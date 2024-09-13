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بوتين لن يستسلم أبدا في أوكرانيا

9/13/2024 3:10:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بيتر شرودر* – (إندبندنت) 9/7/2024
بعد مرور أكثر من عامين على الغزو الروسي لأوكرانيا، يظل بوتين ملتزماً بمشروعه ولا يتوقع أن يوقف الحرب تحت الضغوط الغربية. ويتمثل النهج العملي لإنهاء الصراع في انتظار رحيله مع مواصلة دعم أوكرانيا وتحجيم روسيا، من دون توقع حلول سريعة.
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بعد مرور عامين ونصف العام على غزو روسيا لأوكرانيا ما تزال استراتيجية الولايات المتحدة لإنهاء الحرب كما هي، تكبيد روسيا كلف باهظة تدفع برئيسها فلاديمير بوتين لإدراك أن لا خيار أمامه سوى وقف الصراع. وفي محاولة لتغيير حسابات الكلفة والفائدة الخاصة به من الحرب حاولت واشنطن إيجاد الحل الوسط بين دعم أوكرانيا ومعاقبة روسيا من جهة، والحد من أخطار التصعيد من جهة أخرى. وبقدر ما قد يبدو هذا النهج عقلانياً، إلا أنه يرتكز على افتراض خاطئ مفاده أنه بالإمكان تغيير رأي بوتين.
تشير الدلائل إلى أنه في ما يتعلق بأوكرانيا فإن بوتين ببساطة غير قابل للإقناع، فهو مندفع تماماً بمشروعه. وبالنسبة إليه فإن منع أوكرانيا من أن تصبح معقلاً يمكن للغرب استخدامه لتهديد روسيا يعد ضرورة استراتيجية. لقد تحمل المسؤولية الشخصية عن تحقيق هذه النتيجة ومن المحتمل أنه يجدها تستحق أي ثمن تقريباً. لذا فإن محاولة إجباره على الاستسلام لن تجدي نفعاً، بل ستهدر الأرواح والموارد.
الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الحرب في أوكرانيا بشروط مقبولة للغرب وكييف هو انتظار رحيل بوتين. وبموجب هذا النهج، ستتمسك الولايات المتحدة بالحفاظ على الوضع القائم وستواصل العقوبات ضد روسيا مع تقليل مستوى القتال ومقدار الموارد التي تنفق حتى وفاة بوتين أو تركه لمنصبه. عندها فقط ستكون هناك فرصة لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا.
بوتين الانتهازي؟
عندما أمر بوتين بالغزو كان الأمر حرباً اختيارية. ولم يكن هناك تهديد أمني عاجل لروسيا يستلزم غزواً واسع النطاق لجارتها. وكان ذلك قرار بوتين الشخصي بوضوح. وقد أشار كل من مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز وكبير مديري مجلس الأمن القومي لشؤون روسيا آنذاك إريك غرين إلى مدى عدم علم المسؤولين الروس الآخرين بقرار بوتين. حتى في الاجتماع الذي أداره بوتين مع كبار مسؤوليه الأمنيين عشية الغزو والذي بث تلفزيونياً، يبدو أن بعض المشاركين لم يعرفوا بالضبط ما وجب أن يقولوه. واصطفت النخب الروسية خلفه في النهاية، ولكن قبل شباط (فبراير) 2022، كانت قلة فقط تضغط من أجل مواجهة من شأنها أن تكلف روسيا كثيراً وتحطم العلاقات مع الغرب.
ولأنها حرب اختيارية، فإن بوتين لديه القدرة على إيقافها. وإدراكاً منه بأن المناورة أثبتت أنها أصعب مما كان يتوقع، فقد قرر التقليل من خسائره. فالحرب ليست وجودية بالنسبة إلى روسيا، حتى لو صاغها على هذا النحو خطابياً. إن انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا لن يهدد وجود الدولة الروسية كما أنه لن يهدد على الأرجح حتى حكم بوتين نفسه. لقد حرص بوتين على عدم ظهور أي خلفاء محتملين في الأفق. أما الاثنان اللذان كانا أهم من تحداه - زعيم المعارضة أليكسي نافالني والمتمرد يفغيني بريغوجين –فهما الآن ميتان. لدى الكرملين عقود من الخبرة في إطلاق قصص دعائية لدعم بوتين، ويمكنه بسهولة إعلان النصر في أوكرانيا وإطلاق حملة إعلامية مصاحبة لتبرير تراجعه عن موقفه.
