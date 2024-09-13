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تشيلي تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

9/13/2024 3:10:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت محكمة العدل الدولية، أن تشيلي قدمت طلبا بالتدخل بقضية جنوب إفريقيا المرفوعة ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.


وذكرت المحكمة في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة، إنه استنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أودعت تشيلي إعلانا بالتدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، وطلبت الانضمام إلى جنوب أفريقيا في الدعوى المقدمة ضد إسرائيل.
--(بترا)

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