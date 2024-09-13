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بيان مدريد يؤكد الالتزام بتنفيذ حل الدولتين وضرورة إنهاء العدوان على غزة

9/13/2024 3:10:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدريد - استقبل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، وعددا من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين، اليوم في مدريد، وذلك في إطار الاجتماع الذي دعا إليه وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس حول "تنفيذ حل الدولتين".
وبحث اللقاء سبل إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وتكثيف الجهود للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف ومستدام.
وأكد أعضاء اللجنة والتي ضمت بالإضافة إلى الأردن كل من وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ورئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية الجمهورية التركية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ووزير الدولة بوزارة خارجية دولة قطر، ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.
وثمن أعضاء اللجنة جهود مملكة إسبانيا المتواصلة لحشد موقف دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والدعوة لإيجاد أفق سياسي للعودة لعملية السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
إلى ذلك، عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وعدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين، وبحضور وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اجتماعا حول "تنفيذ حل الدولتين"، بحث وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والتصعيد في الضفة الغربية، والتحضير لاجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك الشهر الحالي.
وركزت المباحثات التي حضرها وزراء خارجية كل من سلوفينيا والنرويج وإسبانيا وممثلو إيرلندا والممثل لأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي يتيح العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية والكارثة الإنسانية التي يسبب، وتكثيف الجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
وصدر عن الاجتماع بيان ختامي، أكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والاعتراف بالدور المهم للوصاية الهاشمية في هذا الصدد.
كما دعا البيان الطرفين وجميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الانضمام إلى الاجتماع الموسع الذي سيعقد بشأن ((الوضع في غزة وتنفيذ حل دولتين كطريق لتحقيق السلام العادل والشامل))، وذلك على هامش أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 أيلول 2024.
وتاليا نص البيان الختامي:
نحن، ممثلو اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة لمملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ ووزراء خارجية وممثلو أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، اجتمعنا اليوم في مدريد، وسط أسوأ أزمة شهدها الشرق الأوسط منذ عقود، لتأكيد التزامنا المشترك بتنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن الدائمين.
‏‎خلال سنوات عملية السلام، حددت الأطراف والمجتمع الدولي المرجعيات والمعايير لتنفيذ حل الدولتين، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية، ولكن، بدلا من ذلك، أحبطت التدابير الأحادية غير القانونية، والمستوطنات، والتهجير القسري، والتطرف، آمال الشعبين في السلام، ومنذ السابع من أكتوبر، نشهد مأساة غير مسبوقة من معاناة إنسانية لا توصف وانتهاكات مستمرة للقانون الدولي، مما يهدد السلم والأمن الدوليين.
‏‎ندين جميع أشكال العنف والإرهاب.
وندعو إلى تنفيذ حل الدولتين بشكل موثوق ودائم، وفقا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية في منطقة تسود فيها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.
‏‎بعد مرور ثلاث وثلاثين عاما على انعقاد مؤتمر السلام في هذه المدينة، لم تتمكن الأطراف والمجتمع الدولي من تحقيق هدفنا المشترك الذي لا يزال قائما: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي بدأ عام 1967، وتحقيق واقع تعيش فيه دولتان مستقلتان وذاتا سيادة، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام وأمن، مندمجتان في المنطقة، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون الفعال لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.
‏‎نرحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024.
‏‎ونعيد التأكيد على ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
ندعم بالكامل جهود الوساطة الجارية التي تقوم بها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، ونرفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة هذه العملية، نكرر دعوتنا لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، كما ندعو إلى إعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وباقي الحدود، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة، بما في ذلك من ممر فيلادلفي.
‎هناك حاجة ملحة لتسليم المساعدات الإنسانية بشكل فوري وغير مشروط ودون عوائق من خلال فتح جميع المعابر الإسرائيلية، ودعم عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأنروا" وغيرها من وكالات الأمم المتحدة. نحث جميع الأطراف على الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
‎كما نحذر من التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وندعو إلى وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين، وكذلك جميع الإجراءات غير القانونية التي تقوض فرص السلام، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين. ونؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ونعترف بالدور المهم للوصاية الهاشمية في هذا الصدد. وندعو إلى وقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تصعيد إقليمي.
