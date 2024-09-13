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تحديات تجدد نفسها كل موسم زراعي.. هل تدور الحلول في حلقة مفرغة؟

9/13/2024 3:08:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان وعلا عبداللطيف وادي الأردن والغور الشمالي - يتجدد مع كل موسم زراعي، الحديث عن التحديات التي يواجهها المزارعون والقطاع الزراعي عموما في منطقة وادي الأردن ولواء الغور الشمالي، وسط تجدد الآمال أيضا بالوصول إلى مرحلة تصبح فيها تلك التحديات جزءا من الماضي.
إلا أن واقع الحال وفق مختصين ومزارعين، يراوح مكانه بل وفي كثير من الأحيان، تتفاقم تلك التحديات أكثر فأكثر، لا سيما ما يتعلق منها بشح المياه، وتداعيات التغير المناخي، فضلا عن محدودية القدرة على مواجهة الأمراض التي تصيب تصيب الأشجار وثمار، ونقص الأيدي العاملة، وما إلى ذلك من تحديات تضع المزارعين في مأزق خسائر وديون.
ورغم ارتفاع درجات الحرارة في لواء الغور الشمالي على مدى فصل الصيف، وحاجة المزارع إلى كميات كافية من المياه، إلا أن مزارع الحمضيات المنتشرة في لواء الغور الشمالي، ظلت وما تزال تعاني عطشا شديدا، مما أثر سلبا على جودة الإنتاج في ظل الانتكاسات التي يشهدها ذلك القطاع.
ويعيش العشرات من المزارعين في لواء الغور الشمالي، حالة من الخوف والقلق على مزروعاتهم التي تعد مصدر دخلهم الأساسي الذي يواجهون فيه تكاليف المعيشة ومتطلباتها وسط ديون متراكمة.
وتقترب مزارع الحمضيات في الأغوار من نقطة الحسم، التي سيكون لها التأثير الأكبر في كمية وجودة الإنتاج عند القطاف، فيما تتسارع دقات قلوب المزارعين على وقع ارتفاع تدريجي لدرجات حرارة لا تتوانى عن ضرب أي محاصيل لا تُروى بكميات مياه تناسب شدة العطش.
حساسية ذلك الوضع، تثير مخاوف مزارعي الحمضيات بعد أن لمسوا نقصا بكميات مياه الري المزودة لمزارعهم، ما يعني أن تحقيق شعار الري الأمثل قد يبدو صعب المنال، وبالتالي توقع موسم حمضيات ذات جودة متدنية.
ويقول مزارعون لـ"الغد"، إن نقص مياه الري يهدد مختلف المزروعات في مناطق الأغوار، مشيرين إلى حاجة عدد من أصناف المزروعات إلى الري الأمثل، في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت ذروتها خلال الأسبوع الحالي ووصلت إلى 45 درجة مئوية، وهو مؤشر على دخول المزروعات مرحلة الصيف الحرجة التي تتطلب كميات ري مناسبة لضمان جودة المنتج.
ووفق المزارع أيمن، "فإن سلطة وادي الأردن وعدت بزيادة حصص مياه الري في حال ارتفاع درجات الحرارة، خصوصا في وقت ذروة نضوج الحمضيات، وهناك العديد من العوائق التي تمنع وصول المياه، ومنها تعطل المضخات والتعدي على وسائل الري ووجود طمم"، لافتا إلى "أن المزارعين طالبوا أكثر من مرة السلطة بالعمل على تسييل المياه في حال ارتفاع درجات الحرارة، لا سيما في حال نضوج الثمار، إلا أن الوحدات الزراعية لا يصلها حتى الآن سوى 18 ساعة ري أو أقل".
وأكد رئيس جمعية مزارعي وادي الريان مثقال الزيناتي، "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المائية الفعلية للمزارعين، خصوصا المالكين لمزارع الحمضيات، التي تدخل في الشهرين المقبلين في طور المرحلة الحساسة التي تتطلب كفاءة وحسن استغلال المياه للمحافظة على جودة وإنتاجية الثمار".
أما المزارع عبد الله القويسم، الذي يمتلك مزرعة حمضيات في منطقة الغور الشمالي، فشدد من جهته، على "أن نقص مياه الري بات يشكل تحديا حقيقيا أمام مزارعي الأغوار، ذلك أن قلة المياه ستعمل على رداءة المنتج وخصوصا الحمضيات، إذ تشكل زراعة الحمضيات العمود الفقري للمزارعين في الأغوار الشمالية، ويعتمد مزارعو الحمضيات على موسم جيد لضمان استمرارية العمل الزراعي وتسديد متطلبات الحياة".
