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إصابة رئيس جزر القمر بجروح طفيفة في اعتداء بسكين

9/13/2024 3:07:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أفادت مصادر مقربة من الرئاسة في جمهورية جزر القمر أن الرئيس غزالي عثماني أصيب بجروح طفيفة في اعتداء بالسكين، بحسب ما أوردت وكالة
فرانس
برس.

وأوضح المصدر المقرب من الرئاسة طلب عدم كشف اسمه أن "الرئيس غزالي عثماني أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة".

من جهتها، شددت المتحدثة باسم حكومة جزر القمر في العاصمة موروني، على أن حياة الرئيس عثماني ليست في خطر بعد تعرضه
لـ"اعتداء".

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