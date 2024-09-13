قطعان المستوطنين تسمم أغنام الفلسطينيين



وأوضح المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الدلائل تشير إلى أن السم وضع في المياه التي كانت تشرب منها الأغنام، ما تسبب في نفوق أكثر من 50 رأسا منها، تعود للشقيقين سليمان ومحمد علي مليحات.



وأضاف مليحات أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من اعتداءات المستعمرين المستمرة التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم، بهدف الضغط عليهم وتهجيرهم من أراضيهم.