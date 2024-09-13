السنوار يوجه رسالة إلى حسن نصر الله



وأعلن المكتب الإعلامي لـ"حزب الله" عن الرسالة صباح الجمعة، وهي تأتي بعد نحو شهر من تولي السنوار رئاسة الحركة خلفا لرئيسها السابق اسماعيل هنية الذي اغتيل بطهران في 31 يوليو/تموز الماضي.



وقال السنوار مخاطبا نصر الله: "تلقينا ببالغ التقدير واعتزاز كبيرين رسالتكم الكريمة، تهنئة وتعزية باستشهاد رفيق دربكم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ومرافقه".



وشكر السنوار نصرالله على تضامنه "الممزوج ‏بالمشاعر الصادقة والنبيلة، الذي عبّرت عنه أفعالكم المباركة في جبهات محور المقاومة، إسناداً ودعماً ‏وانخراطا في هذه المعركة".



ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الحدود، وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.



وقال: "يرتقي شهيدنا القائد رمز الأمة وفلسطين أبو العبد (هنية) في معركة طوفان الأقصى، إحدى أشرف معارك ‏شعبنا الفلسطيني التاريخية تأكيداً على أن دماء ‏قادتنا ومجاهدينا ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا".



وأضاف:“هذه الدماء الزكية والقوافل المباركة من الشهداء ‏ستتزايد صلابة وقوة في مواجهة الاحتلال الصهيوني النازي".‏



وأكد السنوار أن الحركة "ستبقى كما كانت دوماً ثابتة على درب الوفاء لدماء الشهداء، وأن المبادئ السامية التي ‏كان يدعو لها هنية ستظل ثابتة وحاضرة وتمضي عليها حركتها ومجاهدونا".



وأوضح أن "في مقدمة هذه المبادئ ‏وحدة شعبنا الفلسطيني على خيار الجهاد والمقاومة، ووحدة الأمة وفي القلب منها محور المقاومة في وجه ‏المشروع الصهيوني دفاعاً عن أمتنا ومقدساتنا (..) حتى دحر الاحتلال وكنسه ‏عن أرضنا، وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".



وفي 6 أغسطس/ آب الماضي عينت حركة "حماس" السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لهنية الذي اغتيل بالعاصمة الإيرانية في 31 يوليو بهجوم قالت طهران إن إسرائيل تقف خلفه. (الأناضول)

