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الأرصاد الجوية زيادة سرعة الرياح الشمالية الغربية أثارت الغبار في المناطق المكشوفة

9/13/2024 3:07:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت إدارة الأرصاد الجوية إن نشاط الرياح الشمالية الغربية وزيادة سرعتها على 60 كم/ ساعة أدى إلى إثارة الغبار وانحسار الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض مناطق البلاد خاصة المكشوفة.

وأوضحت الإدارة أن هذه الرياح بدأت اليوم الجمعة وتستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

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