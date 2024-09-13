الأرصاد الجوية زيادة سرعة الرياح الشمالية الغربية أثارت الغبار في المناطق المكشوفة

الأرصاد الجوية زيادة سرعة الرياح الشمالية الغربية أثارت الغبار في المناطق المكشوفة
التاريخ
9/13/2024 3:07:59 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
قالت إدارة الأرصاد الجوية إن نشاط الرياح الشمالية الغربية وزيادة سرعتها على 60 كم/ ساعة أدى إلى إثارة الغبار وانحسار الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض مناطق البلاد خاصة المكشوفة.
وأوضحت الإدارة أن هذه الرياح بدأت اليوم الجمعة وتستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.
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