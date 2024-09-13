روسيا تلغي اعتماد 6 دبلوماسيين بريطانيين
التاريخ
9/13/2024 3:10:34 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن إلغاء اعتماد 6 دبلوماسيين بريطانيين يعملون في السفارة البريطانية في موسكو بسبب تجاوزات للأعراف الدبلوماسية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان صحفي:" أنشطة السفارة البريطانية في موسكو تجاوزت بكثير الأعراف الدبلوماسية وتتعمد تنفيذ نشاط يهدف إلى الإضرار بالشعب الروسي".
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