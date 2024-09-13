بالفيديو ختام فعاليات التمرين البحري بحري 5 لخفر السواحل وجناح الطيران والقوة البحرية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
اختتمت فعاليات التمرين البحري «بحري 5» بمشاركة زوارق الإدارة العامة لخفر السواحل، وطائرات من الإدارة العامة لجناح طيران
الشرطة، بالإضافة إلى زوارق من القوة البحرية الكويتية، حيث تضمن التمرين سلسلة من المناورات البحرية المتقدمة، إلى جانب تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية باستخدام مختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة لجميع المشاركين.
ويهدف هذا التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية، وتعزيز قدرتها على حماية المياه الإقليمية والمناطق البحرية التابعة لها، كما يهدف إلى التصدي بكل حزم وقوة لأي تهديدات، سواء من قطع بحرية معادية أو محاولات تهريب، بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة الحدود البحرية.
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