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بالفيديو ضبط (1461) مخالفا لقانون الإقامة مــن جنسيات مختلفة

9/13/2024 3:08:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

استمراراً للحملات الأمنية التفتيشية لضبط مخالفي قانون الإقامة والمطلوبين، نفذت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة ومفاجئة في مختلف المحافظات لضبط مخالفي قانون الإقامة.

وخلال أسبوعين من افتتاح مكاتب المحافظات الجديدة وتشكيل فرق أمنية تعمل على مدار الساعة، أسفرت الحملات عن ضبط (1461) مخالفاً لقانون الإقامة من جنسيات مختلفة، حيث تمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبعادهم عن البلاد.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملات الأمنية مستمرة في كافة أنحاء البلاد لضبط المخالفين لقانون الإقامة والمطلوبين، وتدعو الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن في الإبلاغ عن المخالفين والخارجين عن القانون في الاتصال على هاتف الطوارئ
رقم
(112).

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