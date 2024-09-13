Saturday, 14 September 2024 12:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عودة البسطات بعد ترحيلها.. فوضى تتصدر مشهد الوسط التجاري في جرش

9/13/2024 3:08:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش - يشهد الوسط التجاري في مدينة جرش، فوضى مرورية واختناقات وأزمات دون أدنى التزام بشروط الصحة والسلامة العامة، فضلا عن مداهمة البسطات للطرقات والأرصفة ومداخل المحال التجارية، رغم جهود بلدية جرش الكبرى في ترحيل تلك البسطات ونقلها من الوسط التجاري إلى مواقع أخرى، وآخرها تنفيذ حملة قبل بضعة أيام بالتعاون مع الجهات الأمنية.
لكن تلك الحملات التي تنفذها البلدية باستمرار بهدف تنظيم الوسط التجاري والحد من الازدحامات الكبيرة في السوق لا يدوم أثرها طويلا، ذلك أن أصحاب البسطات وفق مواطنين، "لا يلتزمون بقرار الإزالة ويعودون لممارسة نشاطهم داخل الوسط التجاري وبشكل مخالف وغير قانوني، لا سيما أنهم يعتدون على الأرصفة وسعة الشارع".
وأكد هؤلاء المواطنون، "أن الاختناقات المرورية والازدحامات الكبيرة بين المواطنين تزيد من المشاكل الاجتماعية والتلوث البصري والحوادث المرورية وإغلاق مداخل ومخارج المحال التجارية التي يتحمل أصحابها أجور محال وعمال وفواتير وضرائب وتراخيص، ويعانون من تراجع القوى الشرائية بنسبة لا تقل عن 80 % وأغلبهم يعمل بضعة ساعات في العمل".
وقال المواطن مجدي الدلابيح، "إن الوسط التجاري يعاني من ازدحامات ومضايقات على مدار الساعة ويشهد ازدحامات كبيرة بسبب البسطات التي تسيطر على الأرصفة ومداخل ومخارج المحال التجارية وتعيق حركة الدخول والخروج إلى المحال التجارية".
أما المواطن مهند الرماضنة، فيرى من جهته، "أن عودة البسطات بشكل كامل إلى الوسط التجاري وعدم التزامهم بالسوق الشعبي ساهم في زيادة الاختناقات والتجمعات في السوق، وهذه الاختناقات تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، فضلا عن أزمة سير كبيرة بسبب المركبات".
وأكد الرماضنة، "ضرورة تشديد الإجراءات المتبعة حرصاً على تنظيم الوسط التجاري الذي يتم تجهيزه ليكون مركزا سياحيا وتنفذ فيه جملة من المشاريع السياحية من أبرزها تطوير السوق العتيق ومشروع وادي الذهب ومشروع ربط المدينة الأثرية بالحضرية، ووجود البسطات يعيق هذه المشاريع ويؤخرها ويشوه مظهرها".
وفي سياق متصل، اشتكى تجار مدينة جرش من "عودة البسطات بشكل كبير وكامل على الأرصفة والطرقات وعلى مداخل المحال التجارية، مما ألحق الضرر بأصحاب المحال التجارية، خصوصا أن أصحاب البسطات لا يدفعون أي أجور أو ضرائب أو فواتير ويحتلون مداخل المحال التجارية والأرصفة دون أي مراقبة".
ووفق التاجر محمد القادري، "فإن التجار تعرضوا لخسائر كبيرة جدا وتترتب عليهم التزامات مالية كبيرة وهم بحاجة إلى البيع والشراء دون أي منافس في الوسط التجاري"، مشددا على "ضرورة تدخل الجهات المعنية ونقل البسطات إلى سوقهم الشعبي الذي استحدثته بلدية جرش الكبرى في الوسط التجاري".
وأشار القادري، إلى "أن البلدية فشلت في ترحيل البسطات، لا سيما أنها تنفذ حملات ترحيل للبسطات شهريا، وبعد تنفيذ الحملة مباشرة تعود البسطات والباعة المتجولون إلى الوسط التجاري ولا يلتزمون بالمواقع العديدة التي تحددها البلدية في كل مرة مع أنها مواقع مناسبة وقريبة من الوسط التجاري كذلك".
من جهته، قال مصدر في البلدية لـ"الغد"، "إن ما يفاقم الأوضاع، هو أن الوسط التجاري ستشمله مشاريع سياحية متعددة من أبرزها تطوير السوق العتيق ومشروع وادي الذهب ومسار ربط المدينة الأثرية بالحضرية، حيث يتسبب وجود البسطات في الوسط التجاري بتشوه بصري وبيئي أيضا، ولذلك، تعمل البلدية على تنفيذ حملات إزالة للبسطات بشكل شهري للحد من تواجدها داخل الوسط التجاري".
وأضاف المصدر، "أن البلدية تبذل جهودا مضنية منذ سنوات في ترحيل البسطات من الوسط التجاري وآخر حملة كانت بداية هذا الشهر، وقد قامت مرات عدة بتوفير مواقع بديلة مناسبة وتجهيز سوق شعبي كبير داخل مدينة جرش ولكن دون جدوى".
وأوضح أيضا، "أن البلدية تدرك الضرر من ترك البسطات داخل الوسط التجاري وأهمه ضرر التشوه البصري البيئي والازدحامات وإغلاق مداخل المحال التجارية، خصوصا أن وجود هذه البسطات يتعارض مع مشاريع سياحية داخل الوسط لا سيما"، مشيرا إلى "أن مدينة جرش من أكبر المدن السياحية على مستوى العالم وأغلب المشاريع تركز على إدخال السياح الي الوسط التجاري، لذلك يجب أن يكون الوسط التجاري خاليا من البسطات حتى يتناسب مع الواقع السياحي الجديد".
كما شدد المصدر على "أن البلدية لن تتهاون في تطبيق القانون وتنفيذ حملات متتالية لحين إلزامهم بالمواقع البديلة وتحسين الواقع السياحي للمدينة".

MENAFN13092024000072011014ID1108671878

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث