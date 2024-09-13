بالفيديو ضبط (1461) مخالفا لقانون الإقامة مــن جنسيات مختلفة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
استمراراً للحملات الأمنية التفتيشية لضبط مخالفي قانون الإقامة والمطلوبين، نفذت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة ومفاجئة في مختلف المحافظات لضبط مخالفي قانون الإقامة.
وخلال أسبوعين من افتتاح مكاتب المحافظات الجديدة وتشكيل فرق أمنية تعمل على مدار الساعة، أسفرت الحملات عن ضبط (1461) مخالفاً لقانون الإقامة من جنسيات مختلفة، حيث تمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبعادهم عن البلاد.
وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملات الأمنية مستمرة في كافة أنحاء البلاد لضبط المخالفين لقانون الإقامة والمطلوبين، وتدعو الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن في الإبلاغ عن المخالفين والخارجين عن القانون في الاتصال على هاتف الطوارئ
رقم
(112).
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