ولئن كان بوتين قادرًا على إيقاف الحرب، فهل هو مستعد لفعل ذلك؟ أجاب صانعو السياسة الأميركية إلى حد كبير عن هذا السؤال بالإيجاب، مؤكدين أنه مع ممارسة ما يكفي من الضغط يمكن إجبار بوتين على سحب قواته من أوكرانيا أو على الأقل التفاوض على وقف لإطلاق النار. ولإجباره على تغيير حساباته فرضت واشنطن وحلفاؤها عقوبات اقتصادية شاملة على روسيا، ومنحت أوكرانيا معدات عسكرية ودعماً استخبارياً وعزلت موسكو عن الساحة العالمية.
ويكمن وراء هذه السياسة اعتقاد أن بوتين انتهازي في الأساس. فهو يدرس الموقف بحذر وعندما يلمس ضعفاً فإنه يتقدم، ولكن عندما يقابل بقوة ينسحب. ووفقاً لهذا الرأي فإن هجوم بوتين على أوكرانيا كان مدفوعاً بطموحاته الإمبريالية وإدراكه لضعف الغرب وأوكرانيا. وعلى حد تعبير الرئيس جو بايدن، فإن بوتين لديه "رغبة طامحة بالاستيلاء على الأراضي والسلطة"، وتوقع أنه بعد غزو القوات الروسية لأوكرانيا "سوف يتصدع حلف الناتو وينقسم". إذا كان هذا هو التشخيص فإن الوصفة الصحيحة هي إظهار القوة والصمود. وإذا ارتفعت كلف الحرب بما فيه الكفاية فسوف يستنتج بوتين في النهاية أن انتهازيته لا تؤتي ثمارها.
الشعور بانعدام الأمن
لكن بوتين ليس انتهازياً، على الأقل ليس في أوكرانيا. ولم تكن تحركاته الدولية الأبرز عبارة عن حيل انتهازية لتحقيق مكاسب بقدر ما كانت جهوداً وقائية لتفادي الخسائر أو للرد على الاستفزازات المفترضة. وكان العمل العسكري الروسي في جورجيا في العام 2008 رداً على هجوم ذلك البلد على منطقة أوسيتيا الجنوبية الانفصالية ومحاولة لتجنب فقدان السيطرة على إقليم عدّته موسكو نقطة نفوذ يمكن أن تمنع اندماج جورجيا في منظومات غربية. وعندما استولى بوتين على شبه جزيرة القرم في العام 2014، فإنه كان قلقاً من فقدان القاعدة البحرية الروسية هناك. وعندما تدخل في سورية في العام 2015 كان قلقاً من الإطاحة ببشار الأسد، وهو صديق لروسيا. وعندما تدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2016 كان يرد على ما اعتبره جهوداً أميركية لتقويض موقفه في روسيا، وتحديداً الانتقادات الأميركية العلنية للانتخابات الروسية في العامين 2011-2012 ووثائق بنما التي كشفت سر التعاملات المالية لأصدقائه خلال ربيع العام 2016.
إذا كانت الانتهازية هي ما يحفز بوتين في أوكرانيا فإن نهجه غير الانتهازي في أوكرانيا من 2014 إلى 2021 يحتاج إلى تفسير. بعد استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) 2014، كانت الحكومة الأوكرانية في حالة من الفوضى. ولكن بدلاً من التحرك بقوة للاستيلاء على أراض إضافية اختار بوتين إطلاق تمرد منخفض المستوى في شرق أوكرانيا يمكن استخدامه كورقة مساومة للحد من خيارات السياسة الخارجية لكييف. وخلال أيلول (سبتمبر) 2014 بعد أن ألحقت القوات الروسية هزيمة ساحقة بنظيرتها الأوكرانية في مدينة إيلوفايسك، ربما كان بإمكان موسكو التقدم إلى مسافة أبعد على طول ساحل بحر آزوف، مما يؤدي إلى إنشاء ممر بري من شبه جزيرة القرم إلى روسيا. ومع ذلك، اختار بوتين بدلاً من ذلك التسوية السياسية ووافق على بروتوكول مينسك.
حتى بعد تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه، عندما أصبح من الواضح أن واشنطن لا تميل إلى مساعدة كييف، ظل بوتين متردداً في شن هجوم عسكري أوسع نطاقاً أو القيام بأي محاولة أخرى لتوسيع النفوذ الروسي في أوكرانيا. وهناك تناقض واضح أو صعوبة في الجمع بين فشل الاستفادة من الفرص واعتبار بوتين شخصاً بارعاً في اقتناص الفرص.
بدلاً من أن تكون حرباً عدوانية انتهازية، يُفهم الهجوم على أوكرانيا بصورة أفضل على أنه حرب وقائية لاأخلاقية شنت لوقف ما اعتبره بوتين تهديداً أمنياً مستقبلياً لروسيا. ومن وجهة نظر بوتين كانت أوكرانيا تتحول إلى دولة معادية لروسيا، وإذا لم يجر إيقافها يمكن أن يستخدمها الغرب لتقويض التماسك الداخلي الروسي واستضافة قوات حلف شمال الأطلسي التي من شأنها أن تهدد روسيا نفسها. وعلى مستوى ما يبدو أن المسؤولين الأميركيين يفهمون هذا الأمر. وكما قال مدير الاستخبارات الوطنية، أفريل هينز: "لقد رأى أوكرانيا تتحرك بلا هوادة نحو الغرب ونحو الناتو وبعيداً من روسيا".
