شركة D-Wave تعلن عن أول وحدات Qubits UAE على الإطلاق في الإمارات العربية المتحدة 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة .D-Wave Quantum Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:QBTS) (يشار إليها هنا باسم "D-Wave" أو "الشركة")، وهي الشركة الرائدة في أنظمة الحوسبة الكمومية والبرمجيات والخدمات والمورد التجاري الأول في العالم لأجهزة الكمبيوتر الكمومية، أنها تستضيف أول فعالية للحوسبة الكمومية Qubits UAE 2024 في دبي.

وتقام فعاليات وحدات Qubits UAE، التي تنظمها شركة D-Wave وStaque ، وهي مؤسسة رائدة في مجال الاستشارات والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي والبلوكشين والحوسبة الكمومية، في 20 سبتمبر، وذلك بفضل دعم الشريك الإقليمي لشركة Staque‏، SquareOne ، وهي مؤسسة رائدة في توفير تقنيات التحول التجاري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. سيعرض معرض Qubits الإمارات العربية المتحدة، الذي يضم محتوى تم اختياره خصوصًا من مؤتمر مستخدمي Qubits الرائد الذي نظمته D-Wave في وقت سابق من هذا العام، "النجاح المدعوم بالحوسبة الكمية اليوم" من خلال حالات الاستخدام الأمثل في العالم الحقيقي، والتقدم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تعمل بالحوسبة الكمية، وعروض أداء الحوسبة الكمية مقارنة بالحوسبة التقليدية.

قال الدكتور Alan Baratz، الرئيس التنفيذي لشركة D-Wave: "نحن نشهد لحظة بارزة في مجال الحوسبة، حيث تنتقل تقنية الكم من الاستكشاف إلى الاستخدام المؤسسي، وهي قادرة على دفع التأثير الملموس للعملاء اليوم". "يشرفنا أن نستضيف مؤتمر Qubits UAE 2024 مع Staque وSquareOne لإظهار الإمكانات التحويلية التي يمكن أن تتمتع بها الحوسبة الكمومية في كل من المساعي التجارية والبحثية في الدولة للمؤسسات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها."

"تتميز حلول الأعمال عالية الأداء التي تقدمها شركة Staque بكيفية دمجها مع الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والتحسين المتقدم. قال الدكتور محمد خان، الرئيس التنفيذي لشركة Staque: "نحن محظوظون بامتلاك تكنولوجيا الحوسبة الكمية الناضجة من شركة D-Wave والتي تمكن التطبيقات التجارية اليوم". "تعد دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، سوقًا استراتيجيًا بالنسبة لنا نظرًا لجذورنا وشراكاتنا في المنطقة، وخاصة مع SquareOne."

وأضاف فينود فيليب، الرئيس التنفيذي لشركة SquareOne: "لقد ساعدنا المؤسسات على تعزيز إمكاناتها من خلال الشراكة مع قادة التكنولوجيا، وتزويد عملائنا برؤية رقمية وتنفيذ كامل بخبرتنا ومعرفتنا بالمجال. "إن توفير الحلول التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة Staque والمدعومة بتقنية D-Wave لقاعدة عملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يوفر لهم ملايين الدولارات ويسمح لنا بالحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال الابتكار".

مؤتمر Qubits UAE 2024 متاح للحضور بدعوة فقط. يمكن للأطراف المهتمة إرسال بريد إلكتروني إلى ... لمزيد من المعلومات.

حول شركة . D-Wave Quantum Inc

تعتبر شركة D-Wave رائدة في تطوير وتسليم أنظمة الحوسبة الكمومية والبرمجيات والخدمات، وهي أول مورد تجاري لأجهزة الكمبيوتر الكمومية في العالم، والشركة الوحيدة التي تقوم ببناء كل من أجهزة الكمبيوتر الكمومية التلدينية وأجهزة الكمبيوتر الكمومية النموذجية. مهمتنا هي إطلاق العنان لقوة الحوسبة الكمية اليوم لصالح الأعمال والمجتمع. نقوم بذلك من خلال تقديم قيمة للعملاء مع تطبيقات كمية عملية لمشاكل متنوعة مثل الخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي وعلوم المواد واكتشاف الأدوية والجدولة والأمن السيبراني واكتشاف الأخطاء والنمذجة المالية. تم استخدام تقنية D-Wave من قبل بعض المؤسسات الأكثر تقدمًا في العالم بما في ذلك Mastercard وDeloitte وDavidson Technologies وArcelorMittal وSiemens Healthineers وUnisys وNEC Corporation وPattison Food Group Ltd. وDENSO وLockheed Martin وForschungszentrum Jülich وجامعة جنوب كاليفورنيا ومختبر لوس ألاموس الوطني.

البيانات التطلعية

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي تطلعية، على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. تتضمن هذه البيانات مخاطر وعدم يقين وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير عن المعلومات المعبر عنها أو المضمنة في هذه البيانات التطلعية وقد لا تكون مؤشراً للنتائج المستقبلية. تخضع هذه البيانات التطلعية لعدد من المخاطر وعدم اليقين، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عوامل مختلفة خارجة عن سيطرة الإدارة، بما في ذلك المخاطر المنصوص عليها تحت عنوان "عوامل الخطر" والتي تمت مناقشتها تحت عنوان "البند 1أ". "عوامل الخطر" في الجزء الأول من أحدث تقرير سنوي لدينا على النموذج 10-K أو أي تحديثات تمت مناقشتها تحت عنوان "البند 1أ". "عوامل الخطر" في الجزء الثاني من تقاريرنا الفصلية على النموذج 10-Q وفي ملفاتنا الأخرى المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. لا ينبغي الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي عند اتخاذ قرار استثماري، والتي تستند إلى المعلومات المتاحة لنا في تاريخه. لا نتعهد بتحديث هذه المعلومات ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

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