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مقتل أحد موظفي أونروا برصاص الجيش الاسرائيلي بالضفة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات

9/13/2024 3:07:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) أن أحد موظفيها قتل "برصاصة قناص وهو على سطح منزله" خلال عملية عسكرية إسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الوكالة في بيان أن "هذه الحادثة هي الأولى التي يُقتل فيها موظف للأونروا في الضفة الغربية منذ أكثر من عشر سنوات".
ونعت "اونروا" الموظف سفيان جابر عبد جواد بعدما "تم إطلاق النار وقتله برصاصة قناص وهو على سطح منزله خلال عملية عسكرية إسرائيلية"، مشيرة الى أنه كان "عامل صحة بيئية في مخيم الفارعة"، ومتزوج وله خمسة أبناء.

ووقع الحادث في المخيم الواقع قرب مدينة طوباس بشمال الضفة "في الساعات الأولى من صباح الخميس 12 سبتمبرالجاري"، بحسب بيان "الأونروا".

ووري عبد الجواد الثرى الجمعة وفق مراسل لفرانس برس في مراسم التشييع.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الجمعة أن قواته "نفذت عملية لمكافحة الإرهاب استمرت 48 ساعة" في مناطق طوباس وطمون والفارعة، مما أسفر عن مقتل "خمسة إرهابيين مسلحين" في غارة جوية وسادس في "تبادل لإطلاق النار" مع "إرهابي ألقى عبوات ناسفة".

وبحسب وكالة "أونروا"، قتل أكثر من 220 من موظفيها في غزة منذ اندلاع الحرب الاسرائيلية المدمرة على القطاع المحاصر في السابع من
أكتوبرالماضي.

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