وأكد القويسم، "أن موسم الحمضيات لا يعود بالنفع على صاحب المزرعة فقط، بل على جميع أهالي اللواء، إذ يسهم في الحد من انتشار البطالة بين صفوف الشباب والفتيات اللواتي يعتمدن على العمل في ذلك المجال من ناحية القطاف، والترتيب والتحميل، ناهيك عن استغلال القشور في صناعات أخرى، وتصنيع المربيات والعصائر ومحاولة بيعها في أسواق المحافظات أو تصديرها للخارج".
وطالب الجهات المعنية، خصوصا سلطة وادي الأردن، بـ"ضرورة مراعاة خصوصية منطقة لواء الغور الشمالي، التي تعد المنطقة الأكثر إنتاجا لأصناف الحمضيات وذات الميزة النسبية، والتي تتطلب كميات مناسبة من المياه تفي احتياجات الأشجار".
وبحسب المزارع محمد البدر الذي يمتلك مزرعة حمضيات، فقد "بات يظهر على أوراق أشجار الحمضيات الاصفرار والذبول، الذي ينذر بتدني كمية وجودة المنتج، والتسبب بخسائر مالية للمزارعين، فضلا عن تأثر محاصيل الزراعات الصيفية وأشجار الموز، ولذلك من المهم زيادة ساعات الري".
وفي الوقت ذاته، أكد مصدر من سلطة وادي الأردن "أن السلطة شرعت أبوابها للمزارعين لتسجيل أي ملاحظة ترد منهم، والمياه التي يتم تزويد المزارع بها في الوقت الحالي مناسبة مقارنة مع الأشهر الماضية".
وأكد المصدر، "أن ثمار الحمضيات بدأت في عملية النضج مما يمكن ذلك المزارع من قطف الثمار ومن المتوقع الحصول على سعر مناسب يحقق له أرباحًا مرجوة".
في وادي الأردن، بدأ مزارعو وادي الأردن زراعة أراضيهم للموسم الجديد، بينما ما يزال القطاع الزراعي يواجه تحديات حساسة ألحقَت ضررا بالغا بالمزارعين كارتفاع كلف الإنتاج وشح المياه وارتفاع كلف الطاقة ونقص الأيدي العاملة إضافة إلى مشاكل التسويق.
وشدد معنيون على ضرورة النهوض بالقطاع الذي يعد ركيزة للأمن الاقتصادي والاجتماعي في وادي الأردن، مشيرين إلى أن المزارع يعيش أوضاعا اقتصادية صعبة، خصوصا مع بدء تجهيز وزراعة الأرض للموسم الجديد.
وأكد الخبير الزراعي المهندس عبد الكريم الشهاب، "أن القطاع الزراعي يعاني مشكلات مزمنة ما تزال تنتظر الحلول الناجعة، بدءا من ارتفاع كلف الإنتاج إلى شح المياه والتسويق ونقص الأيدي العاملة وشح مياه الري"، لافتًا إلى "أن البرامج والإستراتيجيات الحكومية ما تزال مجرد حبر على ورق ولم ترقَ إلى الآن أفعال يلمسها المزارع على أرض الواقع".
وأضاف الشهاب، "أن أحد أهم أسباب تراجع القطاع العشوائية وعدم وجود تشريعات وقوانين وأنظمة تراعي الأوضاع التي يمر بها القطاع منذ عقد تقريبا"، مشيرا إلى "أن التحديات أدت إلى تراجع المساحات المزروعة وحدّت من قدرة المزارع على خدمة موسمه الزراعي بالشكل المطلوب، إذ إن الغالبية ما يزالون عاجزين عن توفير الأسمدة والمبيدات وأجور العمالة الزراعية، لاستدامة العمليات الضرورية للإنتاج، وجميعها بالمجمل ستؤثر على حجم الإنتاج وجودته".
