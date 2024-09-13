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واشنطن تطالب بوقف عنف المستوطنين بالضفة

9/13/2024 3:10:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الخارجية الأميركية تطالب بوقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية والذي يتم دون تدخل من الأمن الإسرائيلي.-(وكالات)

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