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المصارف وليس الرصاص.. جبهة حرب جديدة تفتح في ليبيا

9/13/2024 3:10:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بين فيشمان – (معهد واشنطن* لسياسة الشرق الأدنى) 4/9/2024

يخوض المقاتلون السابقون في الحرب الأهلية في ليبيا في الوقت الحالي حرب مال وموارد على الثروة الهائلة للبلاد، ولكن ما يزال بإمكان واشنطن و"بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" ممارسة ضغط أكبر على الجهات الفاعلة الأخرى إذا اختارتا ذلك.
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تستمر ليبيا في الانحدار إلى دوامة الفوضى مع استمرار الصراع حول مستقبل "مصرف ليبيا المركزي". فقد فرَّ الصادق الكبير، محافظ البنك الذي خدم لفترة طويلة، من البلاد بسبب التهديدات التي تعرض لها هو وموظفيه. وتوقفت عمليات المصرف، الأمر الذي يهدد النظام المالي في البلاد والثقة الدولية في البنك نفسه.
وبدلاً من حرب أهلية جديدة بين الجماعات المسلحة، تُخاض هذه الحرب المالية على ثروة ليبيا الكبيرة -وخاصة السيطرة على "مصرف ليبيا المركزي" وإنتاج النفط. وعلى نطاق أوسع، دفعت الطبقة القيادية غير الشرعية في البلاد ليبيا إلى مزيد من الفوضى لتحقيق مكاسبها الخاصة. وفي غياب تدخل دولي قوي يمكنه استغلال هذه الكارثة المالية الحالية، فإن البيئة السياسية في ليبيا ستزداد تدهوراً، حتى لو تم حل الأزمة المصرفية بشكل مؤقت.
سياسة معطّلة
تتطلب المبادرة الأخيرة برعاية الأمم المتحدة، والتي أُعلنت في 2 أيلول (سبتمبر)، فهم بعض الخلفية حول تطور المؤسسات السياسية في ليبيا. إن الاتفاق المزعوم بشأن مستقبل "المصرف المركزي" هو بين "مجلس النواب" المنتخب في العام 2014 و"المجلس الأعلى للدولة" الذي تم تشكيله كجزء من "الاتفاق السياسي الليبي" في العام 2015 من جهة، و"المجلس الرئاسي" من جهة أخرى. وهذه صيغة غير عادية لأن "مجلس النواب" و"المجلس الأعلى للدولة" لا يتفقان أبداً. ويُقال حالياً أنهما اتفقا على ترتيب انتقالي بديل بعد مغادرة الكبير.
يجدر تذكر أن "المجلس الرئاسي" نشأ من "منتدى الحوار السياسي" الليبي للعام 2021 بعد الحرب الأهلية 2019-2020. وكان "المجلس الرئاسي" المكون من ثلاثة أعضاء غير مؤثر أساساً حيث تنازل عن معظم سلطته الاسمية لـ"حكومة الوحدة الوطنية" ورئيس وزرائها عبد الحميد الدبيبة، الذي كان في منصبه لأكثر من عامين بعد انتهاء ولايته المقررة. وكان الخلاف بين الدبيبة والصادق الكبير يتعلق بالإنفاق، مما أدى إلى نشوب الأزمة الأخيرة. وأطاح "المجلس الرئاسي" بالكبير، مستشهداً بحقه الدستوري -وهو ادعاء قانوني مشكوك فيه تم الطعن فيه على الفور.
ثم عيّن المجلس محافظاً جديداً، هو عبد الفتاح عبد الغفار. وصدرت تغريدة عن حساب "مصرف ليبيا المركزي" في 2 أيلول (سبتمبر) بأن المصرف "قد عاد إلى حالته "الطبيعية". وفي مؤتمر صحفي عُقد قبل يومين، تعهد عبد الغفار بـ"الشفافية والإفصاح للسلطات الإشرافية عن كل البيانات المتعلقة بالبنك" وتعهد بـ"عدم إخفاء أي بيانات".
ورغم أن "مصرف ليبيا المركزي" الجديد يسيطر الآن على المبنى الخاص بالمصرف -ووفقاً لأحد التقارير، على رموز "سويفت"- يبدو من غير المرجح أن تعود العلاقات الدولية للبنك إلى طبيعتها في غياب حل متفق عليه دولياً للأزمة المصرفية. وقد يكون المصرف قادراً على دفع رواتب معظم الليبيين في القطاع العام بالدينار، في الوقت الذي يظل فيه النظام المصرفي غير واضح.
على مر السنين، تم إعاقة أي اتفاق ليبي محتمل إما من قبل قائد "الجيش الوطني الليبي" المتمركز في شرق البلاد، المشير خليفة حفتر، أو من قبل المفسدين الدوليين -أو كليهما. وخلال عدة جولات من المفاوضات حول "الاتفاق السياسي الليبي"، دائماً ما كان حفتر يجد وسيلة لرفض أي اتفاق. ومن المؤكد أن نظراءه في غرب البلاد لم يكونوا بريئين، لكن السعي وراء حفتر أثبت عدم جدواه، كما ظهر بشكل صارخ عندما هاجم طرابلس في العام 2019. وعندما تم التخطيط لإجراء الانتخابات في كانون الأول (ديسمبر) 2021، كان ترشيح حفتر أحد العقبات الرئيسية التي أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