وعلى الرغم من أن الغزو لم يفتقر إلى التخطيط المسبق، فإنه كان خطوة محفوفة بالأخطار بالنسبة لبوتين. فقد كان يميل إلى تجنب المخاطرة على الصعيد الدولي، ويقوم بتحركات محسوبة ويقلل من الالتزام بالموارد الروسية. وظل الانتشار الروسي في سورية، الذي لا يتجاوز عدة آلاف من القوات، صغيراً نسبياً ويعتمد في الغالب على القوات الجوية. وعندما بدا أن نظام نظيره الاستبدادي، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كان على وشك السقوط في العام 2019، نشر بوتين بضع مئات من الجنود لمساعدته في إبقائه في منصبه. أما الحرب في أوكرانيا، على النقيض من ذلك، فقد كلفت روسيا أكثر من 100 ألف جندي وألحقت أضراراً لا توصف باقتصادها ومكانتها الدولية.
إن كون الحرب بعيدة كل البعد عن حسابات بوتين العادية للمخاطر يشير إلى أنه اتخذ قراراً استراتيجياً بشأن أوكرانيا لا يرغب في التراجع عنه. ويدل قراره إرسال الجزء الأكبر من الجيش الروسي إلى أوكرانيا في العام 2022 ثم حشد مزيد من القوات عندما فشل هجومه الأولي، على أنه يعتبر الحرب أهم من أن تفشل. وعلى الرغم من كل كلف قراره بالغزو يعتقد بوتين على الأرجح أن كلف التقاعس عن العمل كانت ستبقى أعلى، أي أن روسيا كانت ستعجز عن منع ظهور أوكرانيا منحازة للغرب، وهو ما يمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق "لثورة ملونة ضد روسيا نفسها". ويعتقد بوتين أنه إذا لم ينجح الآن فإن روسيا مقدر لها أن تتكبد هذه الكلف نفسها. وبالنظر إلى أن هذه هي على الأرجح الطريقة التي يقيم بها بوتين السيناريوهات المطروحة أمامه، فمن غير المرجح أن تقترب الضغوط الغربية من إجباره على تغيير رأيه وإنهاء الحرب بشروط مقبولة لدى كييف وواشنطن.
هكذا ينتهي الأمر
إذا كان بوتين غير راغب في وقف هجومه على أوكرانيا، فإن الحرب يمكن أن تنتهي بإحدى طريقتين فقط: إما بسبب فقدان روسيا القدرة على مواصلة حملتها، أو لأن بوتين لم يعد في السلطة.
إن تحقيق النتيجة الأولى من خلال إضعاف قدرات روسيا هو أمر غير واقعي. وفي ظل التزام بوتين بالحرب وقدرته على مواصلة الزج بالجنود والموارد في القتال، من غير المرجح أن ينهار الجيش الروسي. وسوف تتطلب هزيمة بوتين ميدانياً في أوكرانيا زيادة كبيرة في الذخائر. لكنّ الولايات المتحدة لن تبدأ في زيادة إنتاج قذائف المدفعية اللازمة سوى خلال العام 2025 المقبل، وحتى هذه الزيادة لن تكون كافية لتلبية متطلبات أوكرانيا في ساحة المعركة، ناهيك عن الدفاعات الجوية التي يمكن أن تستخدمها أوكرانيا. سوف تحتاج أوكرانيا أيضاً إلى مواصلة إرسال جنودها إلى المعركة. وبينما يمكن للغرب المساعدة في تدريبهم فإن الدول الغربية ليست على استعداد لإرسال قواتها الخاصة للقتال. ومما يزيد من الصعوبة، كما أظهرت الحرب التي استمرت لأكثر من عامين، أن الهجمات الكبيرة صعبة للغاية في مواجهة الدفاعات الجاهزة، وبخاصة بعد أن قللت الطائرات المسيرة وتقنيات المراقبة الأخرى من عنصر المفاجأة لكلا الجانبين.
وهذا يتركنا أمام المسار الثاني لإنهاء الحرب، وهو مغادرة بوتين منصبه. قد تبدو محاولة تسريع هذه العملية جذابة، ولكنها فكرة غير عملية. وعلى مدى عقود أظهرت واشنطن قدرة تأثير ضئيلة على السياسة الروسية بنجاح، ومحاولة فعل ذلك الآن ستكون عبارة عن آمال زائفة وليس خطوة تنم عن التجربة. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن بوتين يعتقد غالباً أن الولايات المتحدة عازمة بالفعل على الإطاحة به، فإنه إذا بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات نحو ذلك، فمن المحتمل جداً أن يلاحظ بوتين هذا التغيير ويرى فيه تصعيداً. ورداً على ذلك قد يكثف الجهود الروسية لبث الفوضى في المجتمع الأميركي.
