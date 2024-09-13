شركة D-Wave تعلن عن أول وحدات Qubits UAE على الإطلاق في الإمارات العربية المتحدة 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة .D-Wave Quantum Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:QBTS) (يشار إليها هنا باسم "D-Wave" أو "الشركة")، وهي الشركة الرائدة في أنظمة الحوسبة الكمومية والبرمجيات والخدمات والمورد التجاري الأول في العالم لأجهزة الكمبيوتر الكمومية، أنها تستضيف أول فعالية للحوسبة الكمومية Qubits UAE 2024 في دبي.
وتقام فعاليات وحدات Qubits UAE، التي تنظمها شركة D-Wave وStaque ، وهي مؤسسة رائدة في مجال الاستشارات والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي والبلوكشين والحوسبة الكمومية، في 20 سبتمبر، وذلك بفضل دعم الشريك الإقليمي لشركة Staque، SquareOne ، وهي مؤسسة رائدة في توفير تقنيات التحول التجاري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. سيعرض معرض Qubits الإمارات العربية المتحدة، الذي يضم محتوى تم اختياره خصوصًا من مؤتمر مستخدمي Qubits الرائد الذي نظمته D-Wave في وقت سابق من هذا العام، "النجاح المدعوم بالحوسبة الكمية اليوم" من خلال حالات الاستخدام الأمثل في العالم الحقيقي، والتقدم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تعمل بالحوسبة الكمية، وعروض أداء الحوسبة الكمية مقارنة بالحوسبة التقليدية.
قال الدكتور Alan Baratz، الرئيس التنفيذي لشركة D-Wave: "نحن نشهد لحظة بارزة في مجال الحوسبة، حيث تنتقل تقنية الكم من الاستكشاف إلى الاستخدام المؤسسي، وهي قادرة على دفع التأثير الملموس للعملاء اليوم". "يشرفنا أن نستضيف مؤتمر Qubits UAE 2024 مع Staque وSquareOne لإظهار الإمكانات التحويلية التي يمكن أن تتمتع بها الحوسبة الكمومية في كل من المساعي التجارية والبحثية في الدولة للمؤسسات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها."
"تتميز حلول الأعمال عالية الأداء التي تقدمها شركة Staque بكيفية دمجها مع الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والتحسين المتقدم. قال الدكتور محمد خان، الرئيس التنفيذي لشركة Staque: "نحن محظوظون بامتلاك تكنولوجيا الحوسبة الكمية الناضجة من شركة D-Wave والتي تمكن التطبيقات التجارية اليوم". "تعد دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، سوقًا استراتيجيًا بالنسبة لنا نظرًا لجذورنا وشراكاتنا في المنطقة، وخاصة مع SquareOne."
وأضاف فينود فيليب، الرئيس التنفيذي لشركة SquareOne: "لقد ساعدنا المؤسسات على تعزيز إمكاناتها من خلال الشراكة مع قادة التكنولوجيا، وتزويد عملائنا برؤية رقمية وتنفيذ كامل بخبرتنا ومعرفتنا بالمجال. "إن توفير الحلول التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة Staque والمدعومة بتقنية D-Wave لقاعدة عملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يوفر لهم ملايين الدولارات ويسمح لنا بالحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال الابتكار".
مؤتمر Qubits UAE 2024 متاح للحضور بدعوة فقط. يمكن للأطراف المهتمة إرسال بريد إلكتروني إلى ... لمزيد من المعلومات.
حول شركة . D-Wave Quantum Inc
تعتبر شركة D-Wave رائدة في تطوير وتسليم أنظمة الحوسبة الكمومية والبرمجيات والخدمات، وهي أول مورد تجاري لأجهزة الكمبيوتر الكمومية في العالم، والشركة الوحيدة التي تقوم ببناء كل من أجهزة الكمبيوتر الكمومية التلدينية وأجهزة الكمبيوتر الكمومية النموذجية. مهمتنا هي إطلاق العنان لقوة الحوسبة الكمية اليوم لصالح الأعمال والمجتمع. نقوم بذلك من خلال تقديم قيمة للعملاء مع تطبيقات كمية عملية لمشاكل متنوعة مثل الخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي وعلوم المواد واكتشاف الأدوية والجدولة والأمن السيبراني واكتشاف الأخطاء والنمذجة المالية. تم استخدام تقنية D-Wave من قبل بعض المؤسسات الأكثر تقدمًا في العالم بما في ذلك Mastercard وDeloitte وDavidson Technologies وArcelorMittal وSiemens Healthineers وUnisys وNEC Corporation وPattison Food Group Ltd. وDENSO وLockheed Martin وForschungszentrum Jülich وجامعة جنوب كاليفورنيا ومختبر لوس ألاموس الوطني.
البيانات التطلعية
بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي تطلعية، على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. تتضمن هذه البيانات مخاطر وعدم يقين وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير عن المعلومات المعبر عنها أو المضمنة في هذه البيانات التطلعية وقد لا تكون مؤشراً للنتائج المستقبلية. تخضع هذه البيانات التطلعية لعدد من المخاطر وعدم اليقين، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عوامل مختلفة خارجة عن سيطرة الإدارة، بما في ذلك المخاطر المنصوص عليها تحت عنوان "عوامل الخطر" والتي تمت مناقشتها تحت عنوان "البند 1أ". "عوامل الخطر" في الجزء الأول من أحدث تقرير سنوي لدينا على النموذج 10-K أو أي تحديثات تمت مناقشتها تحت عنوان "البند 1أ". "عوامل الخطر" في الجزء الثاني من تقاريرنا الفصلية على النموذج 10-Q وفي ملفاتنا الأخرى المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. لا ينبغي الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي عند اتخاذ قرار استثماري، والتي تستند إلى المعلومات المتاحة لنا في تاريخه. لا نتعهد بتحديث هذه المعلومات ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN13092024004146001356ID1108671792
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.