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ترامب يرفض دعوة هاريس له لإجراء مناظرة ثانية

9/13/2024 3:08:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب إنه لن يشارك في مناظرة ثانية مع منافسته الديموقراطية كامالا هاريس.

وأوضح ترامب موقفه هذا بالقول إن: الخاسر هو من يطلب إعادة الجولة.
جاء ذلك ردا على عرض هاريس تنظيم مناظرة انتخابية اخرى مع ترامب بعد يومين من مناظرتهما الاولى التي اجريت في ولاية بنسلڤانيا.

وقالت هاريس: انا وترامب مدينان للناخبين الأميركيين بمناظرة ثانية.

في سياق غير بعيد، قال جيه دي فانس المرشح على بطاقة نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري ان ترامب سيعمل على تسوية سلمية بين اوكرانيا وروسيا في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
في غضون ذلك، أسقطت محكمة في ولاية جورجيا ثلاثة تهم جنائية ضد ترامب تتعلق بالتدخل في انتخابات 2020.

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