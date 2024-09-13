ميسي يعود إلى الملاعب بعد غياب شهرين بسبب الاصابة

(MENAFN
- Al-Bayan)
يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم إلى الملاعب السبت بعد غياب دام أكثر من شهرين بسبب إصابة في الكاحل، وفقا لما أعلن مدربه الأرجنتيني خيراردو مارتينو الجمعة.
وقال مارتينو قبل بداية الحصة التدريبية اليوم "نعم، إنه بخير. تدرّب (الخميس) وهو مُدرج في خطط المباراة. بعد التدريب سنضع استراتيجية له، لكنه مُتاح".
ويستضيف إنتر ميامي متصدر المنطقة الشرقية والترتيب العام فيلادلفيا يونيون الحادي عشر السبت.
وأصيب ميسي في كاحله الأيمن خلال نهائي كوبا أميركا في 14 يوليو عندما ساعد الأرجنتين على الفوز على كولومبيا 1-0.
وغاب الحائز على الكرة الذهبية ثماني مرات قياسية عن ثماني مباريات في الدوري الأمريكي، إضافة إلى غيابه عن مباريات منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2026 الشهر الجاري.
وأضاف مارتينو "أن نستعيد أفضل لاعب في العالم الذي كان في حالة جيدة أصلا، فنحن جميعا سعداء بهذا الوضع".
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