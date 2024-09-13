إصابة رئيس جزر القمر بجروح طفيفة في اعتداء بسكين

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أفادت مصادر مقربة من الرئاسة في جمهورية جزر القمر أن الرئيس غزالي عثماني أصيب بجروح طفيفة في اعتداء بالسكين، بحسب ما أوردت وكالة
فرانس
برس.
وأوضح المصدر المقرب من الرئاسة طلب عدم كشف اسمه أن "الرئيس غزالي عثماني أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة".
من جهتها، شددت المتحدثة باسم حكومة جزر القمر في العاصمة موروني، على أن حياة الرئيس عثماني ليست في خطر بعد تعرضه
لـ"اعتداء".
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