استخدام النفط كوسيلة ضغط
دعمت مصر حفتر طيلة الفترة الماضية، بينما أنقذت تركيا طرابلس في العام 2020. لكن اليوم، فإن التحالف الأكثر تهديداً لحفتر هو التحالف مع روسيا، التي لن تدع بالتأكيد معركة الثروة الليبية تمر من دون استغلال. ومن المؤكد أن ذلك سيشمل التلاعب بإنتاج النفط الليبي.
في أوائل آب (أغسطس)، أغلق صدام حفتر، الإبن غير المتسامح لخليفة حفتر، حقل "الشرارة" في جنوب غرب ليبيا، مما قلل الإنتاج بمقدار 300.000 برميل يومياً من إجمالي 1.3 مليون برميل يومياً تم الإبلاغ عنها في أواخر تموز (يوليو)، وفقاً "للمؤسسة الوطنية للنفط" في ليبيا. وبحلول 24 آب (أغسطس)، انخفض الإنتاج مجدداً إلى أقل من 600.000 برميل يومياً، وأعلنت "المؤسسة الوطنية للنفط" حالة القوة القاهرة في العديد من الحقول، معظمها أُغلق من قبل حفتر لتعزيز موقفه في المنافسة على "مصرف ليبيا المركزي".
وانخفض الإنتاج إلى 300.000 برميل يومياً، مع استمرار تشغيل حقل "الواحة" الواقع في أقصى غرب البلاد بشكل منتظم. وقد استأنفت "شركة الخليج العربي للنفط" الإنتاج بمقدار 140.000 برميل يومياً، ولكن معظم الإنتاج كان لمصافي التكرير المحلية لتغذية شبكة الكهرباء المحلية، وليس للتصدير.
وحالما أعلنت "المؤسسة الوطنية للنفط" حالة القوة القاهرة، ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 2 - 3 في المائة. وقد استقرت الأسعار منذ ذلك الحين بسبب عوامل أخرى، مثل الزيادة المخطط لها في الإنتاج من قبل تحالف "أوبك+" وانخفاض الطلب الصيني، لكن تقلبات إنتاج ليبيا تشير إلى الكيفية التي ستستمر الاختلافات في إنتاجها في التأثير بشكل كبير على أسعار النفط. وتشير تقديرات إحدى شركات تحليل الطاقة إلى أن إنتاج ليبيا قد يستقر بين 300.000 و400.000 برميل يومياً إذا ظل حقل "الواحة" مفتوحاً -حتى مع انخفاض الإنتاج واستمرار تشغيل الحقول التي تديرها "شركة الخليج العربي للنفط".
ويعتقد خبراء آخرون أكثر تفاؤلاً أن الأزمة ستُحل سريعاً. وتقوم محطات النفط الحالية بتفريغ طاقتها الفائضة من التخزين الزائد، لكن هذا سيتوقف قريباً، وبالتالي فإن التأثير الفعلي للتوقف سيظهر قريباً. وفي كلتا الحالتين، لن يكون استئناف إنتاج حقول النفط عملية فورية.
النفوذ الدولي
على عكس المفاوضات السياسية السابقة في ليبيا، حيث فشلت الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون في ممارسة ضغوط كافية على الأطراف الليبية والدولية التي عرقلت استقرار ليبيا، تمتلك واشنطن الآن نفوذاً كبيراً لمعالجة الأزمة المتعلقة بـ"مصرف ليبيا المركزي".
وقد عقدت "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" منتدى تفاوضيًا لحل الأزمة المتعلقة بـ"مصرف ليبيا المركزي". ولدعم هذه المفاوضات، بإمكان الولايات المتحدة أن تهدد البنوك بعدم التعامل مع "مصرف ليبيا المركزي" إلى حين يتم التوصل إلى حل مقبول وشفاف. ونظراً لتقارير مفادها أن البنوك الكبرى قد أوقفت التعاملات بالدولار مع "مصرف ليبيا المركزي"، فإن دعم الولايات المتحدة للعملية التي تقودها "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" يجب أن يكون له وزن كبير -أكبر بكثير مما يمكن أن يفعله المفسدون التقليديون.
وفي اقتراح أكثر تطرفاً، بإمكان الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين استخدام التكتيك نفسه لحل النزاع الطويل الأمد حول تشكيل حكومة تكنوقراطية جديدة للمساعدة في استقرار البلاد. وستواجه هذه الحكومة تهديدات من الجماعات المسلحة، ولكن إذا حُرمت هذه الجماعات من التمويل، فإنها قد تتراجع. وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى خلق الوقت والمساحة لتشكيل تحالفات ليبية بديلة من السكان لتحل محل النخب السياسية التي تعاملت مع ليبيا لفترة طويلة وكأنها حسابات مصرفية شخصية لها.

*بين فيشمان: "زميل أقدم في زمالة ليفي" في معهد واشنطن ومسؤول سابق في "مجلس الأمن القومي" الأميركي. وقد نُشر هذا المقال في الأصل "على موقع المجلة"

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