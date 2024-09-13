سفيرنا في موسكو العلاقات الكويتية - الروسية تشهد تطورا في المجالين الثقافي والفني

MENAFN - Al-Anbaa) أكد سفيرنا لدى روسيا الاتحادية د.راشد العدواني اليوم الجمعة أهمية العلاقات الديبلوماسية التي تربط بين الكويت وروسيا قائلا إنها بدأت منذ عام 1963 وتشهد تطورا كبيرا في المجالين الثقافي والفني.

وأعرب السفير العدواني في كلمة أمام منتدى سانت بطرسبورغ الدولي العاشر للثقافات المتحدة عن حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون الثقافي مع جميع الدول ومنها روسيا معلنا في هذا السياق عن الأسبوع الثقافي الكويتي الذي سيقام في موسكو خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري بالتعاون بين دولة الكويت ممثلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وروسيا ممثلة بوزارتي الثقافة والخارجية.

وأوضح أن البرنامج الثقافي في الأسبوع الكويتي في موسكو سيعكس الثقافة والفن في دولة الكويت ومنها الفنون الشعبية والتراث الشعبي الكويتي المرتبط بالبحر والبادية بالإضافة إلى عرض فيلم يروي تاريخ الفن التشكيلي ومعرضا للرسومات الفنية.

وقال إن فعاليات الأسبوع الثقافي الكويتي ستتخللها محاضرة حول العلاقات الكويتية - الروسية ستعقد في الأكاديمية الديبلوماسية الروسية بالإضافة إلى حفل استقبال وافتتاح معرض صور تاريخية للعلاقات الكويتية - الروسية.

وتقدم السفير العدواني بالشكر لمنظمي المنتدى والقائمين عليه لافتا إلى أهمية المنتدى كونه يبحث قضايا وجوانب ثقافية تربط بين الدول وسبل تطويرها.

بدورها، قالت سفارتنا لدى روسيا الاتحادية في بيان إن مشاركة السفير العدواني في المنتدى جاءت تلبية لدعوة من وزيرة الثقافة الروسية أولغا لوبيموفا موجهة إلى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري الذي بدوره كلف العدواني بالحضور والمشاركة.

يذكر أن فعاليات المنتدى انطلقت الأول من أمس الأربعاء وتختتم غدا السبت.