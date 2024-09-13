الديوان الأميري يشكر المعزين بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ بدر ناصر الحمود الجابر الصباح

MENAFN - Al-Anbaa) جاءنا من الديوان الأميري ما يلي:

«‎باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وأسرة آل الصباح الكرام، يتقدم الديوان الأميري بالشكر الجزيل إلى كافة الأخوة المواطنين والمقيمين الكرام الذين شاركوا في تقديم التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ بدر ناصر الحمود الجابر الصباح، إذ نسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا ويحفظهم من كل مكروه وندعوه سبحانه، وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).