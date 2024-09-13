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بالفيديو ختام فعاليات التمرين البحري بحري 5 لخفر السواحل وجناح الطيران والقوة البحرية

9/13/2024 3:07:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت فعاليات التمرين البحري «بحري 5» بمشاركة زوارق الإدارة العامة لخفر السواحل، وطائرات من الإدارة العامة لجناح طيران الشرطة، بالإضافة إلى زوارق من القوة البحرية الكويتية، حيث تضمن التمرين سلسلة من المناورات البحرية المتقدمة، إلى جانب تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية باستخدام مختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة لجميع المشاركين.

ويهدف هذا التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية، وتعزيز قدرتها على حماية المياه الإقليمية والمناطق البحرية التابعة لها، كما يهدف إلى التصدي بكل حزم وقوة لأي تهديدات، سواء من قطع بحرية معادية أو محاولات تهريب، بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة الحدود البحرية.

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