وبالنظر إلى هذه الأخطار، فإن أفضل نهج لواشنطن هو التخطيط والصبر وانتظار رحيل بوتين. ومن الممكن أن يتنحى طواعية أو أن يجبر على التنحي، وما هو مؤكد أنه سيموت في مرحلة ما. ولا يمكن أن يبدأ العمل الحقيقي لحل الحرب في أوكرانيا بصورة دائمة قبل رحيل بوتين عن الحكم.
اللعب على الوقت
حتى ذلك الحين، ينبغي على واشنطن التركيز في مساعدة أوكرانيا على الصمود ومنع المزيد من التقدم العسكري الروسي. وينبغي أن تستمر في فرض كلف اقتصادية ودبلوماسية على موسكو، ولكن أن لا تتوقع أن يكون لها تأثير كبير. فالغرض الرئيس من هذا الضغط هو إرسال الرسالة الصحيحة إلى حلفاء الولايات المتحدة والاحتفاظ بنقطة نفوذ احتياطية لحقبة روسيا ما بعد بوتين، مع تجنب الانتقادات الداخلية. وفي الوقت نفسه ينبغي على واشنطن أن تدبر مواردها وتنفقها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، وأن تقنع كييف بتجنب الهجمات الكبيرة والمهدرة. وحتى الهجمات الناجحة التي شنتها كييف حتى الآن -بما في ذلك الهجوم المفاجئ على منطقة كورسك الروسية الشهر الماضي- لم يكن لها تأثير يذكر في المسار العام للصراع. وما تزال حرب استنزاف مع عدم وجود دليل على حدوث انفراج قادم لأوكرانيا.
عندما يتبدد هجوم كورسك وتنجح كييف في وقف تقدم روسيا في دونيتسك ينبغي على واشنطن أيضاً دعم هدنة توقف القتال. وعلى الرغم من أن بوتين قد يخرق بالطبع أي اتفاق، فإن فوائد وقف إطلاق النار تفوق الأخطار. ومن شأن وقف إطلاق النار أن يسمح لأوكرانيا بتعزيز دفاعاتها وتدريب مزيد من الجنود، ويمكن للغرب الاستمرار في تزويد البلاد بالأسلحة. والأهم من ذلك، فإن وقف إطلاق النار من شأنه أن يحول دون مقتل مزيد من الجنود والمدنيين في حرب لا نهاية واقعية لها حتى رحيل بوتين.
ولكن عندما يرحل بوتين يجب أن تكون واشنطن جاهزة لتقديم خطة -خطة لا تنهي الحرب بين أوكرانيا وروسيا فحسب، بل تخلق أيضاً إطاراً إيجاباً للأمن الأوروبي يخفف من التوترات العسكرية ويقلل من خطر الصراع، ويقدم رؤية يمكن للقادة الروس الجدد في موسكو أن يقتنعوا بها. وسيتطلب ذلك قيادة جريئة ودبلوماسية حازمة واستعداداً لتقديم تنازلات في موسكو وكييف وبروكسل وواشنطن.
منذ الغزو، اتسمت استراتيجية الولايات المتحدة تجاه الحرب في أوكرانيا بالأمل والتمني بعيداً عن التقييم العملي والواقعي للأوضاع. وإذا تمكنت واشنطن من فرض كلف كافية على بوتين، يمكنها عندئذ فقط أن تقنعه بوقف الحرب في أوكرانيا. ولو كان بإمكانها فحسب إرسال ما يكفي من الأسلحة إلى أوكرانيا، فيمكن لكييف طرد القوات الروسية. بعد عامين ونصف العام يجب أن يكون من الواضح أن أياً من النتيجتين ليست في متناول اليد. إن أفضل نهج هو اللعب على عامل الوقت في أوكرانيا، وتقليل الكلف بالنسبة للولايات المتحدة، والاستعداد لليوم الذي يرحل فيه بوتين في نهاية المطاف. هذا نهج غير مرض وغير مستساغ سياسياً. لكنه الخيار الواقعي الوحيد.
*بيتر شرودر: زميل بارز مساعد في "مركز الأمن الأميركي الجديد". كان محللاً وعضواً في دائرة التحليل العليا في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وشغل بين العامين 2018 و2022 منصب النائب الأول لمسؤول الاستخبارات الوطنية في قسم روسيا وأوراسيا في مجلس الاستخبارات الوطني. مترجم عن "فورين أفيرز"، حيث نشر في 3 من أيلول (سبتمبر) 2024.

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