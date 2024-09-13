هيئة الرياضة توقيع عقد مع شركة مختصة في أنظمة البوابات والتذاكر الإلكترونية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت الهيئة العامة للرياضة اليوم الجمعة عن توقيع عقد بالشراكة مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم
مع شركة لوريال إنترناشيونال مانجمت المتخصصة في أنظمة البوابات والتذاكر الإلكترونية وتنظيم الفعاليات الرياضية.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي لـ (كونا) أن ذلك يأتي لتطوير نظام حجز التذاكر وأنظمة البوابات الإلكترونية وتنظيم عملية دخول الجماهير إلى ستاد جابر الأحمد الدولي وستاد نادي الصليبيخات وصولا إلى مقاعدهم المخصصة في الملعبين خلال فترة إقامة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26»، إذ يأتي هذا العقد في إطار جهود الهيئة لتعزيز تجربة الجمهور الرياضي وتحسين خدمات الملاعب.
وقالت إن العقد الذي تم توقيعه بالشراكة مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم مع شركة (لوريال) جاء لما تملكه من خبرات واسعة في هذا المجال ومشاركتها في تنظيم عدد من البطولات الناجحة منها كأس العالم 2022 وكذلك كأس آسيا وكأس الخليج وكأس العرب التي أقيمت جميعها في دولة قطر الشقيقة يشمل جوانب مهمة عدة تهدف إلى تقديم تجربة منظمة وسهلة لدخول الجماهير إلى الاستاد بما في ذلك إدارة عملية وصول الجمهور إلى مقاعدهم المخصصة في الاستاد وتقسيم مقاعد الجمهور إلى قطاعات.
وأضافت أن من ضمن العقد أيضا إنشاء موقع إلكتروني مخصص للحجوزات ليكون المنصة الرئيسية لحجز وشراء التذاكر للمباريات، ما يتيح للمشجعين شراء تذاكرهم الموضح فيها البيانات الخاصة بكرسي كل تذكرة بسهولة وراحة من خلال الإنترنت كما يتضمن توفير طباعة التذاكر الورقية وتوفير أجهزة دفع متنقلة لضمان مرونة عملية الشراء.
وأشارت إلى أن العقد يشمل تركيب 165 جهازا قارئا ثابتا للتذاكر، وتوفير أجهزة قارئة يدوية للتذاكر لضمان سير عملية دخول الجماهير بسلاسة وسرعة موزعة على ستاد جابر الأحمد الدولي وستاد نادي الصليبيخات وتركيب 62 بوابة جديدة في الملاعب منها 24 بوابة فردية و38 بوابة مزدوجة بهدف تحسين تدفق الجماهير وتقليل وقت الانتظار.
وبينت أنه سيوضع منها 26 بوابة جديدة في ستاد جابر الأحمد الدولي بواقع 20 بوابة مزدوجة للجمهور ليصبح العدد الإجمالي 100 بوابة للجمهور و3 بوابات لمنطقة (VIP) و3 بوابات اخرى في منطقة sky box بينما سيكون في ستاد نادي الصليبيخات 36 بوابة جديدة منها 18 بوابة فردية و18 بوابة مزدوجة للجمهور ليصبح العدد الإجمالي 54 بوابة للجمهور.
وأكدت أن العقد يتضمن خدمات الصيانة والدعم الفني المستمرة لجميع الأجهزة والأنظمة لضمان استمرار عملها بكفاءة عالية.
وذكرت الهيئة أنها تعمل وفقا لتوجيهات وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خططها لتطوير الخدمات التنظيمية والبنية التحتية الرياضية في البلاد وفق أعلى المعايير العالمية لجعل تجربة حضور الفعاليات الرياضية أكثر سلاسة واحترافية.
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