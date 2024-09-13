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هل أبقى الاحتلال أي شيء من أشلاء اتفاقية أوسلو؟

9/13/2024 3:10:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القدس المحتلة – وظفت حكومات الاحتلال المتعاقبة اتفاقية أوسلو من أجل توسيع المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفرض وقائع على الأرض تحول دون تطبيق حل الدولتين عبر الوصول إلى خطة الحسم، بفرض سيادة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وضمها لنفوذ إسرائيل.
وأجمعت قراءات بعض المحللين على أن إجراءات وسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تناغمت فيما بينها في كل ما يتعلق بالتحلل التدريجي من اتفاقية أوسلو وتفريغها من مضمونها، وعدم الالتزام بملاحقها إلا بما يتناسب مع المصالح الإستراتيجية للكيان المحتل.
وهناك من المحللين من يعتقد أن اتفاقية الخليل المعقدة والشائكة كانت بمثابة المسمار الأخير من وجهة نظر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومعسكر اليمين في اتفاقية أوسلو، التي يعتبرها الجمهور في الكيان المحتل كارثية.
ووفقا لقراءات المحللين وتقديرات مراكز الأبحاث في تل أبيب، فإن حكومات إسرائيل أبقت على اتفاقية أوسلو عالقة منذ اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، وبالمقابل اعتمدت إجراءات مختلفة وفرضت وقائع على الأرض تحول دون إقامة دولة فلسطينية بالضفة الغربية ضمن حدود الرابع من حزيران (يونو) 1967.
رافق هذه الإجراءات من قبل مختلف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وفق المحلل السياسي عكيفا إلدار، "حملة منظمة لشيطنة اتفاقية أوسلو بأوساط المجتمع الإسرائيلي، الذي تعززت لديه القناعة بأن هذه الاتفاقيات كارثية وأسوأ ما جلبه اليسار الصهيوني على اليهود، وهو ما بات خطابا رائجا لمعسكر اليمين الذي ما زال يروج أن اتفاقية أوسلو بديل أثبت فشله".
ويضيف إلدار أن "حكومات إسرائيل المتعاقبة منذ أيام حكومة نتنياهو الأولى حتى حكومته الحالية منعت أي إجراءات وتعمدت عرقلة وإحباط أي خطوات من شأنها المضي قدما نحو تطبيق اتفاقية أوسلو بحذافيرها.
وإزاء هذه الإجراءات والوقائع الميدانية، يعتقد إلدار أن اتفاقية أوسلو باتت كالمنجل عالقة في حنجرة إسرائيل، إذ إن السياسات الإسرائيلية أفضت إلى إضعاف السلطة الفلسطينية وأوصلتها إلى شفا الانهيار.
وأمام حالة الضعف التي تعيشها السلطة الفلسطينية بسبب سياسات حكومات إسرائيل والتصعيد، يقول المحلل السياسي ذاته، تحولت خطة الحسم التي وضعها رئيس "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش في عام 2017 إلى برنامج عمل لحكومة نتنياهو في 2023، وذلك من خلال الحرب على غزة واعتداءات المستوطنين بالضفة والتي ترافق العلميات العسكرية للجيش.
وأوضح المحلل السياسي أن خطة الحسم التي تأتي تتويجا لتوسيع المشروع الاستيطاني بالضفة، تعدّ القول الفصل في كل ما يتعلق باتفاقية أوسلو، التي باتت في عداد الماضي من وجهة نظر معسكر اليمين والنخب السياسية الإسرائيلية والأحزاب اليهودية من مختلف التيارات والمعسكرات التي يغيب عن برامجها الانتخابية حلّ الدولتين.
ولفت إلدار إلى أنه عند التوقيع على اتفاقية أوسلو في أيلول (سبتمبر) 1993، كان تعداد المستوطنين بالضفة 150 ألفا، واليوم بعد 31 عاما على توقيع الاتفاق الذي كان من المفروض أن ينهي الصراع ويؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، يقترب تعدادهم من المليون، وهذا الواقع يحول دون تطبيق الاتفاقيات أو إقامة أي كيان مدني للفلسطينيين.