وشدد على "ضرورة توفير مجموعة من الحوافز للقطاع الزراعي في مجالات التسهيلات الائتمانية وتوفير التمويل الميسر لضمان قدرة القطاع والمزارعين على الاستمرار في دوره الاقتصادي، وتوسيع مظلة صندوق المخاطر الزراعية ليشمل كل المخاطر الزراعية، وتوفير مجموعة من الإعفاءات من الرسوم، التي تساعد على تنظيم القطاع الزراعي ودعم سلسلة الصادرات الزراعية وتشجيع التعاونيات الزراعية لأخذ دورها في التشغيل وخلق فرص العمل لأبناء الوادي".
وقال الشهاب، "إنه يجب على المعنيين العمل على إيجاد حلول لمشاكل المياه والطاقة والعمالة وإنشاء مراكز للخدمات الزراعية ومراكز للتدريب على التكنولوجيا الزراعية الحديثة لتمكين العاطلين عن العمل من المهارات الزراعية لرفد سوق العمل الزراعي باحتياجاته من العمالة الزراعية وتعزيز استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في الري والإنتاج وعمليات الحصاد والتسويق، بالإضافة إلى ضرورة تطوير سلسلة الصناعات الزراعية وتوفير الدعم اللازم لإنشاء مشاريع لتصنيع المنتجات الزراعية".
ووفق المزارع عواد البليلات، "فإن التحديات التي تواجه القطاع ما تزال تتفاقم عاما بعد عام، سواء ارتفاع كلف الإنتاج من أسمدة وبذور وعلاجات وبلاستيك وأنابيب وغيرها إلى انخفاض أعداد العمالة والتسويق وشح المياه وارتفاع فاتورة الطاقة والديونية"، مؤكدا "أن الزراعة في وادي الأردن تعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية وركيزة للأمن الغذائي الوطني، إلا أن حجم التحديات والمعوقات تسبب في عزوف آلاف المزارعين عن الاستمرار في العمل نتيجة الخسائر المتلاحقة وتراجع المردود المالي، ما انعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة".
إلى ذلك، أكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، "أن تعامل الحكومات المتعاقبة مع القضايا الزراعية لم يرتقِ إلى مستوى أهمية القطاع كركيزة للأمن الغذائي ورافد إنتاجي موفر لآلاف فرص العمل"، مشيرا إلى "أن الحلول ليست مستعصية إذا ما وُجدت إرادة حقيقية وجادة تسعى إلى معالجة التحديات بدءا من التسويق إلى العمالة والطاقة وارتفاع الكلف والمياه".
وشدد خدام، على "ضرورة تعديل الأنظمة والتشريعات الناظمة للعمالة الزراعية وتوفير مصادر مياه كافية كالتعليمات الناظمة لاستغلال المياه الجوفية التي تشكل عائقا أمام عدد كبير من المزارعين لزراعة أراضيهم"، مثمنا، "الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة وسلطة وادي الأردن لدعم القطاع، وخصوصا في مجالات توفير مياه ري كافية وتزويد المزارعين بوحدات توليد طاقة شمسية لخفض كلف الطاقة".
وكانت وزارة الزراعة، باشرت العام الماضي بطرح عطاء خمسة مشاريع لمصانع غذائية زراعية، منها ثلاثة مصانع في الأغوار الجنوبية لتصنيع رب البندورة والمركزات وتجفيف البندورة، مؤكدة أن كلف تجهيز هذه المصانع ستكون مدعومة بالكامل إضافة إلى إعفاءات لمدة 5 سنوات.
من جانبه، أكد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، "أن السلطة تسعى جاهدة للنهوض بالقطاع الزراعي من خلال توفير كافة الإمكانات المتاحة لتمكين المزارع الأردني من تحقيق أهدافه وغاياته"، مضيفا، "أن السلطة تسعى على الدوام لتقديم كافة أشكال الدعم للمشاريع الزراعية ومعالجة التحديات التي تواجهها بما يضمن مساهمتها في النهوض بالمجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل لأبنائها ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة".
ولفت إلى "أن السلطة ماضية في تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج والإستراتيجيات المقرّة والتي من شأنها توفير الاحتياجات المائية للمزارعين في كافة مناطق وادي الأردن"، مضيفا، "إننا نتطلع إلى نقلة نوعية شاملة للزراعة في وادي الأردن مستفيدين من الميزة النسبية والمناخية له والتي تسمح بإنتاج الخضار والفواكه في غير موسمها ليصبح مركزا لجذب الاستثمارات والتحول من الزراعات التقليدية إلى زراعات نوعية مدرة للدخل ورافدة للاقتصاد الوطني".

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