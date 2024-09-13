مقتل أحد موظفي أونروا برصاص الجيش الاسرائيلي بالضفة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) أن أحد موظفيها قتل "برصاصة قناص وهو على سطح منزله" خلال عملية عسكرية إسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الوكالة في بيان أن "هذه الحادثة هي الأولى التي يُقتل فيها موظف للأونروا في الضفة الغربية منذ أكثر من عشر سنوات".
ونعت "اونروا" الموظف سفيان جابر عبد جواد بعدما "تم إطلاق النار وقتله برصاصة قناص وهو على سطح منزله خلال عملية عسكرية إسرائيلية"، مشيرة الى أنه كان "عامل صحة بيئية في مخيم الفارعة"، ومتزوج وله خمسة أبناء.
ووقع الحادث في المخيم الواقع قرب مدينة طوباس بشمال الضفة "في الساعات الأولى من صباح الخميس 12 سبتمبرالجاري"، بحسب بيان "الأونروا".
ووري عبد الجواد الثرى الجمعة وفق مراسل لفرانس برس في مراسم التشييع.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الجمعة أن قواته "نفذت عملية لمكافحة الإرهاب استمرت 48 ساعة" في مناطق طوباس وطمون والفارعة، مما أسفر عن مقتل "خمسة إرهابيين مسلحين" في غارة جوية وسادس في "تبادل لإطلاق النار" مع "إرهابي ألقى عبوات ناسفة".
وبحسب وكالة "أونروا"، قتل أكثر من 220 من موظفيها في غزة منذ اندلاع الحرب الاسرائيلية المدمرة على القطاع المحاصر في السابع من
أكتوبرالماضي.
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