ترامب يرفض دعوة هاريس له لإجراء مناظرة ثانية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب
إنه لن يشارك في مناظرة ثانية مع منافسته الديموقراطية كامالا هاريس.
وأوضح ترامب موقفه هذا بالقول إن: الخاسر هو من يطلب إعادة الجولة.
جاء ذلك ردا على عرض هاريس تنظيم مناظرة انتخابية اخرى مع ترامب بعد يومين من مناظرتهما الاولى التي اجريت في ولاية بنسلڤانيا.
وقالت هاريس: انا وترامب مدينان للناخبين الأميركيين بمناظرة ثانية.
في سياق غير بعيد، قال جيه دي فانس المرشح على بطاقة نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري ان ترامب سيعمل على تسوية سلمية بين اوكرانيا وروسيا في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
في غضون ذلك، أسقطت محكمة في ولاية جورجيا ثلاثة تهم جنائية ضد ترامب تتعلق بالتدخل في انتخابات 2020.
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