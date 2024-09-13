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الأهلي يستعين بصفقاته الجديدة في بداية مشواره الأفريقي أمام جورماهيا

9/13/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستعد فريق الأهلي المصري لخوض مواجهة قوية ضد جورماهيا الكيني ضمن ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024/2025، حيث سيحل الفريق ضيفًا يوم الأحد 15 سبتمبر في مباراة مهمة في إطار المنافسة على اللقب الإفريقي.

ستقام المباراة في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، وتشهد القائمة التي أعلنها المدرب تواجد عدد من اللاعبين الأساسيين إلى جانب الوافدين الجدد الذين يسعون لإثبات جدارتهم مع الفريق.

وضمت قائمة الأهلي لحراسة المرمى كل من محمد الشناوي، مصطفى شوبير، وحمزة علاء، في حين سيقود الدفاع لاعبين مثل يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، ورامي ربيعة.

أما خط الوسط فيتواجد فيه مجموعة من الأسماء المميزة مثل أكرم توفيق، عمرو السولية، وإمام عاشور، ويقود الهجوم حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود كهربا.

قائمة الفريق شهدت أيضًا تواجد الصفقات الجديدة للفريق وهما يحيى عطية الله ويوسف أيمن، ما يضفي على المباراة طابعًا خاصًا، حيث ستكون هذه المواجهة هي الفرصة الأولى لهما لإظهار إمكانياتهما.

ويسعى الأهلي من خلال هذه المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية تضعه في موقع مريح قبل مباراة الإياب.

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