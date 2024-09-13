روسيا وأوكرانيا تنفذان عملية تبادل أسرى

(MENAFN
- Al-Anbaa)
نفذت كييڤ وموسكو عملية تبادل أسرى الجمعة، هي الثانية منذ بدء الهجوم الأوكراني في منطقة كورسك الروسية، إذ أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عودة 49 أسير حرب إلى بلاده كانوا محتجزين لدى روسيا.
وقال زيلينسكي على تلغرام «عاد 49 أوكرانيا إلى ديارهم»، مرفقا رسالته بصور جنود وبينهم نساء لففن أجسادهن بالأعلام الأوكرانية.
وبحسب وكالة فرانس برس شوهد خلال عملية التبادل جنود روسا، بعضهم ملثم، ينقلون في حافلة في اتجاه الحدود مع بيلاروس حليفة روسيا.
وبدت ملامح الارتياح والتعب في آن على وجوه الواصلين إلى الحدود. وترجل الجنود الأوكرانيون المحررون، ومعظمهم نساء من حافلة والدموع في أعينهم، وعانقوا أشخاصا كانوا في انتظارهم.
وردد بعضهم عبارة «نحن في الوطن!».
وقالت تمارا ميروتشنيكوفا (28 عاما)، وتيتيانا بوغاي (29 عاما)، إنهما «لا تصدقان ذلك». وأضافتا «انتهى الأمر!».
وأوضحتا أن الجيش الروسي نقلهما لمدة خمسة أيام، من دون أن تعلما أنه سيطلق سراحهما، بعد عامين ونصف من الأسر.
ثم اصطف جميع الحاضرين ملوحين بالأعلام الأوكرانية وأدوا النشيد الوطني. واتصل بعضهم هاتفيا بأقاربهم للمرة الأولى منذ أسرهم، بينما عم الفرح الأجواء.
وقالت أولينا تولكاتشوفا العضو في وحدة آزوف، وهي وحدة في الحرس الوطني الأوكراني قاتلت الجيش الروسي خلال حصار ماريوبول في الأسابيع الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا «نحن سعداء جدا برؤية الجميع يعودون من الأسر».
ثم نقل الجنود المفرج عنهم إلى مستشفى حيث سيخضعون لفحوص في إجراء معتاد في هذه الحالات.
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