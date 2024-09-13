مدافع الزمالك السابق يستعد لظهوره الأول في الدوري الليبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
انتظم محمود علاء، مدافع الزمالك المصري السابق، في معسكر إعداد فريقه الجديد السويحلي الليبي استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.
ويقيم الفريق الليبي معسكره التحضيري في تونس، ضمن استعداداته للدوري الليبي المقرر انطلاقه يوم 27 سبتمبر الجاري.
وانطلق معسكر السويحلي قبل عشرة أيام، ويهدف النادي إلى تجهيز لاعبيه من خلال مواجهتين وديتين ضد الأفريقي والملعب التونسي الأسبوع المقبل.
ويعد محمود علاء من بين الصفقات البارزة للسويحلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد انضمامه لدعم خط الدفاع عقب نهاية عقده مع الزمالك.
علاء، الذي قضى مع الزمالك فترة امتدت منذ عام 2017، خاض 181 مباراة سجل خلالها 41 هدفًا، وساهم في صنع ثلاثة أهداف.
وخلال مسيرته مع الزمالك، توج مرتين بالدوري المصري، مرتين ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وثلاث مرات بكأس مصر، بالإضافة إلى لقب في كل من السوبر المصري والسوبر الأفريقي.
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