموجب

9/13/2024 3:10:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك وبإسناد من فريق الإنقاذ الجبلي، استجابت اليوم لبلاغ ورد إلى غرفة العمليات والسيطرة يفيد بسقوط شخص داخل مجرى مياه في محمية الموجب.


وأضاف، أنه وعلى الفور تحركت الفرق الميدانية إلى الموقع سيراً على الأقدام وعند الوصول تبين بأنه شخص ثلاثيني تعرض للسقوط ويعاني من كسر في العمود الفقري، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع وتثبيته على نقالة، وحمله إلى سيارة الإسعاف، ومن ثم نقله إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي لاستكمال العلاج.
--(بترا)


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