هيئة الرياضة توقيع عقد مع شركة مختصة في أنظمة البوابات والتذاكر الإلكترونية

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت الهيئة العامة للرياضة اليوم الجمعة عن توقيع عقد بالشراكة مع الاتحاد الخليجي مع شركة لوريال إنترناشيونال مانجمت المتخصصة في أنظمة البوابات والتذاكر الإلكترونية وتنظيم الفعاليات الرياضية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي لـ (كونا) أن ذلك يأتي لتطوير نظام حجز التذاكر وأنظمة البوابات الإلكترونية وتنظيم عملية دخول الجماهير إلى ستاد جابر الأحمد الدولي وستاد نادي الصليبيخات وصولا إلى مقاعدهم المخصصة في الملعبين خلال فترة إقامة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26»، إذ يأتي هذا العقد في إطار جهود الهيئة لتعزيز تجربة الجمهور وتحسين خدمات الملاعب.

وقالت إن العقد الذي تم توقيعه بالشراكة مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم مع شركة (لوريال) جاء لما تملكه من خبرات واسعة في هذا المجال ومشاركتها في تنظيم عدد من البطولات الناجحة منها كأس العالم 2022 وكذلك كأس آسيا وكأس الخليج وكأس العرب التي أقيمت جميعها في دولة قطر الشقيقة يشمل جوانب مهمة عدة تهدف إلى تقديم تجربة منظمة وسهلة لدخول الجماهير إلى الاستاد بما في ذلك إدارة عملية وصول الجمهور إلى مقاعدهم المخصصة في الاستاد وتقسيم مقاعد الجمهور إلى قطاعات.

وأضافت أن من ضمن العقد أيضا إنشاء موقع إلكتروني مخصص للحجوزات ليكون المنصة الرئيسية لحجز وشراء التذاكر للمباريات، ما يتيح للمشجعين شراء تذاكرهم الموضح فيها البيانات الخاصة بكرسي كل تذكرة بسهولة وراحة من خلال الإنترنت كما يتضمن توفير طباعة التذاكر الورقية وتوفير أجهزة دفع متنقلة لضمان مرونة عملية الشراء.

وأشارت إلى أن العقد يشمل تركيب 165 جهازا قارئا ثابتا للتذاكر، وتوفير أجهزة قارئة يدوية للتذاكر لضمان سير عملية دخول الجماهير بسلاسة وسرعة موزعة على ستاد جابر الأحمد الدولي وستاد نادي الصليبيخات وتركيب 62 بوابة جديدة في الملاعب منها 24 بوابة فردية و38 بوابة مزدوجة بهدف تحسين تدفق الجماهير وتقليل وقت الانتظار.

وبينت أنه سيوضع منها 26 بوابة جديدة في ستاد جابر الأحمد الدولي بواقع 20 بوابة مزدوجة للجمهور ليصبح العدد الإجمالي 100 بوابة للجمهور و3 بوابات لمنطقة (VIP) و3 بوابات اخرى في منطقة sky box بينما سيكون في ستاد نادي الصليبيخات 36 بوابة جديدة منها 18 بوابة فردية و18 بوابة مزدوجة للجمهور ليصبح العدد الإجمالي 54 بوابة للجمهور.

وأكدت أن العقد يتضمن خدمات الصيانة والدعم الفني المستمرة لجميع الأجهزة والأنظمة لضمان استمرار عملها بكفاءة عالية.

وذكرت الهيئة أنها تعمل وفقا لتوجيهات وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خططها لتطوير الخدمات التنظيمية والبنية التحتية الرياضية في البلاد وفق أعلى المعايير العالمية لجعل تجربة حضور الفعاليات الرياضية أكثر سلاسة واحترافية.