شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة



كما استشهد فلسطيني بقصف اسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، واستشهد فلسطينيان وأصيب تسعة آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في شارع العشرين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وأستشهد ثلاثة فلسطينيين إثر غارة إسرائيلية على منزل يؤوي نازحين في مخيم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة.