شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد خمسة فلسطينيين، من بينهم أطفال صباح اليوم الجمعة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف المدفعية منزلا في مواصي غرب رفح جنوب قطاع غزة.
كما استشهد فلسطيني بقصف اسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، واستشهد فلسطينيان وأصيب تسعة آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في شارع العشرين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأستشهد ثلاثة فلسطينيين إثر غارة إسرائيلية على منزل يؤوي نازحين في مخيم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة.
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