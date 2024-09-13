روسيا وأوكرانيا تنفذان عملية تبادل أسرى

MENAFN - Al-Anbaa) نفذت كييڤ وموسكو عملية تبادل أسرى الجمعة، هي الثانية منذ بدء الهجوم الأوكراني في منطقة كورسك الروسية، إذ أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عودة 49 أسير حرب إلى بلاده كانوا محتجزين لدى روسيا.

وقال زيلينسكي على تلغرام «عاد 49 أوكرانيا إلى ديارهم»، مرفقا رسالته بصور جنود وبينهم نساء لففن أجسادهن بالأعلام الأوكرانية.

وبحسب وكالة فرانس برس شوهد خلال عملية التبادل جنود روسا، بعضهم ملثم، ينقلون في حافلة في اتجاه الحدود مع بيلاروس حليفة روسيا.

وبدت ملامح الارتياح والتعب في آن على وجوه الواصلين إلى الحدود. وترجل الجنود الأوكرانيون المحررون، ومعظمهم نساء من حافلة والدموع في أعينهم، وعانقوا أشخاصا كانوا في انتظارهم.

وردد بعضهم عبارة «نحن في الوطن!».

وقالت تمارا ميروتشنيكوفا (28 عاما)، وتيتيانا بوغاي (29 عاما)، إنهما «لا تصدقان ذلك». وأضافتا «انتهى الأمر!».

وأوضحتا أن الجيش الروسي نقلهما لمدة خمسة أيام، من دون أن تعلما أنه سيطلق سراحهما، بعد عامين ونصف من الأسر.

ثم اصطف جميع الحاضرين ملوحين بالأعلام الأوكرانية وأدوا النشيد الوطني. واتصل بعضهم هاتفيا بأقاربهم للمرة الأولى منذ أسرهم، بينما عم الفرح الأجواء.

وقالت أولينا تولكاتشوفا العضو في وحدة آزوف، وهي وحدة في الحرس الوطني الأوكراني قاتلت الجيش الروسي خلال حصار ماريوبول في الأسابيع الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا «نحن سعداء جدا برؤية الجميع يعودون من الأسر».

ثم نقل الجنود المفرج عنهم إلى مستشفى حيث سيخضعون لفحوص في إجراء معتاد في هذه الحالات.