ويتفق المتحدث باسم كتلة "السلام الآن" آدم كلير مع طرح المحلل السياسي إلدار، ويؤكد أن المشروع الاستيطاني وتوسعه المتدرج كان سببا أساسيا في نسف اتفاقية أوسلو من قبل حكومات إسرائيل، والتي فرضت وقائع على الأرض بالضفة والقدس الشرقية.
وأشار كلير إلى أن الوقائع والإجراءات تلخصت في توسيع المشروع الاستيطاني، الذي يضم بعد 31 عاما على توقيع اتفاقية أوسلو 146 مستوطنة و155 بؤرة استيطانية و60 مزرعة استيطانية في الضفة والقدس الشرقية.
وكان من المفترض أن تنتهي اتفاقية أوسلو، كما يقول كلير عام 1999 باتفاقية سلام بين إسرائيل ودولة فلسطينية ذات سيادة. إذ نصت الاتفاقية على أن القضايا الأساسية المتعلقة بالمستوطنات والقدس والحدود سيتم تحديدها في المفاوضات، لكنها منعت إنشاء مستوطنات جديدة أو تغيير الواقع على الأرض".
وفي الممارسة العملية، ورغم المحظورات، يضيف كلير "ازدهر المشروع الاستيطاني، ويعود الفضل بشكل رئيسي إلى 5 عوامل مختلفة: توسيع المستوطنات القائمة، وإنشاء مئات البؤر الاستيطانية، ومزارع الراعي، وبناء آلاف الكيلومترات من الطرق الالتفافية، وجذب اليهود الحريديم إلى المستوطنات، وإنشاء المستوطنات داخل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية".
في قراءة للسياسات التي اعتمدتها حكومات إسرائيل لتفريغ اتفاقية أوسلو من مضمونها، قال الصحفي الإسرائيلي المختص في الشؤون العربية والفلسطينية يوآف شطيرن إن تل أبيب اعتمدت نهج الازدواجية في المعايير في كل ما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات أو التحلل من بنودها وملاحقها بما يتلاءم ومصالحها الإستراتيجية.
وأشار شطيرن، إلى أن ما مكن حكومات إسرائيل من المضي قدما في تفريغ اتفاقية أوسلو من مضمونها هو انعدام وجود البدائل، إذ لم يطرح أي تيار سياسي إسرائيلي أي بديل عملي قابل للتطبيق على أرض الواقع من أجل إنهاء وتسوية الصراع مع الفلسطينيين.
وأوضح أن جوهر اتفاقية أوسلو ارتكز على مبدأ التعاون والتنسيق والثقة المتبادلة بين الجانبين، وهو المبدأ الذي بقي رائجا لسنوات طويلة، الأمر الذي عكس ازدواجية المعايير من الجانب الإسرائيلي الذي تمسك بالتفاهمات الأولية التي تنص على التعاون والتنسيق وتحلل من كافة المراحل والإجراءات والخطوات لتطبيق الاتفاق، مما ساهم في تراجع الرؤية المتعلقة بالثقة المتبادلة.
واستعرض شطيرن الإجراءات التي اعتمدتها الحكومات الإسرائيلية من أجل إضعاف السلطة الفلسطينية مع الإبقاء عليها في سياق التنسيق الأمني.
ولفت الكاتب إلى أنه حتى الإجراءات التي قامت بها حكومة إسرائيل والمشتقة من جوهر اتفاقية أوسلو، مثل إعادة الانسحاب من قطاع غزة أو إخلاء المستوطنات من شمالي الضفة، هي إجراءات أحادية الجانب ولم تنسق مع السلطة الفلسطينية ونفذت في حينه لمصالح إسرائيلية.
وذكر شطيرن أن سياسات حكومات إسرائيل وتعمدها تفريغ اتفاقية أوسلو من مضمونها أفضت إلى حالة عدم الاستقرار واحتدام الصراع.
وتوقع الكاتب الإسرائيلي أن تكون المرحلة المقبلة أكثر دموية.-(وكالات)

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