‎يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف الشامل بدولة فلسطين وقبولها كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، نؤكد أن مسألة الاعتراف عنصر أساسي في هذه الأجندة الجديدة للسلام، مما يؤدي إلى الاعتراف المتبادل بين كل من إسرائيل وفلسطين.
‎واليوم، نؤكد من جديد التزامنا بجهودنا المشتركة لدفع تنفيذ حل الدولتين، ونعيد التأكيد على أن بلداننا اتفقت على ضرورة عقد مؤتمر سلام دولي في أقرب وقت ممكن لتحقيق هذا الهدف.
وإذ نضع هذه الأهداف أمامنا، فإننا ندعو الطرفين وجميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الانضمام إلى الاجتماع الأوسع نطاقا بشأن ((الوضع في غزة وتنفيذ حل دولتين كطريق لتحقيق السلام العادل والشامل))، على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 أيلول 2024.
إلى ذلك، أجرى الصفدي مباحثات مع عدد من نظرائه وزيري خارجية سلوفينيا، والنرويج، والتقى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
كما عقد الصفدي ووزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اجتماعا ثنائيا، أكد الوزيران من خلاله استمرار التنسيق من أجل تنفيذ حل الدولتين وفق ما اتفق عليه في الاجتماع، وبحث الوزيران عمق العلاقات الثنائية والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها، والتحضيرات الجارية لزيارة جلالة الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا إلى الأردن.
وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أكد الصفدي أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تسير وفق برنامج عمل واضح لتحقيق أولوياتنا وهي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والكارثة الإنسانية التي يسبب، ووقف التصعيد الخطير الذي تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية والحؤول دون تدهور الأوضاع إقليميا أيضا.
وقال الصفدي" اللقاء اليوم جاء بدعوة من وزير خارجية إسبانيا وكنا التقينا أعضاء اللجنة مع دولة رئيس الوزراء الإسباني أيضا في إطار التنسيق بين إسبانيا والدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين، ومجموعة الاتصال العربية الإسلامية، بهدف العمل على حشد المزيد من الدعم لتنفيذ حل الدولتين، والذهاب أبعد من ذلك إلى تنفيذ حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف "نعمل للتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسيكون هنالك اجتماعات كثيرة، ومؤتمرات نعمل على تنظيمها معا من أجل أن نرسل رسالة واحدة للعالم أن العدوان يجب أن يتوقف، وأن القتل يجب أن يتوقف، وأن استمرار هذا العدوان ليس فقط فيه خطر وقتل وتدمير لفلسطين ولغزة، ولكن أيضا فيه تدمير لصدقية القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات محكمة العدل الدولية والمنظومة القيمية الإنسانية، وأننا يجب أن نركز أكثر وأن نعمل أكثر من أجل إنهاء هذه الكارثة، وأيضا وضع أنفسنا على طريق واضحة غير قابلة للانعكاس، لتنفيذ الدولتين، تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، ولتنعم المنطقة كلها بالأمن والسلام والاستقرار".
كما أكد الصفدي، أن الجهود مستمرة ولم تتوقف، والتنسيق بين اللجنة بشكل دائم، والاجتماعات مستمرة وسيكون هناك اجتماعات مقبلة، قائلا: "لن نتوقف إلا عندما ننفذ المهمة التي أوكلنا إياها من قبل القمة العربية الإسلامية المشتركة التي استضفتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بوقف العدوان على غزة، وتجاوز هذه الكارثة التي تضر بالعالم كله، التي أفقدت القانون الدولي صدقيته، والتي أفقدت القانون الدولي الإنساني صدقيته، والتي تستوجب تحركا دوليا فاعلا ليقول إن العالم يقف إلى جانب قوانينه وأنظمته وقيمه".

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