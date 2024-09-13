واشنطن تطالب بوقف عنف المستوطنين بالضفة
التاريخ
9/13/2024 3:10:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الخارجية الأميركية تطالب بوقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية والذي يتم دون تدخل من الأمن الإسرائيلي.-(وكالات)
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