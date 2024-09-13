الحتاوي مراقبا لمباريات تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً



كلف الاتحاد الآسيوي المراقب الدولي الدكتور محمد الحتاوي لمراقبة " المجموعة الرابعة" ضمن تصفيات كأس آسيا للشباب2025

في الفترة من 21 الى 29 سبتمبر الحالي في مدينة أبها السعودية، حيث تضمن "المجموعة الرابعة" كل من السعودية (البلد المستضيف)، أستراليا وفلسطين وأفغانستان وماكاو.

ومن المقرر أن تستضيف الصين النهائيات خلال الفترة من 6 إلى 23 فبراير 2025، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

وتستضيف فيتنام منافسات المجموعة الأولى، حيث تضم مجموعتها كل من منتخبات سوريا وبنغلادش وبوتان وغوام، في حين تضم المجموعة الثانية أوزبكستان والبحرين والصين تايبيه المضيفة وكمبوديا ونيبال.

وتجمع المجموعة الثالثة التي تستضيفها الكويت ثلاثة منتخبات من منطقة غرب آسيا هي إلى جانب الدولة المضيفة كل من لبنان والإمارات، حيث سيكون التنافس محتدماً في المجموعة التي تضم أيضاً جمهورية كوريا وجزر شمال ماريانا.

وضمت المجموعة الخامسة كل طاجيكستان (المضيفة) وعُمان وماليزيا وسريلانكا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في حين تضم المجموعة السادسة منتخبات إندونيسيا (المضيفة) واليمن وتيمور الشرقية والمالديف.

وأما المجموعة السابعة فتضم منتخب إيران إلى جانب منغوليا والهند ولاوس (المضيفة)، في حين سيلعب العراق بالمجموعة الثامنة التي تضم أيضاً تايلاند (المضيفة) والفلبين وبروناي دار السلام.

وجاء منتخب اليابان في المجموعة التاسعة بمواجهة قرغيزستان (المضيفة) وميانمار وتركمانستان، في حين أن منتخب الأردن سيلعب بالمجموعة العاشرة إلى جانب قطر (المضيفة) وسنغافورة وهونغ كونغ الصين.

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