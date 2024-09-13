الإمارات للدراجات الهوائية يحتفظ بلقب كوبا ساباتيني للعام الثاني

تمكن مارك هيرشي، سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية، من تحقيق الفوز مجدداً في سباق بيكسيولي-كوبا ساباتيني (197.6 كم)، وذلك بعد تتويجه بنسخة 2023، حيث تقدم الدراج السويسري على جريجور مولبرجر، (من فريق موفيستار)، وأندرس فولداجر، (من فريق جايكو-ألولا)، ليفوز بنسخة 2024، وهو الفوز الثاني له على التوالي.

وكان هيرشي، قد حقق فوزه الحادي والسبعين لفريق الإمارات على تلة بيكسيولي شديدة الانحدار، وذلك على بعد 37 كم من خط النهاية، منطلقاً من المجموعة الرئيسية ومتجاوزاً كل الدراجين المنافسين في المجموعة المنطلقة معه.

وتقدم هيرشي، صباح اليوم بقوة وبفارق 40 ثانية وتمكن من الحفاظ على هذا الفارق على أربعة من الدراجين الذين لحقوا به، فوصل منفرداً إلى اللفة الأخيرة من المسار النهائي، ليكون بذلك، قد حقق الفوز في سباقاته الأربعة الأخيرة التي شارك فيها وهي دونوستيا سان سيباستيان كلاسيك، وجران بريتاني كلاسيك، وجي بي إندوستريا آند أرتيجياناتو، وجي بي بيتشولي-كوبا ساباتيني.

وتضمنت نتائج السباق فوز مارك هيرشي (فريق الإمارات)، بالمركز الأول بزمن قدره 4 ساعات و53 دقيقة، تلاه في المركز الثاني جريجور مولبرجر، (فريق موفيستار) بفارق 28 دقيقة، وجاء ثالثا أندرس فولداجر، (فريق جايكو-ألولا)، وبنفس توقيت سابقه.

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