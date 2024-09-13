ميسي يعود إلى الملاعب بعد غياب شهرين بسبب الاصابة

يعود النجم الأرجنتيني ليونيل إنتر ميامي الأمريكي إلى الملاعب السبت بعد غياب دام أكثر من شهرين بسبب إصابة في الكاحل، وفقا لما أعلن مدربه الأرجنتيني خيراردو مارتينو الجمعة.

وقال مارتينو قبل بداية الحصة التدريبية اليوم "نعم، إنه بخير. تدرّب (الخميس) وهو مُدرج في خطط المباراة. بعد التدريب سنضع استراتيجية له، لكنه مُتاح".

ويستضيف إنتر ميامي متصدر المنطقة الشرقية والترتيب العام فيلادلفيا يونيون الحادي عشر السبت.

وأصيب ميسي في كاحله الأيمن خلال نهائي كوبا أميركا في 14 يوليو عندما ساعد الأرجنتين على الفوز على كولومبيا 1-0.

وغاب الحائز على الكرة الذهبية ثماني مرات قياسية عن ثماني مباريات في الدوري الأمريكي، إضافة إلى غيابه عن مباريات منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2026 الشهر الجاري.

وأضاف مارتينو "أن نستعيد أفضل لاعب في العالم الذي كان في حالة جيدة أصلا، فنحن جميعا سعداء بهذا الوضع".

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