Saturday, 14 September 2024 12:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هالاند يواجه تحديًا نفسيًا.. حالة وفاة تهدد مشاركته في مباراة برينتفورد

9/13/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة برينتفورد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، وسط شكوك حول مشاركة النجم النرويجي إرلينج هالاند، الذي يعيش لحظة صعبة بعد وفاة صديقه المقرب.

وتحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، عن حالة هالاند النفسية والجسدية قائلاً: "كانت لحظة صعبة له ولعائلته، وسنقرر غدًا إذا كان قادرًا على المشاركة".

وفي نفس السياق، أشار جوارديولا إلى إصابة المدافع الهولندي ناثان آكي، والذي يعود دائمًا مصابًا بعد التوقف الدولي، مؤكدًا غيابه عن الفريق حتى الفترة الدولية المقبلة.

وعلى الجانب الآخر، طمأن جوارديولا الجماهير على حالة اللاعبين رودري وفيل فودين، قائلاً إنهما في حالة جيدة وجاهزان للمباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN13092024000110011019ID1108671766

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث