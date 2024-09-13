سفيرنا في موسكو العلاقات الكويتية - الروسية تشهد تطورا في المجالين الثقافي والفني

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أكد سفيرنا لدى روسيا الاتحادية د.راشد العدواني اليوم الجمعة أهمية العلاقات الديبلوماسية التي تربط بين الكويت وروسيا قائلا إنها بدأت منذ عام 1963 وتشهد تطورا كبيرا في المجالين الثقافي والفني.
وأعرب السفير العدواني في كلمة أمام منتدى سانت بطرسبورغ الدولي العاشر للثقافات المتحدة عن حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون الثقافي مع جميع الدول ومنها روسيا معلنا في هذا السياق عن الأسبوع الثقافي الكويتي الذي سيقام في موسكو خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري بالتعاون بين دولة الكويت ممثلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وروسيا ممثلة بوزارتي الثقافة والخارجية.
وأوضح أن البرنامج الثقافي في الأسبوع الكويتي في موسكو سيعكس الثقافة والفن في دولة الكويت ومنها الفنون الشعبية والتراث الشعبي الكويتي المرتبط بالبحر والبادية بالإضافة إلى عرض فيلم يروي تاريخ الفن التشكيلي ومعرضا للرسومات الفنية.
وقال إن فعاليات الأسبوع الثقافي الكويتي ستتخللها محاضرة حول العلاقات الكويتية - الروسية ستعقد في الأكاديمية الديبلوماسية الروسية بالإضافة إلى حفل استقبال وافتتاح معرض صور تاريخية للعلاقات الكويتية - الروسية.
وتقدم السفير العدواني بالشكر لمنظمي المنتدى والقائمين عليه لافتا إلى أهمية المنتدى كونه يبحث قضايا وجوانب ثقافية تربط بين الدول وسبل تطويرها.
بدورها، قالت سفارتنا لدى روسيا الاتحادية في بيان إن مشاركة السفير العدواني في المنتدى جاءت تلبية لدعوة من وزيرة الثقافة الروسية أولغا لوبيموفا موجهة إلى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري الذي بدوره كلف العدواني بالحضور والمشاركة.
يذكر أن فعاليات المنتدى انطلقت الأول من أمس الأربعاء وتختتم غدا السبت.
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