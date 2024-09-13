أرتيتا: سترلينج متعطش للعب ويريد إثبات جدارته

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال اليوم الجمعة إن تعطش رحيم سترلينج للنجاح وتصميمه على إثبات خطأ الناس قد يكون مفيدا للغاية لفريقه الجديد.

وقد يشارك سترلينج، الذي ابتعد عن المشاركة في تشيلسي وسُمح له بالانضمام إلى منافسه اللندني على سبيل الإعارة، لأول مرة مع أرسنال في قمة شمال لندن أمام توتنهام هوتسبير بعد غد الأحد.

وقال أرتيتا للصحفيين "إنه في حالة رائعة. أولا لأنه يمتلك ابتسامة كبيرة على وجهه ولديه الكثير من الطاقة. إنه يعمل بجدية ويريد أن يثبت وجهة نظره.

"عندما يشعر شخص ما بهذا الشعور، فإنك تشعر به على الفور. من الواضح أنني لست بحاجة إلى اكتشاف أي شيء عن جودته وما يمكنه تقديمه للفريق".

ولم يشارك سترلينج في أي دقيقة واحدة هذا الموسم بعد غيابه عن خطط مدرب تشيلسي الجديد إنزو ماريسكا - مما أثار حالة من الجدل بإصداره بيانا يدعو فيه إلى توضيح موقفه قبل ساعات من المباراة الافتتاحية لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام مانشستر سيتي.

وتعرض سترلينج (29 عاما) والفائز بلقب الدوري الإنجليزي أربع مرات مع مانشستر سيتي لانتقادات بسبب تصرفه، لكن أرتيتا قال إنه يستطيع فهم إحباط الدولي الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني "ما أراه هو التعطش للعب. إنه لاعب يريد المشاركة في كل دقيقة من كل مباراة. وعندما لا يكون الأمر كذلك فإنه لا يشعر بالسعادة. إنه يحب كرة القدم؛ إنه شيء يحب القيام به كل يوم وأنا أرى ذلك".

وفقد أرسنال نقاطا أمام برايتون آند هوف ألبيون في مباراته الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي - وهي المباراة التي حصل فيها لاعب الوسط ديكلان رايس على بطاقة حمراء ما يعني أنه سيغيب عن القمة على ملعب توتنهام.

ومن المرجح أيضا أن يفتقد أرتيتا القائد مارتن أوديجارد الذي تعرض لإصابة في الكاحل أثناء اللعب مع منتخب النرويج، رغم أنه أبدى بعض التفاؤل اليوم، مشيرا إلى أن صانع اللعب لا يزال قادرا على المشاركة لبعض الوقت.

وقال أرتيتا للصحفيين "نحتاج إلى المزيد من الاختبارات. دعونا نرى ما سيحدث في اليوم التالي أو نحو ذلك. ربما بعد ظهر اليوم.

"دعونا نرى مدى الإصابة والسرعة التي يمكننا بها استعادته. مارتن يريد أن يكون هنا كل يوم ولكن علينا أن ننتظر ونرى. أترك هذا الأمر للطبيب. نحن بحاجة للتأكد أولا من مدى جودته من عدمها. دعونا نرى".

وقاد أرتيتا أرسنال للمركز الثاني في الدوري الممتاز خلف مانشستر سيتي مرتين متتاليتين، ومدد هذا الأسبوع عقد ثلاث سنوات.

وقال أرتيتا الذي حصد فريقه سبع نقاط من أول ثلاث مباريات "أنا سعيد للغاية ومتحمس. هذا يظهر التوافق بين النادي والجهاز الفني. نحن نستمتع بالعمل معا ولدينا طموحات أعلى نرغب في تحقيقها."

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