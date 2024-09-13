وزير الخارجية يحذر من مغبة تفجر الأوضاع في المنطقة



جاء ذلك قبيل انعقاد الاجتماع الذي تستضيفه إسبانيا حول“تنفيذ حل الدولتين”، والذي يشارك فيه الصفدي وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين.

وأكد الصفدي وبوريل استمرار التنسيق والتشاور والتعاون في جهود خفض التصعيد في الضفة والتوصل لوقف فوري وكامل لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى كافة أنحاء القطاع.



وحذر الصفدي من مغبة تفجر الأوضاع في المنطقة، إذا ما استمرّت الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعدم احترام الوضع القانوني والتاريخي فيها.

