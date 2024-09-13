هالاند يواجه تحديًا نفسيًا.. حالة وفاة تهدد مشاركته في مباراة برينتفورد

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة برينتفورد في الجولة الرابعة من الإنجليزي، وسط شكوك حول مشاركة النجم النرويجي إرلينج هالاند، الذي يعيش لحظة صعبة بعد وفاة صديقه المقرب.

وتحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، عن حالة هالاند النفسية والجسدية قائلاً: "كانت لحظة صعبة له ولعائلته، وسنقرر غدًا إذا كان قادرًا على المشاركة".



وفي نفس السياق، أشار جوارديولا إلى إصابة المدافع الهولندي ناثان آكي، والذي يعود دائمًا مصابًا بعد التوقف الدولي، مؤكدًا غيابه عن الفريق حتى الفترة الدولية المقبلة.

وعلى الجانب الآخر، طمأن جوارديولا الجماهير على حالة اللاعبين رودري وفيل فودين، قائلاً إنهما في حالة جيدة وجاهزان للمباراة.





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